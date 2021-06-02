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В Кремле пообещали рассмотреть заявление США о хакерских атаках при его поступлении
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Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с хакерскими атаками, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что у него нет комментариев по поводу сообщения агентства Bloomberg о том, что к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, передает РИА «Новости».
«Там по дипломатическим каналам определенные есть контакты, но мы не располагаем этой информацией. Если какие-то будут обращения со стороны американцев, то конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно», – добавил он.
Представитель Кремля также сообщил, что «преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере» будут, вероятно, на повестке во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
При этом Москва сомневается в принятии совместных документов по итогам встречи двух лидеров.
Ранее Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране.
В МИД России заявили, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этой ситуации.
Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель
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«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.
«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».
«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».
Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.
«Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами».
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар.
При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
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Москва допустила вовлечение системы SWIFT в «санкционную спираль»
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Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
«То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что [международная платежная] система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – заявил Биричевский.
Ранее в мае руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
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«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
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Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Россия предупредила США о «некомфортных сигналах»
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Ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Дипломат также заявил, что повестки дня России и США не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сказал Рябков.
Он также отметил, что Москва не понимает, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. «Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», – сказал Рябков.
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом
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Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.
Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости».
В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы.
Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2».
«Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он.
Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID).
«Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель.
Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах.
Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Официальная американская делегация не будет участвовать в Международном экономическом форуме в Петербурге, при этом на площадках будут присутствовать представители посольства для содействия представителям бизнеса, заявили в американской дипмиссии.
«Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве», – сказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
В США предупредили о ядерной войне при малейшем столкновении Москвы и Вашингтона
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности, передает РИА «Новости». Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по «ядерному вопросу», так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. «Россия и США обладают примерно 3500-4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», – добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Ранее газета ВЗГЛЯД назвала шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
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Байден пообещал затронуть тему нарушений прав человека на встрече с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему нарушения прав человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве.
«Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», – цитирует «Интерфакс» американского лидера.
Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Блинкен заявил Кипру о важности противодействия России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом обсудил противодействие России и Китаю, сообщил Госдеп.
Блинкен «подчеркнул важность усилий, направленных на противодействие вредоносному влиянию России и Китая в регионе». Стороны согласились с «важностью продвижения стабильности в Восточном Средиземноморье». Вашингтон обещал Кипру поддержку усилий по «объединению острова», передает ТАСС.
Кроме того, Госдеп сообщает, что Блинкен во вторник в режиме видеосвязи провел переговоры со своими коллегами из стран НАТО. Он поддержал усилия генсека НАТО Йенса Столтенберга по реализации инициативы «НАТО–2030», которая должна сделать альянс «более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны» России и Китая, а также «реагировать на возникающие и развивающиеся вызовы, включая изменение климата, гибридные угрозы и киберугрозы».
Напомним, США требовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России. Вашингтон заявлял, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.
В Польше заявили, что Байден уступил Европу России
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Американский президент Джо Байден, объявив об отмене санкций против участников строительства газопровода «Северный поток – 2», решил уступить Центральную Европу Германии и России, заявил польский историк, профессор Мечислав Рыба.
«Речь идет об обходе Центральной Европы и соединении Германии и России в одну газовую магистраль. Это вызывает беспокойство. Почему США сделали это?» – задается вопросом эксперт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Radio Maryja.
Рыба напомнил о заявлении Байдена, в котором тот говорит о хороших отношениях США со своим союзником – Германией и объясняет этим отказ от санкций. Берлин, таким образом, получает полную свободу действий в Европе, в том числе по отношению к России.
«Все говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе», – пишет историк.
Вместе с тем он считает, что Москва не намерена к нему присоединяться, да и Берлин находится в сомнениях. Кроме того, США фактически передали управление Центральной Европой Германии, отметил Рыба.
«Мы возвращаемся во времена Барака Обамы или Билла Клинтона. Россия чувствует слабость США, и она очень близко подошла к нашим границам», – пояснил политолог.
Также он добавил, что Польше следует начать беспокоиться, так как Германия может ликвидировать ее угольный сектор и, таким образом, подчинить в энергетическом плане. Профессор допустил, что через некоторое время Варшава будет покупать энергию у Германии, производящуюся на основе российского газа, поэтому Польше нужно ответить на этот вызов, чтобы защитить независимость страны.
Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против «Северного потока – 2» основано на ошибочных оценках.
В мае первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США. До этого в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Указывалось, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу.