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Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана
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Президент России Владимир Путин направил послание главе судебной власти Ибрахиму Раиси, поздравив его с победой на президентских выборах в Иране, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.
«Передачу послания подтверждаем», – цитирует РИА «Новости» Суслова.
Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с избранием, выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.
Напомним, что президентские выборы проходят в Иране каждые четыре года. Президент в Иране является вторым по значимости официальным лицом после духовного лидера страны.
В этом году за президентский пост намеревались бороться секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, замглавы парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и экс-руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.
Главу судебной власти Ирана Эбрахима Раиси поздравили с победой на выборах все его соперники.
Британия поставила России условие для встречи Джонсона и Путина
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Саммит президента России Владимира Путина и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия», заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Уоллес заявил, что «все еще наблюдаются злонамеренные действия». «Но, думаю, что мы будем судить президента Путина по его действиям», – сказал министр, добавив, что глава кабмина Великобритании, «без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять». При этом «шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка будет сделан», сказал Уоллес, но «это случится после определенных действий».
Уоллес полагает, что переговоры главы российского государства с президентом США Джо Байденом в Женеве стали «благоприятным началом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Уоллес заявил, что не хочет «постоянных трений между Россией и Западом», но добавил, что урегулирование отношений будет «основываться на поведении» Москвы. По его словам, «всегда нужно предлагать путь к выходу из сложной ситуации, путь к улучшению», передает ТАСС.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США.
Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму, где объявлен режим ЧС.
На брифинге после заседания СНБО он заявил: «Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать». После этого он выразил сожаление, что «в украинской Керчи» и «в украинской Ялте» произошла «такая ситуация». «Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за России и Китая
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В июне Белый дом начал выводить часть войск и вооружений США из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal заявили, что из этих стран выводят восемь батарей ЗРК Patriot. Кроме того, из Саудовской Аравии выведут комплекс THAAD. С Ближнего Востока перебросят часть военных самолетов США, а также сотни американских военных. Все это делается в рамках усилий США с целью «перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России». 2 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Вашингтона саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.
«У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие», – приводит РИА «Новости» слова чиновника из американской администрации.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники.
Меркель призвала ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией
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Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой».
Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше
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Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики».
Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости».
По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости».
При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой.
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине
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«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО.
«Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский.
«Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур.
Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт.
«При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать».
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других».
Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму
«Единая Россия» мобилизовалась и модернизируется после сделанных осенью 2020 года заявлений о необходимости широкого обновления. На съезде партии будет четко и конкретно заявлено, как и с чем «Единая Россия» входит в этот избирательный сезон, что предложат людям кандидаты. Такое мнение в преддверии съезда высказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.
«Единая Россия», в отличие от других политических сил, просто занималась помощью людям, а не работала как пиар-агентство. Партия помогала людям по всей стране. И я думаю, что добровольческий опыт будет учтен в программе всех кандидатов», – сказал эксперт.
Он также рассчитывает, что «Единая Россия» в ходе съезда четко обозначит, как будет вести предстоящую избирательную кампанию.
«Хотелось бы понять, если об этом будет сказано, кого партия видит своими соперниками, какие цели ставятся в рамках кампании, как партия будет проводить агитацию с учетом требований безопасности, сколько кандидатов прошли вакцинацию, сколько еще сделают себе прививки. Ну и как партия будет осуществлять наблюдение на избирательных участках с учетом решения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, сколько дней будет длиться голосование», – отметил политолог.
Александр Асафов подчеркнул, что «Единая Россия» показывает в этом электоральном сезоне наиболее продуманное и сознательное отношение ко всем его обстоятельствам.
«Это, прежде всего, касается предварительного голосования – мероприятия, не имеющего аналогов в других партиях. И хотелось бы, чтобы они тоже были более открыты для избирателей, а не занимались за закрытыми дверями назначением кандидатов», – заключил эксперт.
Напомним, съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия – им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.
К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.
Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.
Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин примет участие в мероприятии лично.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от будущей Госдумы.
Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация
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Переболевшим коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад показана вакцинация, а тем, кто переболел недавно, следует предъявить на работе справку о недавно перенесенной болезни, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией более шести месяцев тому назад, им тоже показана вакцинация. Что касается тех, кто болел недавно, то кто был госпитализирован и лежал в больнице должны иметь выписку о том, что недавно перенесли данную инфекцию, ее и можно предъявить на работе. Ну и те, кто болели дома, тоже так или иначе обращались в медицинскую организацию, поэтому тоже должны иметь справки. Можно также обратиться в случае их потери в поликлинику», – говорит Драпкина.
В связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Космонавтов предложили отправлять в дальний космос без селезенок
Ученые из России и США изучают необходимость удаления селезенки у космонавтов, которые должны отправиться в дальний полет, предполагается, что это позволит снизить радиационное поражение, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение. «Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос», – передает его слова РИА «Новости».
Еще в декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков заявил, что радиация является основным препятствием для пилотируемого полета на Марс. Ученые изучают, можно ли приспособить к ней космонавтов. В частности, перед полетом предлагается заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.
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Захарова ответила Макрону и Меркель словами песни из «Звуков музыки»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об отношениях ЕС с Москвой.
Захарова в Telegram приводит заявление Макрона, который пожаловался на столкновение с «провокациями» и «новой конфликтностью», а также призвал «выработать правила в отношениях с Россией». Меркель заявила о необходимости «поддерживать диалог с Россией, как бы сложно это ни было».
Официальный представитель МИД России отметила, что «разглядывая это ЕСовское аббатство невинности», она «вспоминает песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». «Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией? А как поймать облако и удержать внизу?» – говорится в сообщении. Захарова сопроводила запись видео с песней из фильма, а также дала ссылку на перевод песни.
Напомним, Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвала Евросоюз поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США.
Пропавшую под Нижним Новгородом американскую студентку нашли мертвой
Без вести пропавшую в Нижегородской области американскую студентку Кетрин Сироу обнаружили мертвой, сообщили в поисково-спасательном центре (ПСЦ) «Рысь».
В сообщении ПСЦ, размеченном в соцсети «ВКонтакте», говорится, что Сироу «найдена, погибла».
В поисково-спасательном отряде «Волонтер НН» уточнили, что «экипажи начали выезжать сегодня утром на поиски, и от полиции в семь часов пришел отбой на поиск, потому что было обнаружено тело», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что 15 июня студентка вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Девушка обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Незадолго до исчезновения Сироу сообщила матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными.
Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
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Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.
«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправданна и нужна», – говорит Драпкина.
Тем не менее, если человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.
«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.
После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
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Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Больницы Москвы ограничили оказание плановой помощи непривитым пациентам
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В московских больницах вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы, повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода», – говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Там добавили, что ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. На этом фоне для безопасности пациентов вынужденно вводятся временные правила оказания плановой помощи. «Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – указали в ведомстве, добавив, что такие меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов».
«При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. … Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. … Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, «экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации». «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – отмечается в сообщении.
В департаменте напомнили, что в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах.
В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от ковида рестораны.