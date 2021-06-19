Стало известно, как телефоны попадают в базы для спам-звонков

Технологии, благодаря которым телефоны попадают в базы для спам-звонков после визита на сайт застройщика, банка и других организаций, незаконные, однако с этим можно бороться, рассказал основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов.

Концов рассказал, что существуют сервисы определения номера посетителя на сайте, они рекламируются в общем доступе. Данные для них поставляют разные DMP (Data management platform, широко используются в рекламных технологиях уже много лет), и, конечно, сотовые операторы, соцсети, передает РИА «Новости».

DMP может знать не только контактные данные пользователя, но и факты конкретных покупок, через платежные системы и ОФД (оператор фискальных данных). Платформа соотносит все с открытыми данными, такие как аккаунты в соцсетях, а также все ресурсы, на которых пользователь «залогинен» с помощью этих аккаунтов, и передает все значимые сведения заказчику.

Если среди этих сведений была контактная информация, например, телефон или email, то пользователю могут начать поступать звонки с рекламными приложениями, даже если он не оставлял свой номер и не давал разрешения на рекламу.

«Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, соцсети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона – сложно», – пояснил он.

Однако следует помнить и о малой технической грамотности населения, ведь многие самостоятельно оставляют свои номера телефонов на разного рода сайтах, опросниках, формах обратной связи, на досках объявлений. То есть данные не всегда получены с использованием каких-либо технологий, часто человек сам оставляет свои контакты, чтобы ему перезвонили, проконсультировали. Так он попадает в ловушку – ему кажется, что оставил телефон застройщику, но на самом деле, call-центру, который сотрудничает с разными организациями, поэтому телефон отправляет в общую базу.

Что касается случаев, когда данные человека установили с помощью DMP при посещении сайта, то здесь поможет использование приложений для защиты от телефонного спама. Их предлагают в том числе мобильные операторы. Приложение действует просто: номера проверяются по общей базе данных, и при звонке с незнакомого номера появляется надпись на экране мобильного о том, кто это может звонить. В приложении можно изначально автоматически заблокировать все номера, которые у мобильного оператора значатся в «черном списке» – от call-центров (которые обычно представляют банки и застройщиков) и от мошенников.

«Технологии давно готовы к тому, чтобы вместо индивидуальной адресной книги человек мог пользоваться единой базой номеров и данных о них. Современные приложения позволяют узнать, кто звонит до того, как поднять трубку», – резюмировал он.

Ранее в ФАС заявили о существенном росте спам-звонков в 2020 году.