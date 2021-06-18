В РСТ не заметили снижения спроса на отдых в Крыму после сильных ливней

Несмотря на сильные ливни в Крыму и затопления в некоторых городах полуострова туристы не начали сдавать путевки на ближайшие даты поездки, и, более того, не перестали их покупать, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Сильные ливни в Ялте вызвали подтопления улиц, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи со сложившейся ситуацией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении обратиться к федеральному руководству за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов.

«Никто путевки в Крым из туристов не стал сдавать из-за ливней, потому что все понимают, что такие ситуации случаются, они кратковременные. Дожди прекращаются, вода спадает. Такая ситуация не только в Крыму, но и на Кубани, и в Краснодарском крае. Ливни бывают и в других местах. Более того, туристы не прекратили покупать путевки на полуостров», – говорит Барзыкин.

Он отмечает, что туристы не защищены от погодных условий, когда во время отпуска приходится по стечению обстоятельств оставаться в помещении, а не идти купаться на море. Тем не менее, собеседник напомнил, что все отдыхающие защищены физически.

«Но в Крыму, насколько мне известно, никто не пострадал из туристов. Пляжи, да, подмыло, не могли они в это время купаться и плавать. Но это кратковременные дожди, ливни. Причем это не редкость, они бывают, и не только в Крыму. Вон, в Мексике льют дожди сейчас», – заключил Барзыкин.

Напомним, в ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Власти Крыма объявили, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.