Байден и Эрдоган договорились об охране аэропорта Кабула турецкими военными

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17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
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Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

Российские туристы могут чувствовать себя в Абхазии в безопасности Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия добилась уважения США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-американские отношения получили шанс на превращение из дворовой драки без правил в контролируемую, управляемую и предсказуемую «прохладную войну». Это можно считать главным результатом прошедшей в Женеве встречи. Подробности...

Нам нужна собственная инфраструктура признания

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Встреча Путина и Байдена: главное

Как США вмешались в выборы в России

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«Красная линия» для России и НАТО

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям
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    Байден и Эрдоган договорились об охране аэропорта Кабула турецкими военными

    17 июня 2021, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган договорились, что турецкие военные станут обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции... Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана... Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая», – цитирует Салливана РИА «Новости».

    Он добавил, что американская сторона также прорабатывает ситуацию, при которой Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.

    Вместе с тем Байдену и Эрдогану в ходе переговоров не удалось договориться по российским комплексам С-400, стороны условились продолжать диалог по этой теме.

    В начале июня афганские боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.

    Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. Также стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.

    3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.


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    В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена
       17 июня 2021, 09:36
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС,
    Peter Klaunzer/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.

    «Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон.

    На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева.

    «Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева.

    На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко.

    «Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он.

    Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы».

    В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности».

    Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (65)
    Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
       17 июня 2021, 12:38
    Фото: из личного архива
    Текст: Алина Назарова

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.

    Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.

    «Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.

    «Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.

    Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.

    Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (29)
    Путин оценил отношения с США цитатой Толстого

    16 июня 2021, 21:47

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.

    «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    Коментарии (20)
    В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах

    17 июня 2021, 03:56

    Текст: Антон Никитин

    Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве.

    «Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

    Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.

    Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.

    Коментарии (7)
    Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
       17 июня 2021, 15:25
    Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью».

    «Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

    В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений.

    При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости».

    Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин.

    Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин.

    Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (27)
    Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане
       17 июня 2021, 14:35
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В Азербайджане может быть создана военная база Турции, это возможно в рамках подписанной с Баку Шушинской декларации, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», – передает слова президента Турции ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    При этом Эрдоган заявил, что «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите».

    Турецкий лидер находился в Азербайджане с визитом 15-16 июня. Во вторник Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции. При этом МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана в Шуши, отметив, что город – «армянский исторический и культурный центр» в Карабахе. Между тем Эрдоган заявил, что Анкара и Баку полностью восстановят Нагорный Карабах.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил газете ВЗГЛЯД, что соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе.

    Коментарии (45)
    Байден признался, что читает почти все про Путина
       16 июня 2021, 21:29
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что прочитал многое, что писал Путин, и несколько биографий о нем.

    «Я ему сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий», – цитирует слова Байдена РИА «Новости».

    Ранее Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. В свою очередь Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника.

    Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

    Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера прошли в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    Коментарии (5)
    Французы сравнили поведение Путина и Байдена в Женеве

    17 июня 2021, 11:40

    Текст: Алина Назарова

    Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший в среду в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена, отмечая хороший внешний вид российского лидера по сравнению с американским коллегой.

    Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой, передает РИА «Новости».

    «Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США», – написал prof1.

    «Байден не может отвечать на вопросы СМИ на лету. Для него отбирают только покладистых журналистов», – считает Anojlopuji.

    Читатели также поделились своим мнением насчет внешнего вида двух лидеров. Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой.

    «Это не Путин вот-вот уснет… у него, в отличие от Байдена, есть стержень», – иронизирует Nouchka.

    «Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена», – ответил ему Themistoclius.

    Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами.

    «Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США) суфлировала?» – задался вопросом l'UMPS m'a tueR.

    Нашлись и те, кого захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи.

    «У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские», – написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает.

    «Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году», – указал DARIUS47.

    «Зная русских, хочу сказать, что медведь может укусить в любой момент», – написал один из пользователей.

    В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире.

    Ранее российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (5)
    Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

    16 июня 2021, 21:05

    Текст: Дарья Григоренко

    Стало известно, какие подарки преподнесли друг другу президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время своей первой очной встречи в Женеве.

    Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки.

    По словам источника CNN, очки – марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден, передает РИА «Новости».

    Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (4)
    Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком»

    17 июня 2021, 12:13

    Текст: Наталья Ануфриева

    Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос о том, что значили слова Путина об обсуждении Украины «мазком», что «углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало», передает РИА «Новости».

    Тема передвижения российских войск у границ Украины «упоминалась как тот фактор, который не нравится американцам, но с другой стороны, каждый раз президент Путин здесь подчеркивает: «Дорогие друзья, мы с вами можем говорить как угодно, о чем угодно в этом контексте, но есть реальность, а реальность заключается в том, что вы с нами обсуждаете территорию России».

    Он также отметил, что Россия пристально наблюдает за попытками вступления Украины в НАТО: для Москвы это то, что является «действительно той самой «красной» линией, о которой неоднократно говорил наш президент».

    Ранее Песков оценил возможность новой встречи Путина и Байдена.

    Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.

    Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (9)
    Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США
       17 июня 2021, 11:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российский посол в США Анатолий Антонов, вероятно, на днях вылетит в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    «Пока нет. Ну на днях, наверное, прилетит», – сказал Песков, говоря о возвращении Антонова в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что тема работы дипломатических учреждений России и США непростая, она затрагивалась на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. «Тема функционирования диппредставительств тоже фигурировала на повестке дня, она поднималась. Тема непростая. Это тоже предмет для контактов на рабочем уровне», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности восстановления работы дипмиссий в России и США.

    Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.

    Коментарии (5)
    Песков уточнил время выполнения достигнутых Путиным и Байденом договоренностей

    17 июня 2021, 13:44

    Текст: Алина Назарова

    На реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве, потребуется минимум несколько месяцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это кропотливая работа, «на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как (переговоры по) стратегической стабильности и так далее». «На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», – подчеркнул Песков.

    Он также сообщил, что Путин и Байден не затрагивали на встрече тему Венесуэлы и нефтяных цен.

    Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.  

    Коментарии (5)
    Путин объяснил детям важность встречи с Байденом
       16 июня 2021, 20:36
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским лидером Джо Байденом: две ядерные державы встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным.

    «Это здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, почему этот саммит так важен и как бы он ответил девятилетней девочке, передает РИА «Новости».

    «Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно продовольствия в этой связи, для всех жителей Земли, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее», – уточнил он.

    Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (3)
    Эксперт назвал главный итог саммита России и США

    16 июня 2021, 21:58

    Текст: Ксения Панькова

    Главный результат прошедшей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена – то, что есть диалог, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

    Как отметил эксперт, «зарницы доверия», о которых упомянул Путин, комментируя перспективы отношений с США после женевского саммита, могут позволить наладить отношения Москвы и Вашингтона.

    «Достаточно хорошо сказал об этом российский президент, что есть зарницы. Да, шансы на потепление есть. Для США важно придерживаться какого-то уровня отношений с Россией, это существенный момент для США и их политики. Как внешней, так и внутренней. Я думаю, что есть некоторые осторожные основания предполагать, что между США и РФ отношения, возможно, начнут несколько улучшаться, хотя никаких прорывов здесь ждать не стоит», – цитирует ТАСС Быстрицкого.

    Специалист позитивно оценил итоги прошедшего саммита лидеров двух стран. По словам эксперта, выступление Путина носило «генеральный, позитивный» характер. «Очень позитивно, что возвращаются послы [России и США], [прилагаются] усилия по нормализации дипломатических отношений, но самое главное – факт разговора», – он.

    Быстрицкий обратил внимание, что никаких больших ожиданий от диалога Путина и Байдена практически не было, однако встреча показала, что стороны наметили пунктиром определенную картину будущего взаимодействия. «Это касается кибербезопасности, разных других вопросов, это существенно. Обе стороны обозначали, что они будут отстаивать свою внутреннюю политику. И нельзя забывать, что у Байдена непростая ситуация внутри страны, это естественно будет сказываться на его внешней политике. Главный результат – то, что есть диалог», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Путин, говоря о перспективах отношений с США, привел цитату Толстого. «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал он.

    В среду вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Президент России заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника. В свою очередь Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. Он также признался, что читает почти все про Путина.

    Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

    Коментарии (3)
    Песков оценил переговоры Путина и Байдена
       17 июня 2021, 10:50
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс», сторонам удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита России и США. «Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, встреча была результативной «с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах».

    В частности, Песков констатировал расхождение позиций по Белоруссии у Путина и Байдена. «Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции – это невозможно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что президенты не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате.

    Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (3)
     
     
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