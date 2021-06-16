Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

Президент России Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный знал, что объявлен в России в розыск, он сознательно шел на то, чтобы его задержали.

«Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.