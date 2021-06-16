Макфол похвалил работающих в Женеве российских журналистов В Литве заявили о «нарушении воздушной границы» российскими самолетами Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о гибели людей при пожаре 16 июня 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

Главному врачу больницы в Рязани, в которой произошел пожар, предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет России. «Накануне была задержана главный врач ГБУ РО «ОКБ имени Семашко», ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании дела, он поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой. «В связи с этим, следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России», – заключили в СК. Накануне главврача рязанской больницы задержали после пожара с четырьмя погибшими. Напомним, в результате пожара в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко погибли трое пациентов, еще одна из пострадавших умерла позднее в больнице. Число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро их них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. Между тем источник в правоохранительных органах заявил, что пожар, по предварительной информации, произошел не из-за возгорания аппарата ИВЛ.

В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 17:44

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. «Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости». Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России». Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии 15 июня 2021, 19:10

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде. В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан. «Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин. Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует. «Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник. Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж. «Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин. Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года. Саакашвили заявил об «исчезновении Грузии с карты мира» 15 июня 2021, 17:22 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность тем, что США не упоминают его родину как «проблему для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии сказал, что во время его пребывания на посту главы государства «президенты США регулярно упоминали Грузию – я не сходил с экранов, я стучался во все двери, я беспокоил всех». По его словам, ныне Грузия «исчезает с карты мира». Как отметил Саакашвили, «происходит катастрофа, так как президент США Джозеф Байден не упоминает Грузию как проблему для России, и это очень опасно». Он сказал, что «как никогда занят тем, чтобы сместить власти Грузии» – оппозиция рассчитывает победить на осенних местных выборах. Между тем, по итогам саммита НАТО, где Грузии вновь было обещано в будущем членство в Североатлантическом альянсе, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила натовцев за внимание к ее стране. Она заявила, что НАТО продолжит политику открытых дверей и поддерживать безопасность в регионе Черного моря. Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус 16 июня 2021, 11:00

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус. «Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram. В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку. В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО 16 июня 2021, 10:23

Фото: facebook.com/modofukraine

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи 15 июня 2021, 19:11

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести в аэропортах Сочи дополнительные меры защиты, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Как отметил Кривоносов, в городе наблюдается увеличение туристического потока. «Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», – сказал Кривоносов Ura.ru. Он предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту. По его словам, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», – добавил Кривоносов. В конце мая сочинцы пожаловались на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками жители Сочи попросили туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях. Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена 16 июня 2021, 09:46

Фото: Алтайская Правда/YouTube

Текст: Алина Назарова

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова. «Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости». По его словам, любое вхождение украинского беспилотника в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник. Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением. «Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик. По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе» 16 июня 2021, 14:05

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России. Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости». Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит. Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. В Австралии развеяли миф об «упадке» России 16 июня 2021, 07:56 Текст: Антон Никитин

Миф об «упадке» России не соответствует действительности; военная и экономическая мощь России гарантируют, что страна останется крупным игроком на поколение вперед, отмечает Адам Крейтон в статье, опубликованной в австралийском издании The Australian. Россия, пишет Крейтон, занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, уделяя приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии «машинного обучения» для повышения эффективности кибервойны, передает РИА «Новости». Валютные резервы – 600 млрд долларов – также свидетельствуют о хорошем состоянии государственных финансов страны, отмечается в материале. Россия, даже если она слабее по некоторым показателям (западных стран) может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, резюмирует Крейтон. Напомним, в декабре прошлого года глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия, несомненно, является великой державой с высоким уровнем боеготовности вооруженных сил, что нельзя недооценивать. В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества 15 июня 2021, 20:11 Текст: Ксения Панькова

Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС. «Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием. Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств. Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей. Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L'Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие. Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей. В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России 15 июня 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС. Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России. «У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев. Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Суд в Гааге признал права «Союзплодоимпорта» на водочные товарные знаки 16 июня 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

Окружной суд Гааги установил право ФКП «Союзплодоимпорт» на водочные товарные знаки «Столичная» и «Московская» в пяти странах ЕС – Ирландии, Кипре, Швеции, Италии, Чехии, а также Великобритании. «Суд постановил, что ФКП («Союзплодоимпорт») является владельцем товарных знаков «Столичная» и «Московская» в шести из 13 стран: Великобритании, Ирландии, Кипре, Швеции, Италии и Чехии», – говорится в постановлении суда, передает РИА «Новости». Эти шесть стран поддержали претензии российского «Союзплодоимпорта» в нарушении своих авторских прав на товарные знаки на водку. В суде также сообщили, что в остальных семи странах – Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Польше – эти бренды остаются зарегистрированными на имя Spirits. В конце октября окружной суд Гааги постановил снять арест товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская», которого ранее добились бывшие акционеры ЮКОСа. Тогда же суд также поручил ответчикам оплатить расходы ФКП «Союзплодоимпорт» по этим разбирательствам, которые на сегодняшний день оцениваются в 2209,38 евро. Верховный суд Нидерландов в январе окончательно признал «Союзплодоимпорт» единственным законным правообладателем товарных знаков «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Решение суда стало окончанием многолетнего спора между «Союзплодоимпортом» и SPI Group Юрия Шефлера о правах на водочные бренды в странах Бенилюкса. Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена 16 июня 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. «Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot. «Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов. В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал». «Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист. В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе. В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса 15 июня 2021, 20:57 Текст: Елена Мирошниченко

Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни. В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг 16 июня 2021, 12:31

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков». «За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». «Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации». В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. «До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он. Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии». «Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин. В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%». В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок». Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи. Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д. Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости». В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве». Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора. Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». 12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД