|
|
Омбудсмен Москвы объяснила обязательную вакцинацию от COVID в ряде сфер
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о вакцинации от COVID в ряде сфер, заявила, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.
Потяева заявила, отвечая на вопрос, не нарушает ли обязательная вакцинация права человека, что в данный момент «очень остро стоит тема сохранения жизни и здоровья населения», передает РИА «Новости».
«Конечно, вакцинация должна быть добровольной, но когда есть серьезная угроза, я думаю, что в штабе оценивают реальную обстановку, поэтому вышло это постановление Роспотребнадзора. Вы видите, какой рост новых случаев, тяжелых случаев, летальных исходов идет по городу Москве, значит, надо принимать меры», – добавила она.
Омбудсмен отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке.
«Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей», – заключила она.
Потяева также отметила, что пока не получала обращений граждан по поводу обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда сфер, но не исключила, что они поступят.
Напомним, Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны.
Он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса
|
|
Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru.
Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты.
«И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок.
О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России
Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.
«У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев.
Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса
Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна».
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
|
|
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Черногория предложила России возобновить авиасообщение
|
|
Вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
«Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список [стран], что было бы чрезвычайно важно для Черногории», – цитирует письмо вице-премьера РИА «Новости».
Также Абазович указал, что восстановление прямого авиасообщения между странами будет иметь огромное значение, он утверждает, что это позволит большому количеству заинтересованных граждан обоих государств путешествовать и беспрепятственно осуществлять свою деятельность.
Ранее стало известно, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.
Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России
Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
«Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина.
Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса.
В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России.
Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями.
По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор.
Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем.
«Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее
Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости.
«Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки.
Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС.
Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса.
Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.
Занимавшийся делом ЮКОСа следователь умер в Москве от коронавируса
Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве, сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище», – приводит слова Хинштейна ТАСС.
По данным источника, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца «Медиа-Моста» Владимира Гусинского.
Напомним, в июле 2018 года дом Лысейко в Новой Москве подвергся нападению. Злоумышленники убили во дворе сторожевую собаку, проникли в здание, связали хозяев, после чего похитили ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов.
Решение о проведении школьных выпускных доверили властям регионов
Решение о проведении очных выпускных в школах в ситуации с коронавирусом должны принимать власти регионов, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Решения окончательные принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как последние звонки, в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова.
Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В Санкт-Петербурге отменили проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, в том числе отменен «Бал медалистов».
На Украине сотрудников диспансера заподозрили в продаже вакцины от COVID
|
|
Сотрудники психоневрологического диспансера в Киевской области подозреваются в продаже вакцины от коронавируса, полученной в рамках механизма COVAX и предназначенной незащищенным слоям населения, проведены обыски, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным украинского ведомства, полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области. Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцину против коронавируса, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения, передает РИА «Новости».
Как отметили в Нацполиции, сбывали вакцину, полученную в рамках механизма COVAX и предназначенную незащищенным слоям населения. «Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин. По данному факту возбуждены уголовные дела ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», – отметили в ведомстве.
Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Украина получила одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавируса в декабре прошлого года.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Главный эндокринолог России призвал пациентов с диабетом вакцинироваться от COVID
Пациентам с сахарным диабетом необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, с таким призывом выступил главный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов.
«Пандемия – глобальная опасность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – остается сегодня самым опасным вызовом для всего человечества. Инфекция уже унесла миллионы жизней во всем мире, а в России мы ежедневно теряем сотни родных и близких, наших коллег, наших соотечественников. И когда в России была разработана первая в мире вакцина против ковида – «Спутник V» – мир с облегчением вздохнул: появилась реальная надежда защиты от невидимого, неизвестного, смертельного врага. То есть вакцинация», – приводит слова Дедова пресс-служба министерства в Facebook.
Врач отметил, что для выработки коллективного иммунитета и снятия ограничений необходим коллективный иммунитет. Иммунитет к коронавирусу вырабатывается в процессе болезни или приобретается за счет вакцинации.
«Казалось бы, все и всем ясно. Всему свету очевидно, что делать – надо прививаться. Все, кто до сих пор не вакцинировался, являются потенциальными носителями инфекции – они в любое время сами могут заболеть и заразить окружающих. Я особо обращаюсь к больным сахарным диабетом, как самой уязвимой к коронавирусу когорте населения. Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от ковид», – подчеркнул Дедов.
Он обратился ко всем специалистам-эндокринологам в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для таких больных это – «шанс на сохранение жизни».
«Прошу вас, дорогие соотечественники, оставить предрассудки. Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, – и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация – минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен – инфекционная больница, а там... В общем, лучше туда не попадать. Вакцинируйтесь», – заключил главный эндокринолог страны.
Лидеры ЕС и США решили создать рабочую группу по вакцинам от COVID
Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по препаратам от коронавируса для ускорения вакцинации в мире, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как отметила Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. «Эта наш общий приоритет и ответственность. Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств», – цитирует РИА «Новости» главу Еврокомиссии.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС и США «хотят сделать так, чтобы коронавирус стал историей, это возможно только в результате международного сотрудничества». «Наша цель – вакцинировать две трети мирового населения. Совместная рабочая группа по коронавирусу, производству и поставкам вакцин нам в этом поможет», – указал он.
Как подчеркнул глава Евросовета, на саммите также обсуждался глобальный договор по пандемиям.
В мае Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса.
Строительные компании выразили готовность организовать вакцинацию мигрантов от COVID
Строительные компании готовы организовать возможность вакцинации от коронавируса мигрантов, прибывающих для работы в Россию, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «мы ставим задачу, чтобы всех (рабочих-мигрантов), кто заедет (в Россию), мы обеспечили вакцинацией», и строительные компании «сами готовы и проплачивать, и вакцинировать, и организовывать», передает ТАСС.
«Сами рабочие, заезжающие, например, из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, тоже заинтересованы в том, чтобы работать здесь и получать зарплату. Если наше условие вакцинироваться, надеюсь, они наше условие будут принимать», – добавил вице-премьер.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время.
В начале мая президент Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.
Глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.
Между тем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Вице-премьер заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» в ЕС до конца лета
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить регистрацию в Евросоюзе (ЕС) в течение двух месяцев, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В Фонде заявили, что «все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв», передает РИА «Новости».
Там также подчеркнули, что информация агентства Reuters о том, что одобрение вакцины в ЕС якобы будет отложено из-за пропуска дедлайна по подаче информации, не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения «Спутником V» регистрации EMA «стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации».
«Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации. РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет», – также отметили в фонде.
«Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда «Спутника V» рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев», – добавили там.
Напомним, ЕМА в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД