Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее 15 июня 2021, 21:47

Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости. «Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости». Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки. Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС. Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам.

Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве 15 июня 2021, 12:52

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице. «За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин. Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч. Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19. Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида 15 июня 2021, 14:46

При вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата, но необходимости строго себя ограничивать нет, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. «На самом деле алкоголь принимать в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса. Но, в целом, это ничем особо не грозит, прямой корреляции между использованием вакцины и употреблением спиртного не наблюдается, каких-то существенных снижений эффективности нет», – говорит Козлов. Он подчеркивает, что при вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата. Тем не менее, строго ограничивать себя нет необходимости, и в малых количествах он никак не отразится на свойствах прививки. «С моей точки зрения большой необходимости ограничивать себя в алкоголе нет», – заключил врач. В декабре прошлого года завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что для правильной подготовки организма к прививке от коронавируса следует убедиться, что вы полностью здоровы, не имеете высокой температуры, респираторной симптоматики, а также в отсутствии беременности. Врач-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Украина отказалась пускать привитых «Спутником V» 15 июня 2021, 14:19

«Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID 15 июня 2021, 15:12

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации. «Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале», – говорится в сообщении в Twitter «Спутник V».



Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются. Глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский. В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса 15 июня 2021, 11:14

За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. Всего в стране выявлено 5 236 593 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 818 244 человек, из них 8597 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 180 человек. Накануне, 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии 15 июня 2021, 16:16

Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International. «ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС. Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%). «Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио. Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию. Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%. Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России 15 июня 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. «Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина. Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса. В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России. Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями. По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор. Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем. «Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь. Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку 15 июня 2021, 00:49 Текст: Антон Антонов

Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку 15 июня 2021, 00:49

Песков объяснил, почему не привился от коронавируса 15 июня 2021, 12:55

Дептранс усилил контроль за масочным режимом в общественном транспорте Москвы 15 июня 2021, 16:02

В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России 15 июня 2021, 20:32

В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V» 15 июня 2021, 15:53

Вирусолог назвал границы летней волны COVID-19 15 июня 2021, 09:37 Текст: Наталья Ануфриева

Снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца, так как опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, спрогнозировал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Чепурнов напомнил, что в 2020 году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, «догнал» нас лишь в июне, передает радио Sputnik. «Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – отметил он. Вирусолог полагает, что снижение числа заболевших можно ожидать в течение месяца: «Лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время». Он добавил, что опыт показывает: в теплую погоду распространение вирусов снижается. Чепурнов указал также, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация, и, на его взгляд, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах. Также власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, на въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим. Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса 15 июня 2021, 20:57

Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.