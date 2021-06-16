Песков не исключил переговоров Путина и Байдена с глазу на глаз

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден переговорят с глазу на глаз, если посчитают это необходимым, но начнут переговоры в компании главы МИД России и госсекретаря США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала его спросили, почему в рамках саммита не запланированы переговоры «один на один» и не говорит ли это о неготовности Байдена встретиться в таком формате с Путиным, передает РИА «Новости».

«Нет, никоим образом не говорит. Это предлагаемый формат. Собственно, они начнут с общения – два президента, министр иностранных дел Лавров и госсекретарь. Но главы государств они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз», – ответил Песков.

Он также указал, что время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никто не ограничивает. «Время также для президентов никто не фиксирует, это будет абсолютно их выбор, и главное – вопрос целесообразности. Повестка дня настолько обширна, что, конечно, ее уплотнить в четыре-пять часов переговоров чрезвычайно тяжело», – сказал Песков.

Ранее он сообщил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве будет затронут вопрос дипломатической собственности.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.