Белый дом раскрыл время начала встречи Путина и Байдена в Женеве В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России 16 июня 2021, 06:59

Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии. В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС. «Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены. «Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме. Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина». «Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.

Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине 15 июня 2021, 15:25

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов 15 июня 2021, 11:48

Текст: Алина Назарова

Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest. По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. «Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости». Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников. «Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет. Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины. Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением 15 июня 2021, 10:40

Текст: Алина Назарова

Комментируя предстоящую встречу президентов России и США, британская газета The Times пишет, что главе Белого дома Джо Байдену не под силу «изменить характер правления» российского лидера Владимира Путина, потому он должен продемонстрировать, что Вашингтон не примирится с нынешним курсом Москвы. Издание отмечает, что «на кону стоят существенные геополитические проблемы», а «единственный надежный способ нормализации отношений – это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством», приводит перевод статьи ИноПресса. «В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное – это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций», – говорится в статье. При этом, утверждает редакция газеты, «стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, а приверженность коллективной безопасности». «Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы», – заключает издание. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве 15 июня 2021, 09:39

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости». Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков. По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он. «Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков. Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. «Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков. Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке. Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности. «В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента. Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы. Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального. Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC. Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. «Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков. Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков. Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана. «Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он. Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно. «Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Названо время встречи Путина и Байдена в Женеве 15 июня 2021, 09:28

Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и США начнется в среду, 16 июня, в 13.00 по Женеве (14.00 мск), но сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «В 13 часов по Женеве, по Москве – 14», – сообщил Ушаков, добавив, что Путин прилетит в Швейцарию в этот же день. По словам Ушакова, время, отведенное на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет. «Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить», – пояснил помощник президента, передает РИА «Новости». Он добавил, что очередность обсуждения вопросов также согласована, хотя в нее могут быть внесены коррективы. «Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них, и для нас», – отметил он. При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло. «Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое – согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное», – подчеркнул он. В Кремле также рассказали хронологию встречи. «Путина встречает на вилле «Ля Гранж» президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже – и начинаются переговоры», – сообщил он. По словам помощника президента, переговоры будут состоять из трех частей. «Первое – это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», – заявил Ушаков. В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской стороны – госсекретарь Энтони Блинкен. «Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит», – указал помощник президента. Говоря о совместной пресс-конференции, он отметил, что именно ее отсутствием эта встреча будет отличаться от других. «Раньше американская сторона в первую очередь более активно, чем мы, еще с советского периода, выступала за проведение совместных пресс-конференций. У нас достигнуто такое понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой», – проинформировал он. После этого состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию. Что касается состава российской делегации, в нее, помимо Ушакова и Лаврова, войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Кроме того, для обсуждения различных вопросов региональной тематики также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты», – уточнил Ушаков. Он также заверил, что для встречи президентов принимаются все необходимые эпидемиологические меры. «Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся», – сказал Ушаков. Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов. «Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно», – заверил помощник президента. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане НАТО 15 июня 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть и не выполнить обещание не расширять НАТО на восток. Палажченко заявил, что во время «перестроечных» переговоров о послевоенной Европе речи о расширении НАТО на территории бывшей ОВД не было – такие обещания не давались ни письменно, ни устно. «Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», – заявил «Ридусу» помощник экс-президента СССР. Ранее Владимир Путин в интервью телекомпании NBC заявил, что на очередных переговорах с Западом Горбачев получил устное обещание, что НАТО не станет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора. «В период СССР еще Горбачеву – он, слава богу, жив-здоров, спросите у него – устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? ... Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», – сказал российский лидер. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет 15 июня 2021, 17:49 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник. «Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков. Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны. «Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул. Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он. На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву. Байден вылетел в Женеву для предстоящей встречи с Путиным 15 июня 2021, 16:19

Текст: Ксения Панькова

Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-пул Белого дома, самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию, он должен прибыть в Женеву в 16.15 по местному времени (17.15 мск), передает ТАСС. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве в день встречи Путина и Байдена достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров. Основная подготовка Женевы как города – хозяина российско-американского саммита практически завершена, остаются последние штрихи. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра – в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы. «Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», – указала одна из сотрудниц пресс-центра. При этом она призналась, что сама предпочла бы работать в CICG. Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти – если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В Женеве приземлился самолет с российской делегацией 15 июня 2021, 18:38 Текст: Елена Мирошниченко

В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке. На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости». Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. «Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города. «Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве 15 июня 2021, 21:02

Текст: Елена Мирошниченко

Москва и Вашингтон могут принять решение вернуть своих послов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил представитель администрации США высокого ранга в разговоре с журналистами на борту самолета Байдена на пути из Брюсселя в Женеву. «Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не встретятся», – цитирует его пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС. Он также добавил, что оба посла будут находиться в Женеве во время переговоров. Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. Песков: Стенограмма интервью Путина телеканалу NBC приведена Кремлем без купюр 15 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в стенограмме интервью главы российского государства Владимира Путина телеканалу NBC нет упоминания о блогере Алексее Навальном и СМИ-иноагентах. По его словам, текст был опубликован без купюр и является первоисточником. «Нет, сайт это первоисточник», – сказал пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что с блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. Берлин не исключил новых санкций США против «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». «Я бы не сказал, что (новых санкций) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении «Северного потока – 2», – заявил Маас, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По словам министра, обсуждения этого вопроса в последние недели дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В Европе захотели наладить «предсказуемые отношения» с Россией 15 июня 2021, 16:45 Текст: Алексей Дегтярев

Европейский союз и Соединенные Штаты хотят наладить более предсказуемые отношения с Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и Россией сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения», – цитирует главу ЕК ТАСС. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз и США «едины в своем подходе» к отношениям с Россией. Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже вылетел в Женеву. Сторонники Трампа на Женевском озере устроили акцию к визиту Байдена 15 июня 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

На Женевском озере сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили акцию в связи с визитом в Женеву действующего американского лидера Джо Байдена в Женеву. Несколько членов организации Republicans Overseas повесили на яхте транспарант «Трамп победил» и начали размахивать флагами «Сделаем Америку снова великой», передает ТАСС. На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas («Репабликанс оверсиз») вывесили транспарант с надписью «Trump won» («Трамп победил») и размахивают флагами «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). «Его (Байдена) первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам», – сказал активист Джеймс Фоли изданию «Тагесблат». Между тем Байден уже прибыл в Женеву. Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Рогозин рассказал об ожесточенных спорах в Роскосмосе о судьбе МКС 15 июня 2021, 16:32 Текст: Алексей Дегтярев

В Роскосмосе продолжают спорить о судьбе Международной космической станции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Не скрою, у нас в Роскосмосе продолжаются очень ожесточенные споры по этому вопросу, как быть в этой ситуации. На сегодняшний момент у нас есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года. Действительно, сенатор [и новый глава НАСА Билл] Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление [эксплуатации] станции до 2030 года. Он только что пришел и стал главой НАСА. Я думаю, что нам удастся с ним найти эти решения», – цитирует Рогозина ТАСС. Он добавил, что тема космоса будет обсуждаться в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Швейцарии. «Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем эту работу и что эта работа не будет запрещаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. Мы будем стараться сохранить то, что создано американской и советской, российской, пилотируемой космонавтикой. Я думаю, мы с [президентом США Джо] Байденом поймем друг друга и найдем решение, которое будет в пользу и наших двусторонних отношений, и в целом мировой космонавтики», – выразил надежду Рогозин. Также во вторник гендиректор Роскосмоса назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года. До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.