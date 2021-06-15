Черчесов счел оправданной критику сборной России Жирков покинул сборную России на Евро-2020 15 июня 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за полученной травмы защитник сборной России Юрий Жирков больше не будет играть на Евро-2020. «Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве», – говорится в Telegram-канале сборной России по футболу. Уточняется, что остальные игроки готовятся к предстоящему матчу Евро-2020 против сборной Финляндии. Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3.

Путин осадил журналиста NBC за некорректное поведение 14 июня 2021, 19:29 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что поведение журналиста Кира Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебил главу государства. В ходе интервью Симмонс несколько раз перебил российского лидера, после чего Путин заметил, что в интересах интервьюера дать ему ответить на поставленные вопросы, передает РИА «Новости». В частности, в ходе интервью речь зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России. «Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» – вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал журналист NBC. «Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», – сказал глава российского государства. По мнению Симмонса, Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, однако президент России «делает именно это». «Нет. Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» – отреагировал Путин. Напомним, Путин дал интервью в преддверии саммита Россия–США в Женеве, в том числе заявив о деградации отношений США и России до самой низкой планки, назвал НАТО рудиментом холодной войны, а также прокомментировал учения НАТО у границы с Россией.

Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2» 14 июня 2021, 20:15

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности. «Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter. При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине. Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2» 15 июня 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. «Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – заявил Гердт РИА «Новости». По его словам, «Северный поток – 2» Германии нужен больше, чем России. «Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», – добавил депутат. Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. «Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» – сказал парламентарий. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре 14 июня 2021, 19:12

Фото: dp.informator.ua

Текст: Евгения Шестак

В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев. Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор». По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных. Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными. В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет». NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ» 15 июня 2021, 04:28

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства. Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС. Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory». При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи. Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России. Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его. В США назвали источник силы, который «не нравится России» 14 июня 2021, 22:03 Текст: Евгения Шестак

G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России. По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC. «Эти демократические альянсы для нас – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США. Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки. Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире 14 июня 2021, 21:04 Текст: Евгения Шестак

Певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона. Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса. «Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», – ответила Бузова комментатору. «Вы перестали пить коньяк по утрам?» – спросил Губерниев. Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». «Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», – сказала Ольга в эфире «Матч ТВ». Позже Губерниев извинился перед Бузовой, заявив, что совсем не ставил цель обидеть телеведущую. «Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в Telegram.

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях. Зеленский потребовал от МВФ не ставить Украину в один ряд с другими странами 15 июня 2021, 07:59

Фото: Thomas Trutschel/photothek.de v/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике МВФ за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам. Зеленский заявил, что такое отношение является несправедливым, учитывая, что Украина, по его словам, «восьмой год находится в состоянии войны», в связи с чем Киеву приходится «по-другому выбирать приоритетные сферы» реформ, передает РИА «Новости». Президент полагает, что «нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами», Украину «просто нельзя ставить в один ряд с другими». Зеленский объяснил это тем, что «есть усложненность» из-за «войны», в результате чего «деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности». «Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – сказал он, отметив, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. Зеленский заверил, что Киев «сделает все, что пообещал». В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша. В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс 14 июня 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии. НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов 15 июня 2021, 11:48

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest. По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. «Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости». Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников. «Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет. Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины. На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма 15 июня 2021, 07:41

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ. Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс. Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости». В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет. Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве 15 июня 2021, 12:52

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице. «За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID, около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы.... (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально сократить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваемости. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких», – сказал Собянин. Также он сообщил, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч. Собянин также поблагодарил врачей ГКБ № 15 за их самоотверженный труд. «Ваша больница является одной из самых мощных и базовых в борьбе с ковидом. Без вас не справимся», – обратился мэр к медикам. Они, в свою очередь, выразили надежду, что москвичи будут активнее вакцинироваться от COVID-19. Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ № 15 за четыре месяца работы в «обычном режиме» приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. «Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, – это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся», – сказал Вечорко. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6805, Московской области – 1135, Санкт-Петербурге – 902. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Госдума утвердила поправки «Единой России» в закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 15 июня 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками «Единой России» о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. Согласно документу, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в школу или детский сад только в том случае, если живут на одной жилплощади, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи – особенно многодетные – ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», – сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. С предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В тот же день «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Их подготовили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине 15 июня 2021, 15:25

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. Задержан «лосиноостровский маньяк» 15 июня 2021, 13:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержан подозреваемый в нападении на женщину на Алтайской улице у парка «Лосиный Остров». Женщина 10 июня сообщила полиции, что злоумышленник напал на нее около дома, стал снимать с нее одежду и трогать за грудь, передает РЕН-ТВ. Правоохранители нашли подозреваемого, его задержали, возбуждено уголовное дело. По словам девушки, насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал.