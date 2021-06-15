Российский ядерный буксир решили отправить на поиски жизни во Вселенной

Эксперт рассказал, чего ждать России от нового правительства Израиля

Новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету придется нелегко, если ушедший в оппозицию Биньямин Нетаньяху начнет саботировать работу коалиционного правительства. При этом Россия заинтересована в продолжении дружественных отношений с Израилем, с которым уже начал сближаться Джо Байден, заявил газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер.

«Новому правительству Израиля будет сложно. Оно было избрано на большинстве в один голос. Тем не менее, все новое – это здорово. Длительное нахождение у власти приводит к нехорошим вещам, поэтому кабинет министров должен время от времени меняться», – уверен бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер.

Главной задачей для нового премьера Нафтали Беннета должно стать объединение народа Израиля, «потому что последние годы власти Биньямина Нетаньяху привели к раздробленности населения». «Беннету придется решить многие проблемы. Нынешнее правительство, в состав которого вошла арабская партия «Раам», прежде всего займется вопросами в связи с незаконным строительством новых арабских поселений. При всей нашей стопроцентной сытости мы должны почувствовать перемены», – прогнозирует эксперт.

Новая правящая коалиция в составе восьми партий может оказаться устойчивой, «потому что их сила в их слабости». «Пока экс-премьер Биньямин Нетаньяху будет считаться главой оппозиции, правительство Беннета-Лапида может быть устойчиво. Потому что никто не хочет идти на следующие выборы, которых было уже четыре за последние два года и три месяца», – полагает Векслер.

Впрочем, политолог говорит о возможностях Нетаньяху затруднять работу Беннета, «потому что у него есть более 50 голосов в оппозиции и в он в этих делах «профессор». Нетаньяху будет серьезным противником Беннета, который «тоже не лыком шит».

Векслер назвал Беннета талантливым человеком и напомнил о его службе в спецназе Генштаба Израиля, там же в свое время отслужил Нетаньяху. «Президент США Джо Байден позвонил Беннету уже через полтора часа после приведения к присяге. А госсекретарь США Энтони Блинкен также связался со своим израильским коллегой Яиром Лапидом. То есть американцы среагировали очень быстро», – отметил эксперт, добавив, что другой телефонный разговор состоялся между министрами обороны обеих стран.

Он напомнил, что после прихода к власти Джо Байден позвонил Нетаньяху только через 26 дней, поэтому теперь американо-израильские отношения «могут стать немножко теплее».

Векслер надеется, что президент России Владимир Путин, который отправил Беннету поздравительную телеграмму, позвонит новому премьер-министру, «несмотря на то, что Нетаньяху – «близкий товарищ» российского лидера. «Израиль и Россия находятся в хороших дружеских отношениях, принимая во внимание очень многие вещи», – подчеркнул эксперт.

Однако Векслер добавил, что «при всей внешней дружбе» Россия выступает против Израиля «на голосованиях в ООН». «У России есть свои интересы. Но в Израиле полтора миллиона человек говорят и мыслят по-русски. Мы единственная страна в мире, где День Победы отмечается 9 мая как самый великий праздник, на улицы выходит молодежь и ветераны нашей армии. У нас есть памятники и музеи Красной армии. Больше такого нигде нет. Все бывшие друзья России по Варшавскому договору уже в НАТО. Других друзей, ни в ближнем, ни в дальнем окружении у России нет. Но у России всегда стоит проблема выбора между Израилем и арабскими странами», – пояснил собеседник.

Что касается отношений Израиля с арабским миром, то они продолжат развиваться. Главным сигналом к тому стало беспрецедентное вхождение в правящую коалицию арабской партии «Раам». «У Израиля есть много мирных и дипломатических договоров с арабскими странами – от Саудовской Аравии до Марокко. А с другими странами региона, с которыми не установлены дипломатические отношения, мы поддерживаем неофициальные связи, потому что арабские государства видят в нас союзника в их борьбе с Ираном», – утверждает политолог.

Как заявил сам Беннет, со сменой правительства отношение Израиля к Тегерану и его вероятной ядерной сделке с США не изменится, но Векслер уверен, что «антииранская позиция будет ослаблена». Он напомнил, что до заключения сделки с США, которую впоследствии разорвал Дональд Трамп, у Ирана было «три килограмма низкообогащенного урана», а «сегодня уже три тонны высокообогащенного урана». «Иран сегодня гораздо ближе к получению ядреного оружия, чем раньше, но Израиль старается предотвратить это», – подытожил Векслер.

Напомним, лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля накануне вечером. Таким образом, закончилось 12-годовое беспрерывное пребывание Нетаньяху у власти (с учетом его премьерства в 90-е годы всего он возглавлял правительство 15 лет). В мае ему так и не удалось коалиционное правительство. Согласно коалиционным договоренностям, примерно через два года Беннета сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид, который сейчас занял пост министра иностранных дел.

Беннет, чьи предки приехали в Израиль из Российской Империи, считается сторонником дружеских отношений между Израилем и Россией. Нетаньяху уже заявил, что переходит в оппозицию.