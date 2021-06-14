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Звезда НХЛ уехал в Челябинскую область отдыхать под песни Круга
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В Сети опубликована видеозапись того, как нападающий клуба НХЛ «Рейнджерс» Артемий Панарин, самый высокооплачиваемый российский хоккеист, скромно отдыхает в селе в Челябинской области.
Видео опубликовал в Instagram друг Панарина Евгений Набеев. На видео хоккеист «проводит время в компании двух мужчин у себя на родине, в селе Белоусово Челябинской области». Они «сидят в доме, обстановка скромная: небольшая печка, деревянный стол». «На столе, как водится, выпивка и невесть какая закуска – пирожки да зеленый лучок. Мужчины спокойно общаются», – пишет «Комсомольская правда».
При этом на фоне играет одна из самых знаменитых песен Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи».
Хоккеист прилетел на родину после завершения выступления в НХЛ. По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ. Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу, пишет «Чемпионат».
«Панарин старается регулярно приезжать летом в родной город (Коркино), где, например, может прокатиться на стареньком мотоцикле или сесть за руль трактора. При этом пользователей соцсетей восхищает, что спортсмен старается помогать местным жителям», – передает РЕН ТВ.
Напомним, Панарина в 2019 году подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 81,5 млн долларов (или по 11,6 млн за сезон).
В деле о краже с самолета «Судного дня» появились новые обстоятельства
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На месте кражи из грузового отсека самолета «Судного дня» Ил-80 обнаружили след ДНК, принадлежащий одному из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, сообщила адвокат Ольга Бояркина.
По ее информации, этот сотрудник проходит по делу в качестве свидетеля. При этом, как сообщила Бояркина, Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на решение о продлении ареста обвиняемого. «Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений», – добавила она, сообщает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. В январе Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже оборудования с «самолета Судного дня». 27 января Ростовский областной суд оставил в силе решение арестовать Хачунца. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела.
Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».
Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Польское телевидение заменило флаг Украины на российский
Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, сообщает телеканал «360».
На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга.
В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину
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Достройка газопровода «Северный поток – 2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш».
«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события). В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен. «Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока – 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», – заключил украинский парламентарий.
В четверг оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Западные СМИ: У сборной России было чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией
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«Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву», – пишут европейские СМИ, комментируя итоги состоявшегося матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге, который завершился разгромным поражением от бельгийцев. Также европейская пресса остро отреагировала на отказ россиян преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.
«В то время как бельгийцы преклонили колено, чтобы выразить свое неприятие расизма, русские, представители одной из самых смешанных рас на Земле, оставались прямолинейными, безразличными и приветствовали публику. С наполовину заполненных трибун болельщики зловеще свистели в сторону игроков в красных свитерах», – пишет испанская El País.
Что касается результатов игры, то, по мнению авторов, «хрупкая сборная России погибла под заброшенными мячами». «В дебюте матча Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву. И Россия сделала свое дело. Местной сборной потребовалось 10 минут, чтобы сдаться», – указывает испанское издание, назвав сборную России командой, «в которой смешаны исторические комплексы неполноценности со странной беспечностью».
В то же время журнал France Football охарактеризовал защиту сборной как «катастрофическую», вратаря Антона Шунина – «далеким от своих прославленных предшественников», а действия россиян в атаке – «робкими». «Бельгийцы причинили боль русским. У них было мало желания, мало контроля, мало уверенности и чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией», – констатирует французский журнал.
В свою очередь немецкий Der Spiegel указал на то, что Россия «не могла догнать» Бельгию. Также журнал обратил внимание на жалобы тренера Станислава Черчесова относительно вопросов журналистов о BLM. «Это не вопрос, касающийся футбола. Только спортивные вопросы, пожалуйста!», – приводит слова Черчесова немецкое издание.
«Матч с Россией оказался слишком легким для Бельгии», – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – Лукаку забил дважды и стал лучшим бомбардиром турнира. Излишне говорить, что он был и лучшим игроком матча. Хотя нам нужно дождаться настоящего испытания, прежде чем мы начнем хвалить Бельгию».
Между тем бельгийская пресса наполнена издевками в адрес российской сборной. «Русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. Слабая Россия смирилась с результатом», – говорится в материале Wallfot, передает «Чемпионат.ру». «Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя», – заключает издание HNL.
Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье.
Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каких политических скандалов стоит ждать на Евро-2020.
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Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
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Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».
Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности.
Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Японцев восхитили автомобили Aurus
Читатели портала Yahoo News Japan восхитились премиальными автомобилями российской марки Aurus.
Как говорится в публикации, специальный бронированный лимузин этой марки используется президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер передвигается на автомобиле не только по стране, но и в зарубежных поездках, передает РИА «Новости».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!» – заметил пользователь sti.
«Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только «коммунистических уродцев»! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?» – задался вопросом hir.
«В Японии, наверное, понадобились бы права на грузовик?» – написал tak.
«Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны [Японии]», – указал lub.
«Внешне – представительский лимузин высшего класса. Внутри – бронетранспортер», – добавил еще один комментатор.
Напомним, в конце мая стал известен срок поставки заказчикам первых серийных автомобилей Aurus Senat. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален новый российский автомобиль и как Россия намерена зарабатывать на его продаже.
Китай назвал G7 небольшой группой стран, неспособной решать судьбы мира
Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать «судьбы мира», заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании, комментируя стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая.
«Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади», – приводит РИА «Новости» заявление.
Дипломат отметил, что многосторонние отношения должны основываться на целях и принципах Устава ООН, нормах международного права, а не на интересах «небольшой клики или политического блока».
Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю.
Россию заподозрили в хищении пособий американцев
США потеряли порядка 400 млрд долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая, сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством интернет-изданию Insider.
Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж, передает РИА «Новости».
Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.
Накануне в администрации Байдена допустили новые меры против России.
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном»
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины, заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.
По словам эксперта, в Киеве очень тревожатся из-за того, чем может завершиться встреча лидеров России и США в Женеве, передает РИА «Новости».
«В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», – отметил Бондаренко в статье для издания «Главред».
Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.
По мнению Бондаренко, в случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению Минских соглашений.
По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. «Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», – подчеркнул он.
При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США», осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции.
«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», – заключил эксперт.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не допустит договоренностей президентов России и США по поводу Украины без участия Киева.
Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time
Пользователи соцсети Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается российский лидер Владимир Путин. Некоторые сочли, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд».
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«Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», – считает Oubai Shahbandar, передает РИА «Новости».
«Он в солнцезащитных очках, потому что спит», – сыронизировал Josias Teofiofo.
«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная». «Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения», – констатировал он.
«Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз – до сих пор образ крутого парня. Срамота», – возмутился mansplainer383.
«Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика», – подытожили пользователи.
Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Пушков оценил отказ футболистов сборной России преклонять колено перед матчем с Бельгией
Сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
«Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни афроамериканцами, ни перед африканцами, мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило», – написал Пушков в своем Twitter.
Также решение российских футболистов оценил артист Михаил Боярский. ««У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы! Нечего на колени вставать», – сказал Боярский изданию «Спорт-Экспресс».
В субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.
У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля
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Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета.
Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета.
Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году.
В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».
С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны.
Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля».
Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет.
Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид.
В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.
Захарова прокомментировала заявление G7 о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой».
«Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.
Врач сборной Дании рассказал о спасении жизни упавшего без сознания на поле Эриксена
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Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о подробностях случившегося с футболистом Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2020 с Финляндией.
«Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана. Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование, – сказал Бесен изданию Berlingske.
В свою очередь бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что действия врачей в ситуации с потерей сознания полузащитником сборной были идеальными и быстрыми. По его словам, в подобных ситуациях главная задача – реанимировать, так как на поле это делать нецелесообразно, успеть передать специалистам в госпиталь и одновременно проводить реанимационные мероприятия, передает ТАСС.
«Дело в том, что дороги секунды и минуты. Если человек потерял создание и не дышит, остановка сердца, через пять-семь минут это уже покойник. Уже происходит смерть мозга, потому что он не получает кислорода. Поэтому нужно все делать быстро, без суеты и паники. Сейчас стадионы премьер-лиги оснащены портативным электрокардиографом, дежурит скорая помощь, у нас это есть», – отметил Васильков.
По его мнению, УЕФА может обсудить возможность наличия в чаше стадиона реанимобиля, который мог бы выехать сразу на поле в случае подобных ситуаций.
Накануне в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.