Россияне оценили желаемый безусловный доход

Идею введения в России безусловного базового дохода – фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства – поддерживает половина россиян, а сумма такой выплаты оценивается в 30 тыс. 100 рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

«Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников – 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян», – говорится в сообщении. При этом желаемая сумма подобной выплаты сейчас оценивается в 30 100 рублей против 28 500 тысячи по итогам опроса в сентябре и 25 000 рублей в июне прошлого года, сообщает РИА «Новости».

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода больше, чем женщины (52% и 47% соответственно). Кроме того, число сторонников инициативы растет с увеличением возраста респондентов: поддержали подобную идею 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.

Согласно исследованию, больше всего сторонников введения базового безусловного дохода – в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего поддержки инициатива нашла в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). В Москве идею поддержали 49% респондентов, в Санкт-Петербурге – 50%.

«Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства - в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода – в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)», – добавляется в сообщении.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех регионов страны.

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