Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID

Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror.

По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости».

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор.

Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.