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Сенатор: Боррель признался в планах влиять на выборы через структуры Навального
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Евросоюз сильно сокрушается о лишении влияния ФБК* и структур Алексея Навального перед выборами в Госдуму в сентябре, что выглядит как признание Запада в намерении вмешаться в дела России, заявила сенатор, член временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Ольга Ковитиди.
«Вслед за США и Великобританией в защиту признанных экстремистскими организаций от имени ЕС выступил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Опубликованное 10 июня заявление Борреля представляет собой набор тенденциозных оценок и необоснованных пропагандистских прокламаций», – приводятся ее слова в Telegram-канале комиссии.
«Примечательно, что Жозеп Боррель особо сокрушается о лишении «влияния созданной г-ном Навальным сети политических структур перед выборами в Государственную Думу в сентябре и в последующий период». Подобные высказывания выглядят как признание в имевшихся у стран Запада планах использовать организации Навального для попыток повлиять на электоральные процессы в России», – подчеркнула сенатор.
Ковитиди добавила, что «комментарии относительно функционирования российской судебной системы и оценки выполнения положений российской конституции из уст иностранных официальных лиц неприемлемы и являются неприкрытой попыткой вмешаться в суверенные дела России».
В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
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Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан.
«В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.
Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией.
В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Европарламент собрался потребовать от России отмены закона об иноагентах
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На очередной сессии Европарламент намерен принять резолюцию, в которой потребует от России отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах.
Проект резолюции опубликован на сайте ЕП, голосование ожидается в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС, передает РИА «Новости».
ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов.
Указывается, что ЕС при подготовке новой стратегии отношений с Россией, нужно «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России». ЕП призывает «ввести новые условия» для отношений с Москвой, чтобы не допустить в России «репрессий». Также предлагается «усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ».
В документе предложено призвать государства ЕС «принять запрещенные или находящихся под угрозой российские неправительственные организации, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам».
В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа.
В мае Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch).
В Европе зафиксирована нехватка газа
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Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ.
Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант».
Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре.
Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности.
В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам.
В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.
Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС.
Умерла актриса из фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова
Чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.
Как сообщает новостной портал Blesk.cz, в день своего рождения, 7 июня, актриса была госпитализирована в больницу в Праге, где перенесла операцию. Причины смерти не известны, однако сообщается, что в последние годы Шафранкова боролась с раком легких, передает РИА «Новости».
Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Она считалась одной из самых красивых чешских актрис и запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Три орешка для Золушки» (1973), «Русалочка» (1976), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и других.
ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями
Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК* и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к НКО «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в России иноагентами), а также к «Штабам Навального», передает ТАСС.
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили что суд постановил ликвидировать ФБК*, ФЗПГ (признаны иноагентами) и запретил деятельность «Штабов Навального». «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Прокуратура заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Сотрудник прокуратуры Москвы Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «предоставили ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников».
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что «суд постановил обратить имущество» ФБК*, «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации».
Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд уже утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.
Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы»
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Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости».
Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно.
«Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства.
Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы».
В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Эксперт: Публикация переписки Ильи Яшина была выгодна Леониду Волкову
«Переписка выглядит правдоподобно. Обсуждаются события, которые реально происходили в то время. Опровержений мы так и не увидели. Так что, думаю, это достоверный «слив», - заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее в Сети появилась переписка, которую, предположительно, вели оппозиционеры Илья Яшин, Леонид Волков и Иван Жданов.
Скандал вокруг переписки станет дополнительным ударом для сторонников блогера Алексея Навального, считает член Общественной палаты, корпоративный юрист Илья Ремесло. «Безусловно, поклонников у радикалов теперь станет еще меньше. Мы и так по социологии видим – причем даже по опросам иноагента «Левады» – доверие к Навальному обвалилось в два раза с его пикового уровня, когда он пиарился своим арестом и судами, то есть с января. Все, о нем все стали забывать. Так что все эти показатели постепенно будут только падать», – прогнозирует эксперт.
«Интерес к Навальному и его окружению уже невозможно поднять даже такой демонстрацией публике их грязного белья. Про поддержку я уж и не говорю», – заключил Ремесло.
По его мнению, хуже всего в этой переписке выглядит Яшин: «Какой-то он безвольный в семейной жизни. Жена от него бегает, дома не ночует. Яшин ей нотации какие-то читает, просит что-то у нее постоянно. А вот Волков выглядит не так уж и плохо – на него-то там компромата особого нет, если не считать пары моментов. Не берусь предположить, кто именно «слил» переписку. Видимо, кто-то из своих – чтобы подтопить конкурента. Кстати, сам Волков, в принципе, мог и слить».
«У них там всегда было змеиное гнездо – объем выделяемых денег на всю эту псевдооппозиционную деятельность ограничен. И каждый хочет побольше себе забрать. Они, естественно, конкурируют за эти деньги, вся их публичная активность направлена на то, чтобы «освоить» побольше этих средств», – полагает член Общественной палаты.
«Что касается моральной репутации лидеров нашей радикальной оппозиции, то вряд ли она еще упадет, поскольку падать ниже там уже некуда. Про Яшина, по-моему, все знают все. Его жена в открытом доступе выкладывала фотографии, на которых она сидит с чужими мужчинами в ванне. Это не «слив», а факт, и все над Яшиным тогда смеялись. Но Яшин делал вид, что все нормально. Как теперь выяснилось, изнанка там не очень хорошая», – подчеркнул Ремесло.
Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров на своей странице в Instagram также дал свою оценку переписке оппозиционеров. «Помните крылатую фразу, «за 10 лет в России меняется все, за 200 ничего»? – заметил Манучаров, – Аргументы в пользу цикличности истории нам то и дело подбрасывает сама жизнь, которая, как известно, богаче фантазии. Вот один из них. 104 года назад в России произошла катастрофа. Власть захватил люмпен-пролетариат, дремучий, грязный, невежественный и жестокий. Сегодня им на смену рвется новая свора – беспринципных, лицемерных предателей».
«Мы все не без греха, но когда ты строишь из себя святого, невольно возникает вопрос, а судьи кто. И ответ, не в пользу судей», – добавил артист.
В пятницу в Сеть попало содержание рабочих и личных чатов главы Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера Ильи Яшина, в частности его переписка с Леонидом Волковым, руководителем предвыборного штаба Алексея Навального. В переписке в нелицеприятном духе обсуждаются их коллеги по оппозиции, отмечают издания Ura.ru и Life. Так, собеседники уничижительно отзываются о директоре фонда «Городские проекты» Максиме Каце как о «жулике», а Леонида Гозмана Яшин именует «гнилым мужиком», сотрудничающим с властью.
Волков также просит муниципального депутата не ретвитить в своем Twitter украинских ботов, которые «в нужные моменты мочат» российских оппозиционеров «за нерешительность». Обнаруживаются и признания директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова в утаивании от сторонников информации, что решения по его жалобам в ЕСПЧ придется ждать десять лет.
Ранее сообщалось, что за последние три года фонд расходов на содержание главы Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский, которым с 2017 года руководит Яшин, увеличился на 71,4%, или на 1,3 млн рублей.
Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2»
Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС.
«Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он.
Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен».
«Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас.
Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2».
Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе
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Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.
«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда.
В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.
Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту.
При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
ЕС собрался координировать политику по России с США
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Участники саммита ЕС – США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС.
Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.
При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность».
Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран.
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Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы
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Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства.
Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр.
Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он.
«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.
Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС.
Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр.
Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.
В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT
Депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
Голосование по проекту резолюции состоится в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС. Их предлагается призвать «как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС». Санкции хотят ввести против причастных к инциденту с самолетом Ryanair.
В ЕП предложили не только ввести «четвертый пакет санкций», но и «начать работу над новым пакетом». Указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций против «компаний, контролируемых белорусским режимом или тесно связанных с его интересами», передает РИА «Новости».
Санкции предлагается ввести против «нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности». Зарегистрированным в ЕС компаниям, в том числе Siemens AG, предлагается прекратить сотрудничество с властями Белоруссии. Кроме того, ЕП хочет призвать к «прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии». «Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT», – говорится в документе.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
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Эксперт объяснил решение суда о признании ФБК экстремистской организацией
«Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией*, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя признание структур блогера Алексея Навального» экстремистскими.
«Люди, которые участвовали в этих организациях, обезумели от безнаказанности и вседозволенности. Они вели себя так, как ни один нормальный человек не может вести себя в своей стране, если только он своей стране не враг, - убежден бывший член Совета Федерации, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. – Что они только ни творили: и оскорбляли ветеранов, и представителей власти! Я уже не говорю про агитацию и инструктаж молодых людей, которым ради прикола поручили участвовать в акциях гражданского неповиновения. Они пользовались наивностью молодых людей, которым казалось участие в таких уличных акциях интересным и прикольным».
Однако, по его мнению, речь шла о призывах не просто к уличным протестам, а к насилию против полицейских, а также к общей дестабилизации страны. «Какая бы власть в стране ни была, все вопросы, любые претензии надо решать строго в правовом поле. А не выводить молодежь на улицу с призывами к свержению существующего строя. Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией*, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно. Власть сегодня показала, что она в России существует», – заключил Клинцевич.
В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Мосгорсуд еще в апреле утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. С банками им можно было взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Политолог Павел Данилин объяснял, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями.
В Германии 20 полицейских заподозрили в разжигании межнациональной розни
Прокуратура Франкфурта-на-Майне и уголовное ведомство Висбадена (федеральная земля Гессен) начали расследование против 20 полицейских – одного бывшего и 19 действующих – за участие в чатах ультраправого содержания.
Следствие подозревает 17 сотрудников правоохранительных органов в распространении в чатах сообщений с разжиганием межнациональной розни или же изображений, связанных с некоей бывшей национал-социалистической организацией. Еще полицейских подозревают в том, что они состояли в таких чатах и не пресекали появление подобных сообщений, хотя как руководители могли это сделать, передает РИА «Новости».
В рамках расследования в квартирах и на работе у шести подозреваемых прошли обыски. Действующим полицейским, в отношении которых начато расследование, запрещено заниматься служебной деятельностью, один будет отстранен от службы.
Ранее сообщалось, что Федеральная полиция Германии в 2019 году не допустила выезд на Украину по меньшей мере 12 предполагаемых правых экстремистов.