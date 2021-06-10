Сенатор: Боррель признался в планах влиять на выборы через структуры Навального

Эксперт: Публикация переписки Ильи Яшина была выгодна Леониду Волкову

«Переписка выглядит правдоподобно. Обсуждаются события, которые реально происходили в то время. Опровержений мы так и не увидели. Так что, думаю, это достоверный «слив», - заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее в Сети появилась переписка, которую, предположительно, вели оппозиционеры Илья Яшин, Леонид Волков и Иван Жданов.

Скандал вокруг переписки станет дополнительным ударом для сторонников блогера Алексея Навального, считает член Общественной палаты, корпоративный юрист Илья Ремесло. «Безусловно, поклонников у радикалов теперь станет еще меньше. Мы и так по социологии видим – причем даже по опросам иноагента «Левады» – доверие к Навальному обвалилось в два раза с его пикового уровня, когда он пиарился своим арестом и судами, то есть с января. Все, о нем все стали забывать. Так что все эти показатели постепенно будут только падать», – прогнозирует эксперт.



«Интерес к Навальному и его окружению уже невозможно поднять даже такой демонстрацией публике их грязного белья. Про поддержку я уж и не говорю», – заключил Ремесло.

По его мнению, хуже всего в этой переписке выглядит Яшин: «Какой-то он безвольный в семейной жизни. Жена от него бегает, дома не ночует. Яшин ей нотации какие-то читает, просит что-то у нее постоянно. А вот Волков выглядит не так уж и плохо – на него-то там компромата особого нет, если не считать пары моментов. Не берусь предположить, кто именно «слил» переписку. Видимо, кто-то из своих – чтобы подтопить конкурента. Кстати, сам Волков, в принципе, мог и слить».

«У них там всегда было змеиное гнездо – объем выделяемых денег на всю эту псевдооппозиционную деятельность ограничен. И каждый хочет побольше себе забрать. Они, естественно, конкурируют за эти деньги, вся их публичная активность направлена на то, чтобы «освоить» побольше этих средств», – полагает член Общественной палаты.

«Что касается моральной репутации лидеров нашей радикальной оппозиции, то вряд ли она еще упадет, поскольку падать ниже там уже некуда. Про Яшина, по-моему, все знают все. Его жена в открытом доступе выкладывала фотографии, на которых она сидит с чужими мужчинами в ванне. Это не «слив», а факт, и все над Яшиным тогда смеялись. Но Яшин делал вид, что все нормально. Как теперь выяснилось, изнанка там не очень хорошая», – подчеркнул Ремесло.

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров на своей странице в Instagram также дал свою оценку переписке оппозиционеров. «Помните крылатую фразу, «за 10 лет в России меняется все, за 200 ничего»? – заметил Манучаров, – Аргументы в пользу цикличности истории нам то и дело подбрасывает сама жизнь, которая, как известно, богаче фантазии. Вот один из них. 104 года назад в России произошла катастрофа. Власть захватил люмпен-пролетариат, дремучий, грязный, невежественный и жестокий. Сегодня им на смену рвется новая свора – беспринципных, лицемерных предателей».

«Мы все не без греха, но когда ты строишь из себя святого, невольно возникает вопрос, а судьи кто. И ответ, не в пользу судей», – добавил артист.

В пятницу в Сеть попало содержание рабочих и личных чатов главы Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера Ильи Яшина, в частности его переписка с Леонидом Волковым, руководителем предвыборного штаба Алексея Навального. В переписке в нелицеприятном духе обсуждаются их коллеги по оппозиции, отмечают издания Ura.ru и Life. Так, собеседники уничижительно отзываются о директоре фонда «Городские проекты» Максиме Каце как о «жулике», а Леонида Гозмана Яшин именует «гнилым мужиком», сотрудничающим с властью.

Волков также просит муниципального депутата не ретвитить в своем Twitter украинских ботов, которые «в нужные моменты мочат» российских оппозиционеров «за нерешительность». Обнаруживаются и признания директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова в утаивании от сторонников информации, что решения по его жалобам в ЕСПЧ придется ждать десять лет.

Ранее сообщалось, что за последние три года фонд расходов на содержание главы Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский, которым с 2017 года руководит Яшин, увеличился на 71,4%, или на 1,3 млн рублей.