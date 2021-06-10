Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

С 10 июня из России можно вылететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Хорватию, Марокко, также открылись чартерные полеты в Албанию.

Российское руководство с четверга открыло полеты по два раза в неделю по направлениям: Москва – Вена, Москва – Будапешт, Москва – Порт-Луи, Москва – Рабат, а также Москва – Загреб.

Рейс из Москвы в Бейрут и из Москвы в Люксембург могут проводиться по разу в неделю, передает РИА «Новости».

Чартеры из Москвы в Тирану разрешены один раз в неделю.

Также увеличивается число рейсов с Грецией по маршруту Москва – Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю.

В конце мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что с 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.