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Мишустин заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов
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Поступления в федеральный бюджет России в первом квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.
Мишустин заявил, что «поступления доходов существенно превысили прогноз, они выросли почти до 5,3 трлн рублей», передает ТАСС.
При этом «доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться».
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года доходы федерального бюджета составили почти 5,3 трлн рублей, расходы – чуть более 5 трлн рублей.
В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, что России обещают непредвиденные сверхдоходы.
Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
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Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
России предсказали утрату лидерства в экспорте газа
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Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.
В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости».
Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа.
Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд).
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности.
Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.
Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он.
Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
В Европе зафиксирована нехватка газа
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Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ.
Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант».
Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре.
Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности.
В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам.
В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.
Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС.
Шведский суд отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с Газпромом
Апелляционный суд шведского округа Свеа вынес решение после судебных слушаний по спору между Газпромом и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. о пересмотре контрактной цены поставок. Иск турецкой компании был отклонен, говорится в тексте решения.
В решении указывается, что «в ходе рассмотрения (дела) апелляционный суд пришел к выводу, что не было доказано, что арбитражный суд в каком-то отношении превысил свои полномочия или допустил процессуальные ошибки». Потому «иск Akfel Gaz об отмене арбитражного решения должен быть отклонен», передает ТАСС.
При этом турецкая компания возместит российскому концерну судебные издержки в размере 359 тыс. 750 долларов США и 175 тыс. шведских крон (более 21 тыс. долларов), «из которых 350 тыс. долларов США и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму 9 тыс. 750 долларов США».
Кроме того, «на суммы должны быть выплачены проценты в порядке, установленном судебным решением».
Напомним, в феврале 2017 года «Газпром экспорт» направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S.
Тогда решение было принято в пользу Газпрома. Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции.
Аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер – компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7–10 сентября 2021 года.
Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2»
Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС.
«Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он.
Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен».
«Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас.
Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2».
Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
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Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.
Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».
Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.
«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.
Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.
Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.
Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.
«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», – заявил Миллер.
На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.
На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.
АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.
Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.
Стоимость нефти марки WTI впервые с 2018 года поднялась выше 70 долларов
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник выросли на 1,1–1,2%, при этом нефть марки WTI торгуется выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.
По состоянию на 21.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06%, до 72,25 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23%, до 70,08 доллара за баррель, показатель находится выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, передает ТАСС.
Инвесторы находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) – STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг – о годовой инфляции в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.
В первый день лета, 1 июня, цена нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.
Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Нефть подешевела после роста в цене на 3-5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе.
По состоянию на 8.04 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% – до 70,79 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,91% – до 68,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Во вторник утром цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции после того, как по итогам прошлой недели «черное золото» марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI – на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.
Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) – STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг – годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.
Байден собрался обсудить с Меркель «Северный поток – 2»
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят тему газопровода «Северный поток – 2» на саммите G7, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, указанная тема «будет подниматься в ходе разговора с германской стороной», но Салливан «не хотел бы говорить публично об этом вопросе». США хотят обсудить с Германией, что «будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы, если сохранить прокачки российского раза по территории Украины не удастся. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – считает Блинкен.
Салливан также заявил, что США озабочены проблемой финансируемых на уровне правительств хакерских атак и намерены обсудить эту тему с российским руководством в ходе предстоящего 16 июня саммита Россия – США, передает РИА «Новости».
Кроме того, США в процессе переговоров с Россией решат, включать ли в повестку по стратегической стабильности, помимо ядерного вооружения, вопросы, связанные с космосом и киберсферой. Салливан сообщил, что и «Сирия будет в повестке дня». По его словам, Байден рассмотрит на переговорах вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Он отказался «вдаваться в детали по этой теме», чтобы Вашингтон сохранил «пространство для тех обсуждений, которые состоятся в Женеве».
Сейчас Байден находится в Великобритании, где в предстоящие дни проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7. Его самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что президенты России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве. Она также пояснила, что обсуждения по поводу того, в каком формате пройдет встреча президентов США и России в Женеве – узком или расширенном – еще не окончены. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве на встрече с российским лидером. Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
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Нефть подорожала на данных о снижении ее запасов в США
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,57% – до 72,62 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,63% – до 70,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Ранее API сообщил, что за неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 млн баррелей.
Инвесторы также находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики полагают, что запасы сократились на 2 млн баррелей.
Положительной динамике на рынке «черного золота» способствуют увеличение спроса и перспективы восстановления экономики. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть ускорили рост на фоне более благоприятных перспектив спроса, чему способствовал прогресс в вакцинации от коронавируса и ослабление ограничений на поездки.
Нефть подешевела на данных об увеличении добычи в США
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на увеличении добычи «черного золота» и запасов нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68% – до 71,74 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,64% – до 69,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти, согласно которым добыча «черного золота» в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 млн баррелей в сутки, до 11 млн. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 млн баррелей.
Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование. Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.
Кабмин выделит дополнительные 4,5 млрд рублей на кешбэк на детский отдых
Власти России дополнительно выделят 4,5 млрд рублей на возврат части средств в рамках кешбэка на детский отдых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.
По словам премьера, еще более 220 тыс. детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях.
Ранее Мишустин заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки.
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 2,5 млрд рублей
Правительство России выделит свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил на заседании правительства, говоря о ситуации с лесными пожарами, что в ряде регионов сложилась «сложная ситуация», и «чтобы помочь им быстрее ликвидировать возгорания, выделим свыше 2,5 млрд рублей», передает РИА «Новости».
Отмечается, что большую часть ассигнований будет направлена непосредственно на борьбу с пожарами, их получат 25 субъектов России.
Кроме того, почти в 50 регионах за счет выделенных средств будет дополнительно проводиться мониторинг пожарной опасности в лесах, организовано наблюдение на земле и в воздухе при поддержке авиации, «чтобы не только тушить загоревшийся лес, но и сделать все возможное для предотвращения распространения огня».
Ранее в Тюменской области после введения режима ЧС из-за масштабных лесных пожаров на помощь прибыли добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из нескольких регионов.
Также Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных по пожарам.