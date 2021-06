Израиль объявил негласный бойкот представителю ЕС Полиция начала задержания сторонников Кочаряна у здания правительства Армении Пятиэтажка рухнула на автобус в Южной Корее, погибли несколько человек 10 июня 2021, 11:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Южной Корее обрушилось пятиэтажное здание, погибли минимум девять человек, пострадали восемь, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы. Здание в ходе сноса упало на автобус, остановившийся на остановке рядом со строительной площадкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Korea JoongAng Daily. Ведутся поиски погибших, президент страны Мун Чжэ Ин инициировал проведение расследования. Myanmar civilians were deeply saddened by the tragic news of building collapse in Gwangju,South Korea.We are praying for the immediate recovery of injured victims

We hope such tragedies will not happen again to our kind-hearted friends #SouthKorea #Gwangju pic.twitter.com/EnS2PBxrbQ — Mi Le' (@Milei10907040) June 10, 2021

В Литве заявили, что «краснеют от стыда» после розыгрыша Вована и Лексуса 9 июня 2021, 13:08

Фото: Vovan222prank/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

Член партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Робертас Шарницкас заявил, что Литве приходится «краснеть от стыда» после того, как российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли председателя литовского парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса. Один из пранкеров представился Павиленису соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Во время беседы политик заявил, что Литва рассчитывает обновить механизмы работы с российской оппозицией. Он также рассказал о намерении Литвы с помощью президента США Джо Байдена заставить президента России Владимира Путина «заплатить цену» за «атаку на Капитолий». Павиленис добавил, что Вильнюс должен «договориться с американцами», что это действительно так. Помимо этого, литовский политик назвал Путина сильным лидером, а на президента Литвы Гитанаса Науседу призвал «не обращать внимания», потому что он – «символическая фигура», передает «Sputnik Литва». Шарницкас призвал литовский власти «сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда». «В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия... В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в Сейме», – заявил он. Шарницкас отметил, что Павиленис является первым председателем Комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стать объектом насмешек. Шарницкас отметил, что Павиленис является первым председателем Комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стать объектом насмешек. Он призвал власти сделать выводы, поскольку «так продолжаться не может». Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли голландских парламентариев от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, они подключились к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей. Юрист оценил законность задержания должников судебными приставами по пути на курорты 9 июня 2021, 20:32

Фото: Антон Буценко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Выявление злостных должников судебными приставами на ведущих на российские курорты трассах абсолютно законно, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов. Руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко рассказала, что на пути к кубанским курортам на оживленных магистралях с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» выявляются автомобили, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты, сообщает издание «Комсомольская правда». Планирующим отдых приставы посоветовали проверить, нет ли у них неоплаченных штрафов. «Если у должника в собственности есть автомобиль, то машина может быть арестована на штрафстоянку до полного погашения долга. Это абсолютно законно, несмотря на то, что это происходит не в родных регионах граждан, а по пути на курорт. Служба судебных приставов у нас федеральная, исполняющая решение судов. Никакого нарушения действующего закона на всей территории России усмотреть нельзя», – говорит Кирьянов. Он убежден, что такие меры воздействия справедливы, по крайней мере, по отношению к гражданам, которые не платят алименты. Более того, он напоминает, что для злостных неплательщиков алиментов в России предусмотрена уголовная ответственность, но ее на сегодняшний день можно обойти нехитрым способом. При этом гражданин остается должником крупных сумм. «Если люди едут в отпуск на личном автотранспорте, то совершенно точно они могут оплачивать содержание своих детей. Тем более, что предусмотрено не полное содержание, а достаточно небольшая помощь для становления маленького человечка», – убежден правозащитник. Юрист предупреждает, что если приставы остановят гражданина по пути на отдых, но у него не будет возможности оплатить все долги, то сотрудники имеют полное право конфисковать его имущество в виде автотранспорта и пустить его на погашение долга. «Создается максимальное давление на людей, которые злостно не оплачивают обязательные платежи. Но, опять же, вопрос заключается в том, насколько удобно будет организован сам процесс. Если человек действительно имеет задолженности, но, возможно, не знает о них, при этом он готов их оплачивать, то наготове должен быть сервис оплаты этих задолженностей. Мало выявить, остановить и провести ознакомительную беседу по документам, надо еще обеспечить возможность человеку на трассе оплатить те задолженности, которые у него есть, а затем разрешить ему продолжать ехать в отпуск. Это идеальная схема», – считает Кирьянов. Если же желания оплачивать долги у гражданина не будет, то должнику нужно быть готовым попрощаться с имуществом, что будет справедливым решением со стороны приставов, заключил собеседник. Ранее на дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума замминистра юстиции Евгений Забарчук предложил в упрощенном порядке без участия судебного пристава списывать со счетов водителей штрафы за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Киев оспорил получение ракеты, которой предположительно сбили Boeing 9 июня 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти опровергают информацию российской стороны о том, что ракета, которой предположительно был сбит малайзийский Boeing в июле 2014 года, была направлена в войска на территории Украины в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию, сообщила на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» судья Хелейн Керстенс-Фокенс. По ее словам, Россия передала Совместной следственной группе расшифровку записи беседы со свидетелем, который, основываясь на фотографиях и номерах, утверждает, что ракета, о которой идет речь, была произведена в 1986 году и передана Минобороны. Показания другого свидетеля указывают на то, что в декабре 1986 года ракета была направлена в военную часть 20152 на территории Украины. «Однако украинские власти опровергают эту информацию», – передает ТАСС слова Керстенс-Фокенс. Международные следователи, продолжила она, считают, что заявления России о передаче ракеты украинским вооруженным силам не были подкреплены достаточными доказательствами, а документы, предоставленные российской стороной, которые должны были показать, где она была произведена и когда передана, заполнены не полностью. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Ранее в среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут 9 июня 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными. Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости». Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ». СМИ узнали о разводе Слепакова с дочкой миллиардера из-за измены 9 июня 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Знакомый из окружения юмориста Семена Слепакова рассказал, что в мае артист развелся со своей супругой, дочерью миллиардера Кариной Аванесян. По его сведениям, развод произошел из-за измены комика. По словам знакомого юмориста, однажды к частным детективам обратились люди с заказом проследить за Слепаковым из-за подозрений в супружеской неверности комика по отношению к дочери олигарха, об этом пишет сайт KP.RU. «Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила», – рассказал источник. Как рассказал знакомый Слепакова, когда доказательства были на руках, у Карины не было другого выхода, как подать на развод. Собеседник газеты считает, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил его дочь. Семен и Карина расстались не врагами, а имущество осталось у бывшей жены, подчеркнули в окружении юмориста. Отмечается, что в СМИ ранее распространялись слухи, что, будучи еще женатым, Слепаков начал отношения с актрисой Светланой Ходченковой. Ранее актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», сообщила о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. Власти Украины разработали план противодействия России 9 июня 2021, 14:55

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России». «Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости». Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами». В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы». В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией». Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях. Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии 9 июня 2021, 15:22

Фото: Roma Mostetskiy/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, заявил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить. По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как 1 января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН. Такие данные содержатся в докладе начальнику генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих». По информации издания, министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов). «На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму, что, пожалуй, превышает 100 млн гривен, такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – сообщает СМИ. Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами. «Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжает армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт. Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ. «Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состояние солдат вооруженных сил Украины», – заключил он. Напомним, это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины. Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях. Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США 9 июня 2021, 21:02

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».



Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. 7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Грызлов назвал истинные цели Киева в Донбассе 9 июня 2021, 19:32

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания. «Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», – передает его слова ТАСС. По словам Грызлова, обстрелы Донбасса ВСУ носят не стихийный, а «вполне управляемый характер». «По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — констатировал полпред. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе. Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии 9 июня 2021, 20:14

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». «Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС. Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект. «Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект. По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин. Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости». «Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин. Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент. Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих». Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс». «Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому». Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим». Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом». В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.

Европарламент собрался потребовать от России отмены закона об иноагентах 10 июня 2021, 02:29

Фото: Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На очередной сессии Европарламент намерен принять резолюцию, в которой потребует от России отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах. Проект резолюции опубликован на сайте ЕП, голосование ожидается в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС, передает РИА «Новости». ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов. Указывается, что ЕС при подготовке новой стратегии отношений с Россией, нужно «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России». ЕП призывает «ввести новые условия» для отношений с Москвой, чтобы не допустить в России «репрессий». Также предлагается «усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ». В документе предложено призвать государства ЕС «принять запрещенные или находящихся под угрозой российские неправительственные организации, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам». В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа. В мае Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch). Умерла актриса из фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова 9 июня 2021, 18:30

Фото: ДЕФА, "Три орешка для Золушки"

Текст: Ксения Панькова

Чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни, сообщает местная радиостанция Radio Prague International. Как сообщает новостной портал Blesk.cz, в день своего рождения, 7 июня, актриса была госпитализирована в больницу в Праге, где перенесла операцию. Причины смерти не известны, однако сообщается, что в последние годы Шафранкова боролась с раком легких, передает РИА «Новости». Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Она считалась одной из самых красивых чешских актрис и запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Три орешка для Золушки» (1973), «Русалочка» (1976), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и других. Захарова прокомментировала обвинительный приговор Младичу 9 июня 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приговор бывшему командующему боснийских сербов Ратко Младичу. «Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Готовина, косовар Харадинай и бошнякский полевой командир Орич», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД. Она отметила, что «отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – это игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах». Захарова напомнила, что процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого. «На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями», – отметила представитель МИД России. Во вторник Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ратко Младичу. Весной прошлого года сообщалось, что врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья. Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В 2017 году Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию на это решение, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада. Частный российский микроспутник проверит версию о высадке США на Луне 9 июня 2021, 17:14

Фото: nasa.gov

Текст: Алексей Дегтярев

В России подготовили проект частного микроспутника, предназначенного для съемки следов американских астронавтов на Луне, советских посадочных станций и луноходов. Разработка проекта началась в 2015 году, на него собрали около 1,5 млн рублей в Сети при помощи краудфандинга, передает РИА «Новости». Разработчики отметили, что пока завершен аванпроект спутника, его облик представили в 2019 году в Музее космонавтики. «Сейчас исторический интерес представляют следы первых исследователей: не найдена «Луна-9» – советский аппарат первым совершивший мягкую посадку на Луну. Интересно посмотреть на наши «Луноходы» и, конечно же, следы астронавтов. Я уверен, что такой запуск привлечет внимание всего мира, поэтому мы надеемся найти поддержку тех, кому важно такое внимание. Мы хотим предложить меценатам и спонсорам новую возможность – сделать вклад в освоение космоса», – заявил инициатор проекта Виталий Егоров. Вес микроспутника составляет меньше 100 кг, его планируется запускать попутно на одной из российских ракет. На него рассчитывают поставить фотокамеру с телескопом, это поможет разглядеть детали поверхности Луны размером до 25 см с высоты 50 км. Также спутник должен будет проводить разведку прошлых, настоящих и будущих мест для посадки на естественный спутник Земли, в том числе по иностранным программам. Аппарат сможет картографировать самые интересные для ученых участки Луны с высокой детализацией. Полная стоимость разработки, производства и летных испытаний, по оценке авторов, составит порядка 750 млн рублей без учета стоимости запуска. Разработчики хотят заинтересовать частных спонсоров, институты РАН и Роскосмос для привлечения финансирования. «Спонсоры, например, смогут дать название аппарату, чтобы увековечить свой вклад в программу. На поверхность аппарата планируется размещать рекламные логотипы и доставлять к Луне символический груз: послания землян, вымпелы и образцы продукции компаний-спонсоров. С лунной орбиты возможна трансляция музыкальных композиций и проведение съемки в интересах телевизионных компаний», – указали авторы проекта. Они создали компанию для реализации проекта, она носит название «Орбитальный Экспресс». Ранее закрылась первая частная российская компания «КосмоКурс», которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области. Глава ГИБДД выступил категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч 9 июня 2021, 16:23

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов. «МВД категорически против снижения сегодня скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, те, кто предлагают такие ограничения, в первую очередь думают о штрафах, а не о безопасности дорожного движения. «В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение), думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах - в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация», – сказал глава Госавтоинспекции. Он также отметил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим «сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений». «Также стоит акцентировать внимание на том, что следует прекратить втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов», – заключил Черников. Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. В мае ГИБДД Москвы поддержала идею введения ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей при передвижении на автомобилях в городе снизить максимальную скорость до 30 километров в час. Кроме того, власти задумались о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.