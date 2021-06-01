Власти Москвы заявили о переименовании двух площадей

В центре Москвы появятся площади композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«В память о великом композиторе Петре Ильиче Чайковском площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в районе Пресненский (ЦАО), присвоено наименование – площадь Чайковского. В непосредственной близости от площади находится Культурный центр имени композитора», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также в память о выдающейся балерине Галине Улановой площади, расположенной перед кинотеатром «Иллюзион» присвоено наименование – площадь Галины Улановой.

«В память об ученом – микробиологе и эпидемиологе Пелагее Альбертовне Вершиловой безымянной площади, расположенной вблизи примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой в районе Щукино, присвоено наименование – площадь Академика Вершиловой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, сквер возле Московского нефтеперерабатывающего завода получит название сквер Героев-нефтяников, сквер возле станции метро «Сокольники» будет переименован в сквер Московского метро, также сквер рядом со спортивной школой «Борец» получил название сквер Борец, сквер рядом со станцией метро «Люблино» – Люблинский сквер.

Площадь недалеко от Музея хоккейной славы получила название в память о двукратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира, хоккеисте Валерии Харламове, площадь в районе Бирюлево Восточное - в память о купеческой династии Крестовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, площадь в районе Измайлово Восточное - в память о купце Константине Мазурине, владельце бумагопрядильной фабрики в селе Реутово.

Постановлением мэра также присвоены названия улицам в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова, архитектора, мастера ландшафтной архитектуры Виталия Долганова, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, футболиста Игоря Нетто, архитектора Бориса Великовского, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией, разведчика Ивана Гераськина, врача-гигиениста Федора Эрисмане, футболиста Эдуарда Стрельцова и футболиста и тренера Виктора Маслова.

Ранее сообщалось, что группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с предложением переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова.