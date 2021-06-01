Экс-глава тюменской полиции оштрафован судом по делу о крупной взятке

Центральный суд Тюмени оштрафовал бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова на сумму размере 3,6 млн рублей по уголовному делу о получении взятки в крупном размере, и на пять лет лишил его права занимать должности на госслужбе, сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным следствия, в 2017-2018 годах Алтынов при посредничестве бывшего начальника тюменского филиала ФГУП «Паспортно-визовая служба» Валерия Калалба получил от местного предпринимателя взятку в виде различного имущества на общую сумму 429 тысяч рублей за оказание общего покровительства. В отношении бывшего правоохранителя было возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в крупном размере за общее покровительство), передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, суд также лишил Алтынова звания генерал-майор полиции. По информации суда, гособвинение просило назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовать на 4,1 млн рублей.

Посреднику Алтынова назначен штраф в размере 1,6 млн рублей. Ему гособвинение запрашивало семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 4,6 млн рублей. Как добавили в суде, оба осужденных находятся под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Ранее в Москве двух сотрудников полиции отправили под домашний арест, третьего арестовали по обвинению в получении взятки в 12 млн рублей.