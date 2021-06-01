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Суд взыскал с Максима Галкина 4 тыс. рублей в пользу ПФР
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Арбитражный суд Москвы взыскал с популярного юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 тыс. рублей в пользу Пенсионного фонда России, следует из опубликованного текста судебного приказа.
ПФР обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании штрафа, поскольку Галкин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, нарушил обязанности, предусмотренные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах суда не уточняется, передает РИА «Новости».
Дела о выдаче судебного приказа рассматриваются в упрощенном порядке – без заседания и вызова представителей сторон. Суд первой инстанции также взыскал с Галкина в пользу ПФР 1 тыс. рублей госпошлины.
Приказ был опубликован еще в апреле, но известно о нем стало только во вторник. Артист мог в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить в суд свои возражения на него, но своим правом не воспользовался.
Напомним, в конце апреля Мосгорсуд опроверг сообщения об отмене решения о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка ABLV.
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
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Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Захарова отреагировала на экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине и сыронизировала, что «никто не требует международного расследования» по этому поводу.
«Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», – высказалась Захарова в Facebook.
Между тем в пресс-службе берлинской дирекции федеральной полиции ФРГ заявили, что самолет Ryanair экстренно сел в Берлине после телефонного уведомления.
«Вскоре после 20.00 (21.00 мск) в воскресенье вечером самолет Boeing 737-800 из Дублина экстренно приземлился в аэропорту BER по пути в Краков. Ранее в ирландскую авиакомпанию поступило телефонное уведомление, она предложила пилоту приземлиться в аэропорту BER. После согласования с аэропортом пилот благополучно посадил самолет в BER. Федеральная полиция связалась с пилотом и после детальной оценки приняла решение о серьезной ситуации. В результате все 165 пассажиров были вынуждены покинуть самолет, а их багаж был выгружен. Все пассажиры прошли проверку авиабезопасности в терминале и смогли там остаться. Оператор аэропорта отвечал за обслуживание и обеспечение», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, пассажиров отправили в Краков на другом самолете.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Британскую разведку обвинили в прямых контактах с лидерами террористов в Сирии
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Спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в Москве.
«Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещена в России), лидера пресловутой «Ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки MI-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, «особый цинизм этому событию придает то, что основной темой обсуждения стала возможность исключения ХТШ из списков террористических организаций».
Как отметил дипломат, «в этих целях британская сторона предложила ХТШ (запрещена в России) объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. «Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации», – добавил он.
По словам источника, «к процессу ребрендинга «нусровцев» предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США». Он также отметил, что достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.
«Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: «хороших» террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв», – заключил дипломатический источник.
В марте террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
Москва обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции в связи с высылкой российских дипломатов из республики из-за многолетней неспособности Чехии расследовать собственные происшествия.
«Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя утверждение главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию созданием списка недружественных стран.
Прага призвала Москву исключить Чехию из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция «не запрещает называть вещи своими именами».
Накануне глава МИД Сергей Лавров обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув готовность к диалогу на принципах равноправия и взаимного уважения.
Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. В Чехии выразили надежду на русское великодушие и нормализацию отношений с Россией после дипломатического скандала.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.
Макрон отреагировал на информацию о слежке США за Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема.
«Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», – цитирует его РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что Париж привержен доверительным отношениям между Европой и США.
Как сообщает RT, Макрон заявил, что ожидает пояснений от США и Дании после сообщений о слежке американских спецслужб за европейскими политиками.
По данным СМИ, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально – за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
При этом бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.
Правительства Швеции и Норвегии уже потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за политиками. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что Берлин принял к сведению сообщения об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, правительство Германии находится в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации.
Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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ЦБ установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей
Минимальный лимит операций в Системе быстрых платежей (СБП)с 10 июня будет 150 тыс. рублей в день, сообщил Банк России.
«Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. «Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», – отмечается в сообщении.
Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.
Ранее Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и московского банка «ИРС».
Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.
На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука»
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В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России.
Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео.
Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары.
Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей».
Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии
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«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства».
«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды».
При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Пушков преподал урок истории украинскому депутату
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.
Сенатор напомнил украинскому депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.
«Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским – не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо», – высказался Пушков в своем Telegram-канале.
Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев «клоунадой».
«Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека – это в древней Александрии она точно была», – заключил сенатор.
Ранее Гончаренко опубликовал фотографии билбордов, на которых написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали». Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.
Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД.
«Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС.
По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции.
По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
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Назван срок поставки заказчикам первых серийных Aurus Senat
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Заказчики получат первые серийные автомобили Aurus Senat уже в июне этого года, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года», – цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%.
Сообщается, что около 179 компаний являются поставщиками для производства автомобиля, при этом 70% из них – российские. Иностранными поставщиками являются компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии.
«Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году», – говорится в сообщении.
На продажу в автосалоны первые автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят уже на следующей неделе, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
«Первые машины, которые пойдут нашим партнерам на дистрибуцию – это случится в июне месяце. Буквально со следующей недели первые машины пойдут в так называемые партнерские салоны, которые будут выставлены на продажу», – рассказал он. При этом он отказался называть количество заказов на Aurus.
Также он отметил, что проект автомобилей Aurus должен выйти на окупаемость через шесть лет. Поставки автомобилей на Ближний Восток и в Северную Африку начнутся в 2022 году, а затем в приоритете Азия, отметил Ширинов.
В понедельник проходит открытие завода Aurus в Татарстане в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Владимир Путин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
В апреле директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов сообщал, что открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat.
В театре рассказали о госпитализации актера Александра Збруева
Народный артист РСФСР Александр Збруев лег в больницу на плановое лечение, сообщили в московском театре «Ленком».
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что актера госпитализировали. «Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», – сообщил представитель «Ленкома», передает РИА «Новости».
82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.
Напомним, что в феврале в Telegram-каналах публиковалась информация, что Збруева госпитализировали с пневмонией и якобы его состояние оценивается как средней степени тяжести. Тогда эту информацию также опровергли в театре.
Сербия на фоне шпионажа США обвинила Европу в беспринципности
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Отсутствие реакции на прослушку канцлера Германии Ангелы Меркель и других европейских политиков спецслужбами США при помощи Дании говорит о том, что никаких принципов не существует, никакого права в международных отношениях давно не существует, выразил мнение президент Сербии Александар Вучич.
«Это скандально! Представьте, если бы это сделала Белоруссия, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Белоруссии! <…> Но мой вопрос: если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Белоруссией? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует, никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует. Только мы можем на него опираться и немногие страны в мире, потому что это давно никого не интересует», – приводит слова Вучича ТАСС.
В то же время сербский лидер отметил, что осуждает Белоруссию в части инцидента с приземлением самолета в аэропорту Минска. «И это безотносительно ко всему тому, что они сделали с этим похищением, посадкой самолета и так далее, ничего хорошего по этому вопросу я не думаю, хотя и никто не спрашивает, как им (Западу) было не стыдно посадить самолет [президента Боливии Эво] Моралеса, президентский самолет», – напомнил Вучич.
«И ни перед кем не извинитесь, и никто против вас не введет санкции. А я одинаково думаю и о первом поступке и о втором, плохом, который был сделан в Белоруссии, люди, так не делается», – добавил он.
Накануне стало известно, что спецслужбы Дании шпионили по заказу АНБ США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.
В Дании утечку в СМИ назвали «спекуляциями». В Берлине заявили, что правительство ФРГ «приняло к сведению» сообщения о слежке. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. При этом он отметил приверженность Парижа доверительным отношениям между Европой и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию.