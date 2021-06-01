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Россия и Белоруссия проработают совместный ответ на санкции Запада
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Российское и белорусское правительства получили распоряжения проработать меры совместного реагирования на санкции Запада, премьер-министру Белоруссии Роману Головченко поручено не затягивать решение этого вопроса, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Я прошу, Роман Александрович (Головченко), не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову», – передает слова президента «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко, говоря о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сои, отметил, что президент России понимает, что вокруг Союзного государства начинают объединяться определенные силы и пытаться давить на Белоруссию и Россию. «Мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам», – сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что проблем с поставками нефти из России в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет.
Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии
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«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства».
«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды».
При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Кипр закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
Белорусским самолетам запрещено до 28 августа заходить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, говорится в уведомлении Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.
«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», – цитирует уведомление РИА «Новости». Уточняется, что все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены.
Под ограничения не попадают рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Ограничения введены с 28 мая до 28 августа.
Вместе с тем авиакомпания «Белавиа» сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Стало известно о тайной встрече ЕС из-за опасений «поглощения» Россией Белоруссии
Страны-участницы Евросоюза провели закрытую встречу, на которой обсудили опасность поглощения Белоруссии Россией, сообщили СМИ.
По информации испанской газеты Pais, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск, передает РИА «Новости».
По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался «риск того, что президент России Владимир Путин, якобы воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за инцидент с рейсом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию.
Стало известно о негативном влиянии авиабойкота Белоруссии на экологию в Европе
Бойкотирование воздушного пространства Белоруссии привело к тому, что самолеты европейских авиакомпаний, которые следуют в обход республики, резко нарастили выбросы углекислого газа.
По оценке Eurocontrol, из-за изменения маршрутов лайнеры ежедневно сжигают около 79 тыс. килограммов топлива. До запрета полетов Белоруссию каждый день пересекали около 300 пассажирских лайнеров, из которых около 100 выполнялись перевозчиками из ЕС или Британии, передает «360».
Теперь самолеты нарастили дополнительные 250 килограммов выбросов углекислого газа в день, а выброс оксидов азота и загрязняющих веществ, которые могут привести к смогу и кислотным дождям, ежедневно увеличивается на 1,2 тыс. килограммов.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства
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«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников. Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.
«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.
«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.
«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.
Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.
Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.
«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.
«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.
Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Президенты также согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Также в выходные белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – заявил по этому поводу РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Адвокат рассказал о «панических атаках» у задержанной в Минске Сапеги
Задержанная в Минске россиянка София Сапега иногда испытывает панические атаки, но не высказывает жалоб, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает» , – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что городской суд Минска отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги, рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти
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Проблем с поставками нефти из России в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Москвой.
«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 млн тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России [Владимиром Путиным]. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок», – передает его слова «БелТА».
Вашингтон с 3 июня решил возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Он добавил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», – заявил президент Белоруссии.
Также лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с поставкой газа. Лукашенко выразил надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней, передает РИА «Новости».
Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Россия увеличила число авиарейсов в Белоруссию
Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю, также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва – Минск», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Накануне премьеры России и Белоруссии обсудили взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и в налоговом администрировании.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. Однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии взаимодействие в энергетике
Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко обсудил взаимодействие в энергетической и транспортной сферах и в налоговом администрировании, сообщила пресс-служба кабмина
«Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27–28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ» – говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании.
Кроме того, по данным кабмина, Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии, а также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что 27 мая Мишустин прибыл в Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и участия в заседании Совета глав правительств СНГ
В апреле Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран.
Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.
По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес.
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА».
Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко.
Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Посол России заявил об отсутствии давления на Минск по ситуации с Сапегой
Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что в ситуации с задержанием в Минске россиянки Софии Сапеги и проводимыми в этой связи следственными действиями российская сторона никакого давления на белорусские власти не оказывает.
«Идут следственные действия, мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам этих следственных действий. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать», – передает ТАСС слова дипломата.
По словам Лукьянова Сапега чувствует себя хорошо. «Насколько нам известно из контактов наших должностных лиц, консулов, и по информации адвокатов Сапеги, чувствует она себя хорошо, условия ее содержания адекватны. Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, никому большой радости не доставляет», – передает РИА «Новости» слова посла.
Ранее сообщалось, что Сапеге, которая была арестована в Белоруссии, предъявят обвинение в понедельник после обеда. В то же время глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что суд над Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты: россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Путин и Лукашенко поручили определить города России для полетов «Белавиа»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа», сообщают белорусские СМИ.
Издание «СБ. Беларусь сегодня» сообщает со ссылкой на итоги совещания с участием белорусского лидера по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что в первую очередь это крупнейший хаб – Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для туристов.
Отмечается, что Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос перелета «Белавиа» в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.
Он также заявил, что на недавней встрече в Сочи с Владимиром Путиным была поднята тема инцидента с самолетом Ryanair: «В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию».
Также сообщается, что президенты договорились о сближении таможенного законодательства и унификации работы таможенных органов. Отмечается, что препятствий такому сближению Лукашенко не видит и вопрос уже серьезно проработан в рамках ЕАЭС.
«Вопрос открытости и транспарентности, разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали. Но я предложил: давайте создадим совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы России таможенной, так и у нас», – сказал президент Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила число авиарейсов в Белоруссию. До этого премьеры двух стран обсудили взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и в налоговом администрировании.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
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Лукашенко заявил о поставках российского вооружения в Белоруссию
Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Москвой.
По информации госиздания «СБ.Беларусь сегодня», Лукашенко рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала «кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Белоруссию».
«На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться», – сказал Лукашенко.
Отмечается, что президент поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Белоруссии.
Также Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным создание в Белоруссии военных баз России. «Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта – в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Белоруссия», – сказал Лукашенко.
Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Лукашенко: Следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вести Белоруссия
Следствие в отношении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки россиянки Софии Сапеги будет вестись в Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Следствие по обеим персонам будет проходить в Белоруссии. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться – встречайтесь. Это международная практика», – цитирует БелТА Лукашенко.
Он отметил, что тема задержанных Протасевича и Сапеги обсуждалась во время встречи президентов России и Белоруссии в Сочи, но ей уделили немного времени.
Ранее сообщалось, что Сапеге, которая была арестована в Белоруссии, предъявят обвинение в понедельник после обеда. В то же время глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что суд над Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты: россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.