Зеленский попросил у Германии оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР.

«Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать», – заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в винтовках, средствах радиосвязи и БТР. Зеленский также подчеркнул, что Украина была бы не против немецких кораблей, поскольку у нее нет собственного флота. На этот раз выбор пал на быстроходные патрульные катера, передает Deutsche Welle.

Украинский лидер поблагодарил cопредседателя «Зеленых» Роберта Хабека за то, что тот поддержал идею поставок оружия на Украину, в отличие от своих коллег по партии.

«В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное «нет» Германии в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов», – отметил ранее Хабек.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Хабека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война. «Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки оружия на Украину», – подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность.

Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».