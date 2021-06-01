Выборы-2021: «Единая Россия» провела праймериз, КПРФ выдвигает в Госдуму скандального кандидата

Праймериз «Единой России» стали самыми массовыми за всю историю партийной системы страны. В Закcобрании Свердловской области сразу четыре депутата из оппозиции решили перейти в правящую партию. В Иркутской области коммунистов на выборы в Госдуму поведет скандально известный экс-губернатор Сергей Левченко.

В «Единой России» подвели первые итоги праймериз. По предварительным данным, в них участвовало более 11 млн россиян. Как сообщил председатель оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин, в целом проголосовало на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году. Число кандидатов превысило 7,5 тысяч. При этом в ряде регионов победителями стали люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, добавил Карелин.

В Свердловской области на праймериз правящей партии выдвинулась группа депутатов Закcобрания, ранее входивших в оппозиционные фракции. Это Михаил Зубарев (ЛДПР), Евгений Зяблицев (Партия пенсионеров), Виктор Маслаков («Справедливая Россия») и Вячеслав Вегнер (КПРФ). При регистрации на праймериз «ЕР» они позиционировали себя как «сторонники партии» или «беспартийные». В результате все четверо заняли первые места в своих округах. В сентябре вместе с выборами в Госдуму в Свердловской области состоятся и выборы нового состава Заксобрания.

Иркутский обком КПРФ сформировал свой список кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил «Федерал-пресс». Возглавит список экс-губернатор, первый секретарь обкома Сергей Левченко. Также стали известны имена кандидатов по одномандатным округам. От Иркутского округа выдвинут действующий депутат Госдумы Михаил Щапов. В Шелеховском округе за мандат депутата поборется бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов.

«Праймериз единороссы провели свободно, честно, с минимальным количеством скандалов», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Скандалы, по его мнению, обычно устраивают проигравшие на голосовании «депутаты-старики», – те, кто мечтал сидеть в парламенте пожизненно, забыв о том, что «порядком надоели избирателям». Политолог обратил внимание на то, что среди победителей предварительного голосования много новых лиц: это добровольцы, деятели Народного фронта, участники конкурса «Лидеры России».

«Кроме того, в ход праймериз множество людей в стране протестировали новую для себя форму электронного голосования. Избиратели с этим справились. Посрамлены скептики, утверждавшие, что граждане не рискнут голосовать через портал «Госуслуги». Новые формы голосования станут теперь более популярны», – уверен политолог. – «Как мы могли наблюдать, результаты голосования появились лишь после того, как члены общественного совета соединили ключи блокчейна. Так что повлиять на результаты невозможно. Прозрачность процедуры лишний раз убедила граждан в безопасности и защищенности электронного голосования».

Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, эпизод в Свердловской области, где депутаты сразу четырех оппозиционных партий решили перейти в «ЕР», говорит о том, что перспективные политики считают именно эту партию «наиболее полезной для реализации своих планов». «Победа в своих округах доказывает, что этот план сработал. Их переход был нормально оценен избирателями, – считает политолог. – Вероятно, эти политики не совсем чужды своему электорату и жители Свердловской области голосовали прежде всего за них персонально».

Подобные переходы среди политиков случаются нередко, напомнил Григорьев. «Наверное, их собственные парторганизации не соответствовали амбициям и планам этих политиков, а региональное отделение «Единой России» оказалось более привлекательным. При этом для самих свердловских единороссов эти будущие однопартийцы тоже оказались приемлемыми фигурами», – отметил Григорьев.

«Выдвижение экс-губернатора Сергея Левченко с его немалым негативным шлейфом во главе списка КПРФ по Иркутской области, свидетельствует лишь о том, что никого лучшего коммунисты там просто не нашли. Скамейка запасных» у них явно мала», – считает эксперт. «Возможно, это решение даже повышает шансы КПРФ в этом регионе. Другое дело, на какой уровень повышает? Мне кажется, по сравнению с остальными партиями повышение окажется небольшим, – полагает Григорьев. – По большому счету, имя Левченко во главе списка не даст КПРФ серьезных дополнительных процентов в Иркутской области на осенних выборах».

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