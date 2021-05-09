Обама сообщил о смерти своего пса Бо

Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера театра и кино Дмитрия Назарова, который выступил против проведения в России парада в честь Дня Победы, посоветовав артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности.

«Почему не проявить принципиальность Назарову и не отказаться от званий и оклада и уйти на вольные хлеба. Вырваться из «лап государства» и коллег, «созвучно мыслящих» с собой прихватить. Создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от своей творческой деятельности. Заодно оценить реальный уровень народной любви и количество единомышленников в стране», – написал Соловьев в своем Telegram.

Ранее Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.

В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.

«Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.