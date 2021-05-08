Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

Зарплаты чиновников неоправданно высокими считают почти 80% граждан России, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», – приводит данные исследования РИА «Новости».

22% респондентов полагают, что слишком много получают юристы, менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

Слишком высокими названы также зарплаты маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Артисты и спортсмены, как считают россияне, тоже получают слишком большие суммы за свою работу.

Опрошенные отмечают, что чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Топ-менеджеры – 103,2 тыс., а риелторы – 76,6 тыс. рублей. Финансисты должны получать 102,3 тыс., юристы – 95,9 тыс., а менеджеры по продажам – 91,2 тыс. рублей. IT-специалистов, по мнению россиян, должны зарабатывать 108,6 тыс. рублей.

В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что в число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер.