Роспотребнадзор дал советы по выбору эффективного антисептика

При выборе кожного антисептика необходимо обратить внимание на наличие государственной регистрации, состав и концентрацию активных веществ, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, каждое средство тестируется на эффективность и безопасность.

«Согласно ГОСТу на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о государственной регистрации, помимо этого, на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как именно его нужно применять. Работает ли оно против вирусов и бактерий, например, то есть, обладает ли так называемым широким антимикробным действием. Формулировка, например, может быть такой: «применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции». Это значит, средство как раз то, что нам нужно в период пандемии. Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

При этом, если на упаковке написано, что антисептик «убивает вирус SARS-CoV-2», то это ни что иное как обычный маркетинговый ход. «Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Если таких данных нет, то это просто уловка для повышения продаж», – объяснили в ведомстве.

Также эксперты призывают обратить внимание на состав средства. «Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта – не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была «по массе», – говорится в сообщении. При этом в состав антисептика могут входить и ухаживающие за кожей компоненты, например, глицерин.

Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать информацией на упаковке о том, сколько какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал.

В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид. Эксперты призывают обращать внимание на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации.

«Помните, что, если вы работаете в основном из дома и не часто выходите на улицу, нет необходимости в постоянной обработке рук, тем более спиртовыми средствами. В случае, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно», – отметили в Роспотребнадзоре.

«Помните, что все, что обозначено как косметическое средство, – это все-таки косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать, что она защитит вас от вирусов и бактерий, не стоит», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее ученые Национальной больницы Сингапура заявили, что антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2.