Вызов посла России в МИД Франции навали частью согласованного странами ЕС демарша Британия решила направить к Джерси корабли после угроз от Франции 6 мая 2021, 05:28 Текст: Антон Антонов

К острову Джерси, коронному владению Великобритании в проливе Ла-Манш, направят два патрульных корабля, сообщила канцелярия британского премьера. Париж пожаловался на установление ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси. Франция считает это нарушением соглашения о Brexit. Как заявил французский министр по делам моря Анник Жирарден, «что касается Джерси», Франция могла бы прекратить «подачу электроэнергии через подводный кабель», передает ТАСС. Глава правительства Борис Джонсон обсудил с властями острова возможную энергетическую блокаду, заявив о «необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога межд властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы». При этом Лондон подтвердил «неизменную поддержку Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной». «В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канцелярии. Напомним, вопрос о рыболовстве был одним из самых спорных при выходе Великобритании из ЕС. В полночь с 30 апреля на 1 мая Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства, Brexit полностью завершился.

Гришковец пожалел швейцарских старушек в бриллиантах 5 мая 2021, 14:35

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Писатель и актер Евгений Гришковец вскоре выпускает новый альбом, одна из композиций в котором называется «Как их жалко». Речь в ней идет о тех, кто родился не в России. В своем интервью Гришковец объяснил, почему ему жалко иностранцев. «Я родился там, где полгода зима, где полгода снег, а много людей никогда не видели снег, они родились там, где всегда жарко... Как их жалко. Я видел множество иностранных фильмов, особенно американских, я читал массу английских романов, и сколько же я слышал песен на разных языках! А вот они там наших песен не знают, не видели нашего кино... Как их жалко. Я мечтал и мечтаю побывать в Бразилии, в Японии, в Индии, Сингапуре, в Новой Зеландии, наконец. А они там побывать в наших краях, там, где я родился, не мечтают... Как их жалко», – говорится в тексте композиции. Писатель пояснил, что вовсе не пытался таким образом что-либо высмеивать: «Если кому-то хочется стеба, пусть слушают группу «Ленинград». А для меня это и есть патриотизм». «Конечно, говорить о том, что мне жалко голландца какого-нибудь или бельгийца, потому что он никогда не видел Кемерово или Новокузнецка – ну так, всерьез если – не скажешь. Мне их жалко немножко по другой причине. Мне их жалко, потому что они не русские. Мне их жалко, потому что они не такие чувствительные, не такие впечатлительные, не так сильно любят родину, как как мы – потому что нашу родину любить труднее, чем Голландию или Бельгию. И в связи с этим им неведомы многие радости нашего застолья, когда люди, вот как наши, поют, собравшись за столом. Нет, бельгийцы с голландцами тоже любят выпить и попеть, но у нас это происходит по-другому! У нас уж если горе – то горе, если радость – то радость», – пояснил он в интервью порталу sobesednik.ru. Гришковец вспомнил, что в Швейцарии видел, как по улицам «ходят очень, очень, очень пожилые люди – им лет под сто, а может быть, кому-то за сто». «И вот идет такая старушка, и она такая одинокая, совсем-совсем одинокая, и ее ведет под руку какая-то филиппинка-няня. Но она же ее не любит, у нее такой заработок. И кажется, что эта бабушка столетняя просто забыла умереть, хотя это прекрасно, что они там так долго живут. Но вот я вспоминаю другую бабушку... В сибирской деревне знал я тетку одну, она раньше работала почтальонкой, умела играть на гармошке и пела. Муж у нее уж помер, дети разъехались, она одна давно... стакан водки выпила – и поет и пляшет. И все ее обожали. А потом она после чьего-то дня рождения или свадьбы зимой шла домой и, не дойдя до дома немножко, присела в сугроб, да и замерзла насмерть. И вся деревня ее страшно оплакивала, и все горевали, потому что ее страшно любили», – поделился он воспоминаниями. «И вот чья жизнь лучше, я, честно говоря, не знаю. И вот в этом смысле мне тех швейцарских бабушек, аккуратно одетых, с бриллиантами на пальцах, с прислугой... мне их жалко как-то. Вот было у них все, но чего-то они недочувствовали. Ни разу не спели, не сплясали так», – заключил Гришковец.



Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте 5 мая 2021, 13:44

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Полиция в Турции задержала девушек из Украины после того, как они устроили фотосессию в обнаженном виде на яхте, сообщают PavlovslyNews. Как рассказала одна из участниц фотосессии, их с другими девушками засняли с соседней яхты. При этом она вспомнила недавний скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, передает «Рен ТВ». «Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. И это попало в Newapaper News», – рассказала девушка. Сейчас, по ее словам, с ней и другими девушками все в порядке. Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян 5 мая 2021, 18:01

Фото: instagram.com/willsmith

Текст: Евгения Шестак

Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актера Уилла Смита, набравшего лишний вес. «Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» – написал Харламов в Instagram. Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актеру среди прочего предложили попробовать шаурму, пельмени, блинчики и «кутабы азербайджанские». Также один из подписчиков Смитта рассказал, как готовить шашлык. «Рецепт шашлыка. Маринуем мясо с луком и специями, настаиваем, на шампуры и жарим. Вуаля, шашлык готов», – написал россиянин. «Он в любом виде красавчик», – написал один из комментаторов. «Когда приехал на лето к бабушке в деревню» – пошутила подписчица. Ранее Уилл Смит опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстает в трусах. Актер признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН 5 мая 2021, 22:46

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости». Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека». «Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить». Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию». 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Египет решил ввести локдаун на две недели 5 мая 2021, 18:25

Фото: Радван Эльмагд/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них. Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом. Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией 5 мая 2021, 07:29

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой. Как заявил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как заявил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации». Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа 5 мая 2021, 12:07

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также финансовая помощь неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам должны быть осуществлены до 17 августа, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующий перечень поручений по выполнению мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в Кабмин до 17 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. «О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», – уточнили в правительстве. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению. Грузия собралась заменить российскую гречку украинской 5 мая 2021, 17:55

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Временный запрет на вывоз гречки из России не скажется на ситуации с этой крупой в Грузии, несмотря на то, что страна полностью удовлетворяет запросы на гречку именно российскими поставками, заявили в правительстве Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Министр экономики Натия Турнава заявила, что «в стране запасов достаточно, а в случае необходимости их есть откуда пополнить». «Конечно, вызывает сожаление это решение России, которое не отвечает принципам свободной торговли. Но Грузия имеет режим свободной торговли с двумя третями мирового рынка и легко справится», – сказала она. Эксперт в области экономики Вахтанг Чарая считает, «что в случае оперативной необходимости гречку Грузия сможет завозить, к примеру, из Казахстана или Украины, однако при этом цена на нее повысится». В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он отметил, что «Грузия сейчас 100% гречки завозит из России». Напомним, правительство России временно запретило экспорт гречихи. В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Затем в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году. Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве 5 мая 2021, 08:01 Текст: Антон Антонов

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер, следует из майского рейтинга сервиса «Работа.ру». Зарплату в 400 тыс. рублей в месяц предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании, 300 тыс. – менеджеру по продажам строительных материалов, при этом обещаны компенсации транспортных расходов, корпоративный отдыха и спорт, а доход складывается из оклада и процента от продаж, передает РИА «Новости». HR-директору в международную компанию предлагают от 250 тыс. рублей, а в Подмосковье по 250 тыс. готовы платить семейной паре за помощь по хозяйству в частном доме (наведение порядка, уход за гардеробом, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой). Жилье иностранцам и 200 тыс. рублей в месяц предлагает проектно-конструкторский департамент за работу «developer C/C++». До 200 тыс. предлагают и стоматологу-пародонтологу, от 180 тыс. рублей – охраннику в загородном доме (требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя). В апреле сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков. В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России 5 мая 2021, 09:18 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 призвал в отношении России выработать «солидарный подход», а также выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем, сообщило агентство Киодо. В ходе встречи обсуждались региональные вопросы. По данным агентства, Британия назвала действия России около украинской границы «пагубными». Мотэги в ответ заявил о необходимости «солидарных действий» в отношении России, передает РИА «Новости». Кроме того, глава МИД Японии заявил о серьезной озабоченности, которую вызывают попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня и проблемы прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров «семерки». Ранее в японском МИДе заявили, что Япония продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Грузинские священники избили «продавшего» монастырь Азербайджану экс-сотрудника МИД 5 мая 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Группа грузинских священников на границе с Азербайджаном напала на бывшего сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал»), готовивших сюжет в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури пообещал наказать всех виновных в инциденте. «Насилие неприемлемо в любом случае. Следствие установит виновных, которые будут наказаны», – заявил он. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит Баку с официальным визитом. Местные СМИ не исключают, что он затронет вопрос Давид-Гареджи. Пострадавшие во время инцидента утверждают, что духовники были в нетрезвом состоянии. Священники нанесли Мелашвили и тележурналистам словесные и физические оскорбления. В январе Генпрокуратура Грузии объявила о том, что установила ответственность двух официальных лиц – сотрудника МИД Мелашвили и МВД Натальи Ильичевой, действия которых в рамках госкомиссии по делимитации границы с Азербайджаном нанесли ущерб национальным интересам страны, дело направлено в суд. Как заявили на брифинге в генпрокуратуре Грузии, «по заданию вышестоящих лиц», имена которых пока не названы, данные лица целенаправленно использовали картографические материалы, по которым возникла угроза потери Грузией 3500 гектаров в районе спорного монастырского комплекса Давид-Гареджи В частности, генпрокуратура располагает видео- и аудиозаписями переговоров Мелашвили в связи с этим делом, и они велись «против интересов Грузии». Переговоры о делимитации государственной границы велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили. Расследование начато на основании обращения Минобороны Грузии в связи с подозрениями о соглашении, которое наносит ущерб территориальным интересам Грузии. По статье УК Грузии «Нарушение территориальной целостности» предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ранее на начало расследования откликнулся глава украинского исполкома реформ Саакашвили, который заявил, что его планируют обвинить в продаже грузинской земли Азербайджану «за 30 или за 80 млн долларов». Мелашвили и Ильичева были задержаны, а затем выпущены под залог. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 км. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры, в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса VI века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Грузинский бизнесмен Давид Хидашели обнаружил в зарубежных архивах карты периода тридцатых годов прошлого века, выкупил их, теперь Грузия может не потерять монастырь. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов 5 мая 2021, 15:40 Текст: Елизавета Булкина

Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда при разводе получила ценные бумаги стоимостью в 1,8 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg. Мелинда Гейтс получила акции Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 млрд долларов и долю в крупнейшем автодилере в США Autonation стоимостью в 300 млн долларов, об этом говорится в отчетах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает РИА «Новости». Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 124 млрд долларов. Частью активов Гейтс владеет через фонд Cascade Investments, который перевел Мелинде лишь небольшую часть акций. Всего же в распоряжении фонда остались ценные бумаги на 50 млрд долларов. При этом раздел имущества в процессе развода еще не закончился. Напомним, в понедельник Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. По словам супругов, они не считают возможным «дальнейший рост в качестве пары», однако решили продолжать работать в учрежденном ими благотворительном фонде. Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей. СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке 5 мая 2021, 09:36

Фото: Joel Angel Juarez/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На севере Ирака неизвестные вооруженные лица атаковали нефтяные месторождения, сообщило агентство Reuters. По информации СМИ, нападение не повлияло на процесс нефтедобычи. Детали инцидента пока не приводятся, передает ТАСС. В феврале сообщалось, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу. США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III 5 мая 2021, 19:15 Текст: Евгения Шестак

США потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) страны. На данный момент ведется расследование причин произошедшего. «Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости» Испытания Minuteman III проходили на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния). Основной целью испытаний являлась оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения. Ранее эксперт Питер Хьюсси в National Interest раскритиковал программу по продлению срока службы ракет Minuteman III, которым уже полсотни лет. Хьюсси призвал реализовывать проект по разработке новых ядерных ракет стратегического сдерживания. Он заявил, что Minuteman III уже прошли через модернизацию в 1990-х и 2000-х годах, их «жизнь больше невозможно продлить». Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 5 мая 2021, 15:22

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский рынок акций растет в ходе торгов, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 3627,91 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,26% – до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,53% – до 1525,54 пункта. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта, передает РИА «Новости». Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 доллара за баррель.