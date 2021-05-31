Экс-премьера и экс-спикера парламента Киргизии задержали по подозрению в коррупции

На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине

США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.

Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.

По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».

В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.

Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.

Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.

Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».

Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.

Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.