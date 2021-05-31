Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32

Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.

Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.

Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

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