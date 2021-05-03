ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V» летом

В Чили не нашли доказательств проблем с вакциной «Спутник V»

Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии.

Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить бразильский регулятор Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, якобы, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используют «Спутник V», показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.

По его словам, даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии «способных к репликации аденовирусов», необязательно, что регулятор отклонит ее.

«Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19», – заявил Гарсия.

Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были «на 100% положительными».

При этом он счел отказ Бразилии от «Спутника V» из-за отсутствия документации «обоснованным», но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили.

Ранее разработчики «Спутника V» выразили уверенность, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины из-за политических причин, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.

Между тем российская вакцина впервые спасла целую страну от коронавируса.

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