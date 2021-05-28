Путин предложил Лукашенко искупаться в море

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море, пока главы государств находятся в Сочи, тот с удовольствием согласился.

«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться», – предложил Путин.



«С удовольствием», – ответил Лукашенко.



«Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть», – передает слова российского лидера РИА «Новости».

В Сочи в пятницу солнечно, температура воздуха составляет +21 градус, температура воды около 18 градусов.

В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.