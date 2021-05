Минэнерго исключило подорожание бензина сверх инфляции Нефть подешевела на перспективах увеличения поставок из Ирана 27 мая 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в связи с возможным увеличением поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договорённостей с этой страной. Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58% – до 68,33 доллара, цена июльских фьючерсов опустилась на 0,6% – до 68,46 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,54% – до 65,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Инвесторы внимательно следят за ходом переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения и в ожидании подробностей о сроках поставок в этом случае дополнительной нефти. При этом цена на «черное золото» могла бы снизиться и в большей степени, но накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 1,7 млн баррелей – до 484,3 млн. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 млн баррелей.

Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве. «Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости». Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2». Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом. В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР 26 мая 2021, 14:37

Голландская прокуратура намерена представить в 2021 году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой «Бук» из-под населенного пункта Первомайское, который находился под контролем ополчения ДНР, заявила представитель ведомства Дигна Ван Бутцелар. Суд Гааги начал очередное заседание по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом с осмотра обломков самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен, передает РИА «Новости». «Наш вывод по-прежнему таков: повреждения самолета указывают на то, что он был сбит (ракетой) ЗРК «Бук», которая была запущена со стороны населенного пункта Первомайское. В этом году вы увидите доказательства», – сказала Бутцелар. Также она отметила, что эксперты российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» несколько месяцев назад осматривали место реконструкции, их выводы включены в дело. Ранее суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Нарышкин объяснил, почему Лондон не раскрывает архивы о полете Гесса в Британию в 1941 году 26 мая 2021, 15:42

Великобритания не раскрывает архивы, позволяющие узнать цели прилета в Соединенное Королевство в мае 1941 года заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса, поскольку не хочет брать на себя часть ответственности за нападение Германии на СССР, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно (их) политика «умиротворения» все время толкала Гитлера идти на восток», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Гесс в мае 1941-го в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет. Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики 26 мая 2021, 19:02 Текст: Елизавета Булкина

Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет. «В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.

Трое школьниц из Барнаула избили и надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управления Следственного комитета. По данным ведомства, 23 мая 14-летняя школьница в компании сверстников в заброшенном доме избила 11-летнюю девочку, а затем совершила с ней «иные действия сексуального характера». Все происходящее очевидцы снимали на видео, сообщается на сайте СК. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Ответственность наступает с 14 лет. Подозреваемая задержана. Следователи будут ходатайствовать о заключении ее под стражу. Также будет дана правовая оценка распространению видео в соцсетях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье, передает РИА «Новости». «Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю», – сообщила пресс-служба правительства. Ранее в Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА. «Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко. По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко. Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС. При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания». Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков 26 мая 2021, 12:40

После ЧП в Охотском море, где столкнулись российское и японское суда, скорее всего не будет каких-то серьезных последствий, а моряки и рыбаки сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко. В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское «Амур», в результате чего погибли три японских рыбака. Авария произошла «на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». При этом японское судно стояло неподвижно, поскольку находилось в работе. «Какие-то обвинения, само собой, членам экипажа российского судна приляпают, но в общем, так как это японцы – люди здравомыслящие, а не психи, как в Индии и других частях света, где рыбаки частенько подставляют свои лодки под удары, чтобы получить компенсацию, они сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно», – говорит Войтенко. Он объясняет, что японское судно по сути являлось небольшой лодкой, сделанной, скорее всего, из пластмассы. Такое «суденышко» крайне трудно заметить на радаре, а визуально в густом тумане тоже практически невозможно. Кроме того, вполне вероятно, что японская лодка находилась слишком далеко от берега, где скорее всего как минимум не рекомендовано ей находиться. «И, опять же, наше судно не убежало. Оно осталось на месте происшествия, подобрало этих рыбаков японских. То есть я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия», – заключил собеседник. Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались. КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках 26 мая 2021, 13:14

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», что вызывает на западе «истерики», заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. «Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича», – передает «Sputnik Беларусь». Глава КГБ республики в среду выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента. Мусульмане Татарстана утвердили день памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным 26 мая 2021, 13:35

Духовное управление мусульман Татарстана утвердило Хэтер коне – день памяти героев татарского народа, в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным, заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. «Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года совпали со священным месяцем Рамадан, старейшины предложили ежегодно проводить День памяти по исламскому календарю. То есть каждый год в 13-й день месяца Шавваль», – написал он в своем Instagram. Самигуллин добавил, что в татарской истории были мученики после 1552 года, которые также отдали свои жизни. «Их тоже важно упомянуть. Поэтому предлагаю посвятить день памяти всех героев татарского народа», – сказал муфтий. Напомним, в 2019 году депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что праздник будет служить разделению народов. Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери 26 мая 2021, 12:59

Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери: в частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики». До восьми лет Сапега жила во Владивостоке, а после с матерью перебралась в Белоруссию. После девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой России, передает RT. Дудич заявила, что семья Сапеги находится «в шоковом состоянии» после ареста девушки. «Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России (...) Не знаю, что еще сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», – добавила женщина. Она рассказала также, что накануне была в посольстве России, где общалась с консулом. Ей дали рекомендации, «что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью». «Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», – сказала мать арестованной. Дудич рассказала, что ее дочь познакомилась с Протасевичем около полугода назад. Она «рассказывала о нем всегда только положительные вещи»: «Моя дочь – очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный». Женщина отметила, что не знает, как именно произошло знакомство, однако подчеркнула, что «Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные». «Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая – на интеллектуальном уровне», – предположила она. Дудич также рассказала, что Сапега и Протасевич «просто встречались, у них был совместный отдых в Греции». Мать и дочь «созванивались накануне вылета домой, она сказала, что все прошло хорошо, отдых понравился». «А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от нее пришла эсэмэска со словом «мама», – добавила она. По словам женщины, ее дочь «всегда была вне политики», а основной «миссией» было лишь «закончить университет» – в ближайшее время Софья должна была «защитить свою работу и получить диплом». «Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, ее знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у нее приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой», – добавила Дудич, отказавшись при этом комментировать то, как Сапега отреагировала на события в Белоруссии летом 2020 года. Она также сказала, что не знает, «куда делись» аккаунты дочери в соцсетях после задержания. Женщина также сказала, что в курсе существования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в причастности к которому призналась Сапега на допросе, однако Дудич, по ее признанию, не понимает, какое отношение могла иметь ее дочь к этому каналу. «Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация – шок. Софья и «Черная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», – прокомментировала она. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий». «В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий». «В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО 26 мая 2021, 20:20 Текст: Ксения Панькова

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня. По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии. «Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве. По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая». В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. В валютном балансе банковской системы России возникла дыра в 15 млрд долларов 26 мая 2021, 10:20

В банковской системе России по итогам апреля сформировалась рекордная дыра в валютном балансе – 15 млрд долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком. Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума – 15 млрд долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик. Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он. «Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – отметил Осадчий. Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд, заключил он. Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения 26 мая 2021, 13:44

«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57. «Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт. «Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев. Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он. «Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев. Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт. «Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев. При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев. Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты». «Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев. В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. «В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости». При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Энергетика Польши оказалась под угрозой из-за Чехии 26 мая 2021, 11:55

Добыча угля на шахте в Польше остановилась из-за иска Чехии в европейский суд, скандал вспыхнул после обвинений в экологическом ущербе, сообщают СМИ. The Associated Press пишет, что чешское правительство через суд потребовало от властей Польши закрыть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня. Это предприятие находится недалеко от границы двух государств. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу энергетику всей Польши, передает «Прайм». По утверждению чешских властей, это предприятие наносит вред окружающей среде и жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии. Высший суд Евросоюза издал временный запрет на добычу угля в «Турове», однако власти Польши отказались исполнять требования, обосновывая это тем, что приостановка работы шахты повлечет за собой отключение электричества у миллионов польских граждан. В частности, от угля этой шахты запитана станция, которая выдает 7% всей электроэнергии в Польше. По мнению Варшавы, запрет на работу предприятия приведет к сокращению десятков тысяч шахтеров. Обостряет конфликт двух стран и общая цель стран Евросоюза по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. В Польше порядка 48% энергии получают из каменного угля, еще 17% – из бурого, более «грязного» угля. Только 25% вырабатываемой электроэнергии страны приходится на возобновляемые источники и биотопливо, 10% – газ. Отмечается, что лицензия на добычу угля в польском «Турове» действует до 2044 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Польша захотела поменять источники получения электроэнергии и сделать ставку на мирный атом. Ставка на АЭС может заставить Варшаву обратиться за помощью к России. Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России 26 мая 2021, 17:15

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора. «В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов». Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор. «Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков. «Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны». Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик. «Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков. «Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка». «При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет». Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета». Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства. Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей.