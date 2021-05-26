В Кремле призвали обеспечить задержанную в Минске россиянку защитой

В Кремле считают необходимым обеспечить задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу консульской и юридической защитой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения и де-факто. Мне только известно, что где-то было озвучено в СМИ. Но, собственно, здесь можно сказать одно: что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки», – сказал Песков отвечая на вопрос, получили ли в Кремле обращение матери задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.

Он отметил, что российский МИД также говорил об этом, когда белорусская сторона заявила об обвинении в ее отношении, передает РИА «Новости».

«Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты», – добавил Песков.

Ранее мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери. В частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики».

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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