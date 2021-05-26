Стуруа: Заграница смотрит на Грузию как на африканскую страну

Грузинский театральный режиссер Роберт Стуруа в связи с отмечаемым в среду 30-летием независимости Грузии заявил, что «страна никак не стала государством» и подверг критике западных политиков за «нехорошие советы», предположив, что иностранные друзья Грузии могут получать взятки от прежних властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» Стуруа сказал, что «заграница смотрит на Грузию как на страну Африки».

«Все время нам мешают стать государством. Все мешает нам – озлобившиеся, мстительные люди, которые не знают дела. Все непрофессионально в нашей стране», – сказал режиссер.

«А иностранцы что хотят, то нам и готовят, а мы это должны исполнять», – сказал Роберт Стуруа.

При этом, по его словам, «Запад не всегда хорошо советует Грузии».

Режиссер допустил, что те руководители Грузии, которые разбогатели в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили, «продолжают помогать иностранцам».

«Взятки не в Грузии придумали, а в Европе. Сомнения рождаются, когда они сюда врываются и кричат на нас, хотя бы эстонцы... В определенном смысле, думаю, деньги замешаны», – сказал Роберт Стуруа.

Ранее Стуруа в соцсетях написал, что Запад хочет сделать Грузию – «государство с древнейшей историей и культурой» «округом не такого же и известного штата» или «поставить в один ряд с карликовыми государствами Европы – Андоррой, Лихтенштейном, Монако и так далее».

«То есть хотят сделать нас глубокой провинцией», – заявил режиссер.