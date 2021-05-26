В Германии выразили веру в эффективность «Спутника V»

Россия имеет большой опыт производства вакцин, потому в Германии верят в эффективность препарата от коронавируса «Спутник V», заявил председатель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Платцек напомнил, что Германия сделала выбор в пользу покупки вакцин в рамках единого европейского портфеля и, чтобы использовать зарубежные препараты, должна ждать одобрения регулятора ЕС, передает ТАСС.

Однако весной велись двусторонние контакты по будущим закупкам «Спутника V» и возможному совместному производству в ФРГ на уровне центральных и региональных властей.

«Это, безусловно, также сигнал о том, что к российской вакцине есть большое доверие. Россия имеет огромный опыт разработки и производства вакцин. В ГДР советская вакцина против полиомиелита в 1960-х годах спасла жизни многим детям, о чем многие до сих пор прекрасно помнят», – напомнил социал-демократ.

Он выразил уверенность, что не одинок в заинтересованности в одобрении «вакцины, которая уже одобрена почти в 70 странах» в Европе.

«В конце концов, я надеюсь, что мы извлечем уроки на будущее из пандемии, которая симметрично затрагивает все государства. Это включает в себя усиление сотрудничества, особенно с Россией», – добавил Платцек.

Ранее РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что немецкие власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.

Между тем депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от COVID.

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