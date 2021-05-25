Белорусам на референдуме зададут вопрос о согласии с новой редакцией конституции

Во время конституционного референдума гражданам Белоруссии будет предложено ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона, заявила председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

«Это, конечно, будет один вопрос, потому что все изменения, которые закладываются в конституцию, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: «Согласны ли вы с новой редакцией конституции?». Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку», – сказала Ермошина, передает РИА «Новости».

Сам проект поправок, по ее словам, будет заблаговременно доведен до сведения граждан, будет опубликован в средствах массовой информации, что является обязательным условием. «Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы, благодаря сети Интернет», – предположила глава Центризбиркома республики.

Ермошина также сообщила, что Конституционный закон о введении в Белоруссии единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней будет принят до 16 октября.

«Должен быть конституционный закон (о введении единого дня голосования), который должен быть принят до 16 октября этого года, потому что 16 октября, если закон не будет принят, нужно назначать выборы депутатов местных советов (на 2022 год). Поэтому до этого срока закон будет принят и, поскольку он конституционный, требуется трехмесячный срок на его принятие. Поэтому депутаты озаботились сейчас, а не осенью, именно чтобы в июне месяце, до того, как парламент уйдет на каникулы, данный законопроект был рассмотрен в первом чтении... И, естественно, окончательное принятие будет в начале октября», – сказала глава Центризбиркома.

Она также уточнила, что выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) Белоруссии в 2023 году совпадут по срокам с единым днем голосования на выборах депутатов всех уровней.

«Они (выборы в сенат) и так совпадают с выборами депутатов Палаты представителей, но поскольку до этого времени изменится и конституция, и избирательный кодекс, то они тоже будут проходить одновременно (с единым днем голосования). Раньше выборы членов Совета республики растягивались на определенный период, каждый регион сам выбирал дату проведения своего собрания, а сейчас будет все также проходить в один день», – сказала Ермошина.

Тем временем белорусские сенаторы на заседании во вторник приняли обращение к президенту Александру Лукашенко о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. «Парламентарии обратились к главе государства с просьбой внести на основании статьи 138 Основного закона в Палату представителей законопроект об изменении конституции Республики Беларусь, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва», – говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, выборы депутатов Палаты представителей восьмого созыва должны пройти не позднее 5 ноября 2023 года. Выборы в местные советы по графику намечены на начало 2022 года. Ранее белорусский депутат Виктор Свилло заявил, что в республике предлагается установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.

В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.