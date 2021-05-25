Президент Литвы назвал замену флага Белоруссии в Риге адекватной реакцией

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею адекватной политической реакцией.

«Замена флага Белоруссии – адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», – сказал глава государства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТV3.

Решение Белоруссии выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам Левитса, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как Белоруссия совершила «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения». Этот инцидент затронул и Латвию, поскольку в экстренно посаженном в Минске 23 мая самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, также находились двое граждан республики.

Президент Латвии подчеркнул, что Рига после этого просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Белоруссии. «Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации», – отметил Левитс.

Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов. Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии.

Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.