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Стивен Сигал обратился к участникам программы «Буддизм в России»
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В Российском университете дружбы народов (РУДН) прошло открытие программы повышения квалификации «Буддизм в России», перед участниками выступил актер и приверженец буддизма Стивен Сигал.
Уникальная программа запущена совместными усилиями РУДН и Института Дальнего Востока РАН при поддержке Администрации Президента России и Министерства науки и высшего образования России. Она рассчитана на специалистов в сфере религиоведческих исследований, сотрудников религиозных организаций и объединений и других, сообщает ФАН.
«Буддизм в России» нацелен на приобретение экспертами дополнительных знаний в области истории, теории, практики, а также организации школ буддизма как внутри страны, так и по всему миру.
«Буддизм, будучи одной из традиционных религий нашей страны, является неотъемлемой частью российской истории и культуры, обладающей самобытной системой духовно-нравственных ценностей», – заявил в ходе открытия директор департамента молодежной политики Минобрнауки Денис Аширов.
Участниками уникального мероприятия стали буддисты из Калмыкии, Бурятии, Тувы, Санкт-Петербурга и Москвы. Перед ними также выступил актер и приверженец вероисповедания Стивен Сигал.
«Нет одного учителя у человека. Каждый источник знаний, каждая возможность получить информацию должна быть использована для роста человека. Я говорю о духовном росте», - заявил он.
Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве.
«Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь», – написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя обвинения Запада в адрес Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair.
Таким образом глава Роскосмоса охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдавии в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске. «И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России», – написал Рогозин.
Также глава Роскосмоса напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть российский правительственный спецборт на их аэродромы, чтобы «арестовать санкционного политика». Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.
«Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался», – написал Рогозин.
Ранее в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме» из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку самолета в Минске
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Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был очень напуган, когда понял, что самолет Ryanair экстренно начал садиться в Минске, рассказали пассажиры.
«ОМОН вошел и задержал (Протасевича)», – заявил один из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский портал Delfi.
По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.
Еще один пассажир сообщил, что их не информировали, по какой причине обыскивали. Другая пара рассказала, что они видели истребители.
«С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы. Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть», – рассказала женщина.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», – сказал другой пассажир.
Еще одна пассажирка рейса написала в Instagram, что сразу после объявления о посадке в Минске Протасевич подошел к членам экипажа и уговаривал их не сажать самолет в белорусской столице. По ее словам, мужчина назвал себя беженцем и заявил, что белорусские власти его убьют. В ответ пилоты заявили, что обязаны подчиниться, так как их авиакомпания связана международными обязательствами.
Пассажирка также опубликовала несколько фото из аэропорта Минска и заявила, что местные силовики относились к ним, как «к заключенным».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Захарову шокировала реакция Запада на инцидент с лайнером Ryanair в Минске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, «жизнь «цивилизованных демократий по траектории «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств». Как отметила дипломат, «кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали».
«Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», – добавила Захарова.
Она добавила, что «использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит – Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные «блюстителями порядка и хранителями морали».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции
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«Если международное сообщество захочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал заявление ИКАО о подозрении властей Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции, которая определяет основные принципы работы международной гражданской авиации.
«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила. Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве», – отметил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.
«Соответственно, если у белорусских властей и спецслужб была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта. Поэтому с формальной точки зрения претензий к Минску быть не может», – продолжил эксперт.
«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются и различные рестрикции принимаются по праву сильного. Поэтому ИКАО окажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».
«В то же время я не знаю прецедентов исключения каких-либо стран из ИКАО. Белоруссия – небольшое государство с небольшой авиацией, но при этом – большая транзитная страна для российских, европейских и азиатских авиакомпаний, – отметил авиаэксперт. – Если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать.
У нас уже есть закрытая зона на юго-востоке Украины. Если к ней добавится Белоруссия, то как в таком случае летать из Европы в Азию? Через Северный полюс?».
«Думаю, авиационное сообщество и бизнес выступят против таких действий, – убежден собеседник. – А вот политики мыслят иначе. Но, скорее всего, против Белоруссии будут введены политические санкции, а ИКАО, надеюсь, останется в стороне от политических споров».
Ранее Соединенные Штаты поддержали созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в свою очередь объявила о решении не летать над территорией Белоруссией, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
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Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair
Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ.
«На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости».
Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.
По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.
«Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.
Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск.
Названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair
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«Ужесточение санкционных мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. Но Брюссель не хотел бы этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение лидеров стран ЕС обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.
«Решение Евросоюза о санкциях в отношении Белоруссии будет зависеть от того, какая из версий произошедшего будет принята в качестве наиболее достоверной. Пока в этом деле существует много неясностей. В частности, какова была последовательность действий сторон, кто запросил посадку, была ли она добровольной или вынужденной, как этот инцидент связан с судьбой Романа Протасевича и так далее», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«С одной стороны, есть версия белорусского руководства о том, что подозрения относительно бомбы в самолете были серьезными, и самолет посадили по просьбе пилота, а не по приказу руководства Белоруссии. С другой стороны, рассматривается альтернативная версия произошедшего, характеризующая инцидент как угон самолета и акт государственного терроризма со стороны белорусских властей», – пояснил политолог.
И если Евросоюз примет вторую версию за основу, то в отношении Белоруссии будут приняты серьезные меры, считает собеседник. «Могут быть введены как персональные санкции против отдельных чиновников, которые участвовали в задержании самолета, так и всеобъемлющие санкции со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», – уточнил Кортунов.
Однако, по словам эксперта, для принятия объективного решения ЕС может потребоваться дополнительное разбирательство, в результате чего вопрос о санкциях может быть отложен. «При этом отдельные страны могут принять свои национальные санкции: ввести индивидуальные финансовые ограничения в отношении белорусских силовиков или сократить количество дипломатических работников посольств. Этот вариант будет самым мягким в отношении Белоруссии», – полагает собеседник.
Кроме того, по мнению Кортунова, многое будет зависеть от поведения белорусской стороны – будет ли она готова предоставить международному сообществу какую-то новую информацию по этому делу или нет.
Политолог также не исключает и разногласий внутри ЕС. «Если говорить о традиционной позиции Европы, то на принятии самых жестких мер будут настаивать Польша, Литва и другие страны Балтии. Они постараются возложить на Александра Лукашенко ответственность за произошедшее и будут добиваться расширения санкций в отношении Белоруссии. В свою очередь страны «старой Европы», как правило, менее склонны к радикальным шагам», – отметил Кортунов. Также, по словам эксперта, все понимают, что ужесточение мер в отношении Минска приведет к дальнейшему сближению Белоруссии с Россией. «Этого в Европе не хотят, потому данное обстоятельство может стать сдерживающим фактором», – добавил он.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Что касается реакции России, то и здесь многое будет зависеть от того, какую версию событий Москва примет в качестве основной. «Если Россия будет солидаризироваться с официальной белорусской версией, а для этого есть все предпосылки, то любые антибелорусские действия будут рассматриваться как необоснованные и политически мотивированные. Если кто-то вынесет этот вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН, то Россия воспользуется правом вето», – заключил эксперт.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направление полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС.
В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы.
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НАТО отреагировало на ситуацию с самолетом Ryanair
Происшествие с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске – это опасный инцидент, он требует международного расследования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО следит за ситуацией и сообщениями о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистким Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича.
О «серьезных последствиях» Минск предупредил Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой.
В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair
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Департамент минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали в письме, чтобы ЕС прекратил поддерживать действия Израиля.
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik.
В минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.
«Был упомянут «Северный поток – 2» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», – отметил Рааб, отвечая на вопрос своего однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, передает ТАСС.
Тугендхат спросил главу Форин оффиса, готово ли британское правительство «сделать следующий шаг», отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2», а также газопровода «Ямал – Европа», который, по словам Тугендхата, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.
Ранее Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
На Украине назвали «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» отказ Соединенных Штатов от идеи введения санкций против строящей газопровод «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG.
«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток – 2» – это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена [на Украину]. С партнерами, которых уважают, так не поступают», – передает РИА «Новости» слова Климкина.
Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.
«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения «Северного потока – 2» мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения – что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», – добавил Климкин.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».
Канадский телеканал переврал слова диспетчера о посадке самолета Ryanair в Минске
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на репортаж канадского телеканала CBC News, который в своем репортаже об инциденте с Ryanair в Минске приписал диспетчеру слова экипажа лайнера об инициативе посадки самолета.
«Кусок радиообмена диспетчера с экипажем Ryanair о принятии решения садиться в Минске. Пилоты говорят, что это их инициатива», – пишет Коц в Telegram, приводя отрывок переговоров экипажа и диспетчера.
«Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске – откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» – спрашивает диспетчер минского аэропорта.
«Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация», – отвечает пилот.
При этом в речи диспетчера слышится явный акцент, в то время как экипаж ирландской авиакомпании отвечает на чистом английском.
Между тем, как отмечает Коц, в репортаже канадского телеканала CBC News приводится тот же кусок, «только уже диспетчер, а не пилот, говорит, что это его рекомендация сажать самолет в Минске». При этом из отрывка радиопередачи вырезана часть слов диспетчера.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. После этого в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич.
В Польше заявили о «причастности» россиян к инциденту с самолетом Ryanair
К инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, но эта информация не подтверждена, заявил депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь.
«Я хотел бы с вами поделиться информацией, которая доходит до нас – до Европейского парламента, которая еще не до конца подтверждена. Похоже, за Романом Протасевичем следили агенты КГБ. Вероятно, что Роман Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России», – сказал Бедронь, передает РИА «Новости».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
По его словам, «агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске». «Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос», – добавил Бедронь.
Ранее глава Ryanair выразил мнение, что на совершившем посадку в Минске самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции
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Вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), заявили в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«ИКАО серьезно обеспокоена очевидной вынужденной посадкой рейса Ryanair вместе с пассажирами, что может противоречить Чикагской конвенции», – говорится в заявлении организации в Twitter.
В ИКАО призвали все заинтересованные стороны предоставить больше информации по инциденту.
В свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) выступила за проведение тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair компетентными международными органами. «Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права», – отмечается в сообщении ИАТА в Twitter.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой.
С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу
Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет.
«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651.
Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800.
В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».
«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства.
В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.
В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.
В ЕП обвинили Белоруссию в «государственном терроризме»
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair «актом государственного терроризма».
«Диктатор [президент Белоруссии Александр] Лукашенко своим неприемлемым актом государственного терроризма ставит под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе, – заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke. – Требуются ясный ответ и решительные действия глав государств и правительств европейских стран», передает ТАСС.
«Принудительная посадка гражданского пассажирского самолета, находившегося на пути между двумя государствами ЕС и НАТО, является новым явлением. Тем самым руководство в Белоруссии напрямую посягает на существующие международные правила», – полагает Вебер. По его мнению, Европейский совет (заседает 24–25 мая) «должен направить однозначный сигнал о том, что таким действиям в Европе нет места».
В свою очередь, лидер «Союза-90»/«зеленых» Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, назвала ситуацию вокруг рейса Ryanair «государственным похищением пассажирского самолета».
«ЕС не может принять эту беспрецедентную эскалацию, угрозу нашей свободе в Европе и значительную опасность для европейского гражданского авиасообщения», – заявила Бербок. «Нужен новый пакет санкций ЕС, который будет предусматривать меры в том числе против белорусских государственных компаний, которые образуют опору для Лукашенко и внесены в санкционный список США», – заявила она.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.