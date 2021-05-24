В Японии заявили о планах СССР передать Токио часть Курил

Японское агентство Kyodo, ссылаясь на некие рассекреченные документы утверждает, что Советский Союз из-за Китая якобы был готов передать Японии два из четырех островов, на которые претендует Токио.

Как утверждает Kyodo, Москва хотела добиться подписания мирного договора с Токио из-за улучшения отношений Японии и КНР, ради чего якобы была готова передать Хабомаи и Шикотан. В то же время, по версии Kyodo, СССР занимал твердую позицию не принимать претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп, передает РИА «Новости».

В публикации утверждается, что на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года был составлен проект мирного договора, согласно которому СССР якобы был готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, требуя от Токио и дислоцированных в стране войск США гарантий ненападения. Кроме того, проект документа запрещал сторонам угрожать друг другу применением оружия, а также предоставлять другим странам свою территорию для военных действий против любой из них. Помимо этого, требовалось, чтобы Япония демилитаризовала острова после передачи, и в будущем обе стороны не выдвигали новых территориальных претензий друг другу, утверждается в материале.

В публикации утверждается, что позиция советского руководства изменилась, когда стало известно, что Токио настаивает на передаче Японии все четырех островов, и проект мирного договора не был представлен во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.

В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.

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