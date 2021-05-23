Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича

Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Романа Протасевича, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Все более тревожные новости поступают из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», – написал Николенко в Twitter.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.

Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ICAO. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой.

С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.