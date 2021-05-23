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Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19
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В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения.
«Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости».
В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости.
С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности.
Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд.
Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме.
В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
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В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».
Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.
Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков
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Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание».
В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости».
«Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер.
Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине».
Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке».
Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом».
«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.
В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса».
«Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое».
«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин.
По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу.
«И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса.
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Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса
Привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане в случае заболевания COVID-19 будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – приводит ТАСС ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% переболевших вирусом нуждаются в реабилитации. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили отмечал, что своевременное выявление постковидного синдрома и лечение также важно, как и лечение самого коронавируса.
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Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет»
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Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон».
По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий».
Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
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Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной
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Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.
Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.
В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Эксперт объяснил, почему Израиль согласился на перемирие
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«Решение правительства Израиля прекратить военную операцию было принято под давлением США», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
«США оказывают давление на наше правительство. У президента Байдена есть несколько очень антиизраильских конгрессменов, в том числе палестинского происхождения. Прислушавшись к ним, он уговорил премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на перемирие, пообещав дополнительную помощь. И правительство пошло на одностороннее прекращение огня – без подписания документов. Думаю, что это противостояние закончилось ненадолго», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
По словам эксперта, «соглашение было заключено через третьи страны – США и Египет, потому что у нас нет прямых контактов с террористами и не может быть». «С ними не может быть примирения, потому что их основная цель – уничтожить всех нас до последнего человека», – убежден Векслер.
При этом политолог подчеркнул, что многие израильтяне недовольны решением прекратить операцию, учитывая военное преимущество Израиля. «Хотя понятно, что если бы у нас не было системы ПРО «Железный купол», потери были бы гораздо большими. Более четырех тысяч ракет прилетело в нашу сторону, но 90% из них были сбиты. Еще примерно 500 ракет, которые выпустили боевики ХАМАС, упали на их же территории. Еще 59 ракет вообще не взорвались – у них такое бывает часто», – с иронией отметил собеседник.
На этом фоне израильским военным удалось добиться значимых успехов: «уничтожена вся система связи и разведки ХАМАС, их военно-морская база, а также более 100 км тоннелей, где находились склады с оружием».
В то же время нерешенным остается вопрос об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах, из-за чего собственно и начался очередной конфликт. «Если Верховный суд Израиля примет решение выселить арабов из Шейх-Джарраха, потому что они незаконно захватили какие-то дома или квартиры, то правительство должно будет выполнить такое решение. Но пока такого решения нет», – заключил Векслер.
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Отметим, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, но добавила, что все еще нужны условия запуска прямых переговоров между сторонами конфликта.
Захарова также сообщила, что в результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, который унес жизни 230 палестинцев, включая 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля.
В то же время Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и ликвидировала около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем.
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Благодаря вакцинам от COVID в мире появились девять новых миллиардеров
После начала кампании по вакцинации от коронавируса не менее девяти человек вошли в число долларовых миллиардеров за счет прибыли фармацевтических компаний, свидетельствуют данные People's Vaccine Alliance.
Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam со ссылкой на альянс, в который входят международные правозащитные организации, сообщает, что рейтинг новых миллиардеров возглавили гендиректор Moderna Стефан Бансель и руководитель BioNTech Угур Шахин. У них 4,3 млрд и 4 млрд долларов соответственно, пишет РБК со ссылкой на CNN.
Также миллиардерами стали иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд).
People's Vaccine Alliance оценивает совокупное состояние новых миллиардеров в 19,3 млрд долларов. Указывается, что на эти деньги можно было бы обеспечить вакцинами примерно 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, но таким государствам досталось только 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов и ресурсов.
Напомним, в ноябре аналитики Morgan Stanley оценивали гипотетическую выручку фармацевтических компаний стран «золотого миллиарда» от продажи вакцин как минимум в 10 млрд долларов, указывая, что себестоимость их производства составляет 5-10 долларов за дозу, а отпускная цена – в среднем 20 долларов. Но уже в начале 2021 года крупнейший производитель вакцин – американская корпорация Pfizer – заявила, что ее выручка от их продажи составит около 15 млрд долларов, а в целом доходы компании вырастут в текущем году примерно на 40%, до уровня около 60 млрд долларов.
Центр Гамалеи собрался точно определить срок действия «Спутника V»
Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V», сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что в центре «написали протокол клинических испытаний», который «позволит ответить на вопрос» о продолжительности действия «Спутника V». «По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Директор центра выразил надежду, что срок действия иммунитета «будет не менее двух лет», но, по его словам, это «надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации».
Напомним, как рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.
Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам
В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости».
Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом.
В Иерусалиме начались столкновения между полицией Израиля и палестинцами
Столкновения между израильской полицией и палестинцами начались в пятницу днем на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Стычки начались после пятничной молитвы. В полицию кидают камни, стражи порядка в ответ применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ. При столкновениях пострадали минимум 15 палестинцев.
На фоне этих сообщений руководство израильской полиции отдало приказ войти на Храмовую гору в Иерусалиме, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
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Ущерб экономике Германии от коронавируса оценили в 300 млрд евро
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Связанный с пандемией коронавируса кризис обошелся экономике Германии в 300 млрд евро, сообщило издание Die Welt.
Как заявил изданию глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает РИА «Новости».
«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», – считает Хютер.
В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ якобы занимаются вопросом приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отдельно от Евросоюза, однако увязала этот вопрос с регистрацией препарата в ЕС.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также он усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до лета
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.
«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», – сказала Попова, передает РИА «Новости».
Он также заявила, что «сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя».
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня
Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.
Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».
Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня».
«Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».
Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2653, Санкт-Петербурге – 833, Московской области – 775.
Всего в стране выявлено 4 992 554 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 610 465 человек, из них 9345 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 386 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 125 человек.
Накануне, 21 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8937. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу
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В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.
Армия обороны Израиля за 12 минут до перемирия сообщила о новых обстрелах южных районов страны из сектора Газа. Военные напомнили, что «с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4340 ракет», передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли на улицы Рамаллы, в небо запускаются салюты.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Следует отметить, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
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