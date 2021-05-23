Самолет Ryanair начали готовить к вылету из Минска

Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ».

По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.

О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.