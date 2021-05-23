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Самолет Ryanair начали готовить к вылету из Минска
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Приземлившийся в Минске рейс Афины – Вильнюс готовится к вылету, проходит погрузка багажа, сообщили в пресс-службе белорусского аэропорта.
«Самолет готовится к вылету», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Там добавили, что борт уже заправили топливом, проводится погрузка багажа.
В самой авиакомпании сообщили что рейс Афин – Вильнюс покинет аэропорт Минска в 19.00 мск.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича.
Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ».
По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера
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Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости».
Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются.
Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали.
Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске.
В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими.
Украинский генерал предрек Киеву потерю выхода к Черному морю
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Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России, считает бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и к Черному, и к Азовскому», – сказал Муженко в интервью каналу «Апостроф», передает РИА «Новости».
По его словам, такого же мнения придерживаются его американские коллеги – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Как отметил экс-генерал ВСУ, в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако ВС Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
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Определился победитель «Евровидения-2021»
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Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место, свидетельствует сумма баллов жюри и зрительского голосования.
«Победитель сегодня – Италия», – приводит ТАСС слова ведущих финала конкурса.
Победу итальянской группе Maneskin обеспечили 524 балла.
Представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman получила 204 балла.
Российское жюри в финале международного песенного конкурса «Евровидение» присудило максимальные 12 баллов представляющей Молдавию Наталье Гордиенко, десять баллов присудили Италии, восемь баллов – Азербайджану.
Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского «лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.
Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
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Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении»
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.
«Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи», – цитирует РИА «Новости» Пригожина.
Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. «Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», – добавил он.
Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», – сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. «Это была историческая победа для «Евровидения». Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на «Евровидении» не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой «евровизионной» парфюмерии», – отметил критик.
Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
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Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене.
«Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС.
Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Лидеры стран ЕС собрались обсудить новые санкции против России
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на грядущем саммите 24-25 мая в Брюсселе будут обсуждать новые санкции против России, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.
Как полагает Юрова, на саммите стран ЕС скорее всего речь будет идти о принятии новых экономических санкций в отношении России, нежели о дальнейшей координированной высылке российских дипломатов. Наиболее твердо по отношению к России, по словам чиновницы, на саммите могут повести себя, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время, страны Западной Европы уже длительное время реагируют на действия России заметно мягче, считает заместитель председателя Еврокомиссии, передает РИА «Новости».
«Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», – сказала Юрова в интервью Чешскому радио.
В субботу зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.
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В ЕК призвали страны ЕС жестко отреагировать на инцидент во Врбетице
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Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.
«Я этого ожидаю (жесткого отношения к России). Я уже несколько раз заявляла, что разочарована существующим подходом стран Евросоюза. Нужно, чтобы они жестче отреагировали [не только] на инцидент во Врбетице, но и на все российские действия на европейской территории, которые требуют реакции [со стороны ЕС]», – приводит ТАСС слова Юровой, представляющей Чехию в руководящих органах ЕС, в интервью Чешскому радио.
Более жесткого отношения ЕС к России, чем было до сих пор, по словам Юровой, будут требовать, кроме Чехии, Латвия и Польша. Значительную солидарность с Прагой по этому вопросу, как подчеркнула замглавы ЕС, проявляют Афины, Братислава, Бухарест и София.
«Это будет интересная дискуссия [по вопросу отношений с Россией на саммите], которая, возможно, опять подтвердит, что восприятие рисков, исходящих [для стран ЕС] с российской стороны, пока еще [среди государств – членов сообщества] разнится», – заявила Юрова.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего. Однако министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла наличие нескольких версий произошедшего во Врбетице. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».
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В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.
Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.
Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
Взорвавшиеся на складах в Чехии боеприпасы оказались старыми
Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев сообщил, что до произошедших в 2014 году взрывов на складах в деревне Врбетице в Чехии хранились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.
«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», – приводит слова предпринимателя ТАСС.
«Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве. Они не были предназначены для продажи», – заявил Гебрев в интервью германскому журналу Der Spiegel.
В субботу зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего. Однако министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла наличие нескольких версий произошедшего во Врбетице. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».
Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.
«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь.
«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она.
По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа.