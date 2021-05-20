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Живое выступление заразившегося COVID победителя «Евровидения-2019» отменили
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Победивший в конкурсе «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заболел коронавирусной инфекцией, он не сможет выступить вживую во время финала конкурса этого года.
«Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус», – цитирует сообщение организаторов конкурса ТАСС.
Там добавили, что певец переносит заболевание в легкой форме, но из-за семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале «Ахой» в Роттердаме.
При этом все же артист выступит перед аудиторией, но «в другой форме», возможно, в записи или по видеосвязи.
Напомним, представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»
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Иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».
Пользователи пожелали ей победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman их вдохновляет. «Это придающий силы гимн для женщин не только в России, но и во всей Восточной Европе. Спасибо, Манижа! Я тебя понимаю!» – отметила Kersti Kiviruut.
«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я – итальянский мужчина», – написал Andrea Cigala.
«Я плачу, когда смотрю это видео. (..) Моя мать отдала мне свою жизнь, когда умер мой отец. Я люблю эту песню», – выразил свое мнение Mikoto May.
«Русская женщина не только готовит и заботится о детях, она также может работать и добиваться успеха. Очень мощное исполнение и великолепное платье! С любовью из Сербии ко всем русским женщинам», – написал зритель под ником cool.
«Когда она оборачивается, а там женская стена, я не могу объяснить, насколько я наполнилась жизнью», – написала Maria Fernanda Nerio Morales.
«Я из Юго-Восточной Азии и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», – отметил Radovan Zweihander.
Житель Германии под ником Uhr назвал песню Манижи легендарной. Многие пользователи поддержали его мнение.
«Если она не выиграет, то я навсегда откажусь от «Евровидения», – высказалась Laura Avetisyan.
«Я хорват, но от этого спектакля у меня мурашки по коже. В ближайшие дни я стану русской женщиной», – пошутил Gabby.
Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Кононенко объяснил позитивные перемены в отношении россиян к Маниже
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«Россияне очень ценят, когда их хвалят за рубежом», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя резкий рост поддержки представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи от соотечественников после ее выхода в финал конкурса.
Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал. Видео выступления артистки за ночь набрало 1 млн просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Кроме того, выступлением россиянки восхитились иностранные зрители.
«У нас любят тех, кто выигрывает, поэтому-то и изменилось так резко отношение к Маниже. А вообще, это была очень некрасивая история, потому что если человек всю жизнь живет в России, а она здесь с детства и воспитана в русской культуре, то она, конечно, русская, а не таджичка. Хотя она сама любит заигрывать со своей этой «таджичкостью», – говорит Кононенко.
Песня, по мнению собеседника, достаточно обычная, и Россия ранее уже отправляла на конкурс представителей с более сильной композицией. Тем не менее Манижа выбрала именно эту песню, «поставила на кон все и выиграла».
«Хотя на самом деле она пока еще не выиграла, потому что прошла она в полуфинал в не очень сильной группе. В финале ей будет потяжелее. Но все-таки у нас любят победителей, тем более про нее очень много хороших отзывов в иностранной прессе, а также от зарубежных зрителей. А наши сограждане очень ценят, когда их хвалят за рубежом. Соответственно, подтянулась и поддержка. Отношение, на мой взгляд, не поменялось. Оно какое было, такое и осталось», – считает блогер.
Саму историю с первым восприятием Манижи в России собеседник называет постыдной и отмечает, что за рубежом девушку приняли сразу. «Как только песня была представлена, она сразу начала собирать хорошие отзывы во всей этой машине вокруг «Евровидения». А у нас в это время говорили, что это плохая песня и ее нельзя отправлять. Вот за это стыдно до сих пор», – заключил Кононенко.
Напомним, как только стало известно, что от России на «Евровидение» поедет певица Манижа с песней Russian Woman, многие возмутились выбором. Так, продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет, поскольку в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Среди аргументов о неудачном выборе претендента на конкурс приводился и тот, что за Россию поедет выступать уроженка Таджикистана.
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Феминистка устроила скандал после того, как ее вырезали из видео Манижи на Евровидении
Феминистка Белла Рапопорт возмутилась тому, что не нашла себя в видео Манижи на Евровидении, сам видеоролик она назвала «эксплуатацией».
«Вообще думаю, что это какая-то эксплуатация с этим видео Манижи. Потому что назвать в проект кучу людей за два месяца до выступления, попросить записать эти видео, подписать с ними договор о неразглашении и больше никакой обратной связи, по сути», – написала активистка в своем Facebook.
В посте Рапопорт сравнила себя с ребенком, который ждет «нового года, и в итоге, просматривая чуть ли не с лупой каждый скриншот, себя не находишь, параллельно наблюдая, как радуются своему присутствию в видео куча знакомых тебе и незнакомых женщин, и их друзей». После этого, пишет активистка, «превращаешься в ребенка, которого единственного в классе не позвали на день рождения, и он во время праздника сидит один и не прекращая гадает, что же именно с ним было не так, чем он оказался нехорош, недостоин».
Она так же отметила, что выступление Манижи получило высокую оценку зрителей «благодаря сотням образов русских женщин на экране».
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате
Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. По ее словам, постановка на песню «Шум» группы Go_A является ее режиссерским сценарием.
На своей странице в Facebook девушка рассказала, что 6 февраля для участия в конкурсе она отправляла на телевидение идею для клипа украинского коллектива. По ее словам, тогда победил другой человек.
«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у подписчиков сценарист.
Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».
Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – заключила сценарист.
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» в ЕС затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.
«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что граждане и правоохранительные органы стран ЕС сами должны разобраться в том, почему Брюссель затягивает регистрацию российской вакцины.
Ранее Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что, даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Однако страны ЕС уже либо приобрели его и начали использовать, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной
Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в России наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.
В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID
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Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень», распространение болезни происходит на фоне активности коронавируса.
В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, говорится, что «число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19», он проявляется «как побочный эффект COVID-19», передает РИА «Новости».
«Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – добавил министр.
Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.
Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению (...) в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».
«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения», – отмечается в постановлении правительства Раджастана.
Мукормикоз или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание способно развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что в России якобы зафиксированы случаи «черной плесени». В Роспотребнадзоре заявили, что «черная плесень» – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция».
«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.
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Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию
Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях
«Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.
Опрос показал процент набравших лишний вес немцев во время пандемии
Около 40% жителей Германии сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии коронавируса, 33% прибавили примерно до 5 килограммов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, каждые двое из пяти опрошенных (40% респондентов) граждан ФРГ сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии. Германия, согласно опубликованным результатам, находится на третьем месте. Впереди жители Мексики (56% респондентов) и Италии (51%), передает ТАСС.
В опросе, проводившемся в онлайн-формате в 17 странах мира с 8 по 27 февраля, приняли участие около 19 тыс. человек старше 18 лет.
Помимо этого, 33% респондентов сообщили, что они набрали примерно до 5 килограммов лишнего веса, 12% – более 5 кг. 47% опрошенных высказались, что они либо похудели, либо их вес за время пандемии коронавируса существенно не изменился.
Ранее, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
Эпидемиолог назвал положительные аспекты обязательной вакцинации
«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Анатолий Альштейн, комментируя слова Дмитрия Медведева о том, что прививка от коронавируса в ряде случаев может стать обязательной.
«С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете», - отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
Ранее в среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией COVID-19, – заметил профессор Альштейн. – Если вы посмотрите на кривые заболеваемости и смертности, например, по Израилю, то увидите, что вакцинация просто остановила эпидемию. Если вы посмотрите на Великобританию, которая привила половину своего населения, то увидите сильный спад эпидемии». По оценке эпидемиолога, после того, как в Израиле прививки получили 60% населения, а в Британии около 50%, заболеваемость упала примерно в десять раз. «Вирусу неуютно, когда вокруг большой процент людей с иммунитетом», – заметил Альштейн.
«На самом деле добровольная вакцинация во всех странах буксует, везде есть люди, которые прививаться не хотят. Но если в США это где-то треть населения, то у нас это больше половины половина населения, – полагает собеседник. – При этом очень трудно добиться коллективного иммунитета, который конечно нужен для борьбы с этой эпидемией. Это важно».
Иного мнения придерживается адвокат Сталина Гуревич. Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Конституции нет, но она противоречит естественно-правовому духу основного закона, сказала Гуревич газете ВЗГЛЯД. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам конституции России», – подчеркивает юрист. Документы, которые регламентируют вакцинацию людей определенных профессий – например, учителей и воспитателей детских садов – предполагают альтернативу: либо вы прививаетесь, либо вы не работаете с детьми, отметила Гуревич. «Но обязательная поголовная вакцинация противоречит всем возможным нормам законодательным», – считает юрист.
Схожую позицию сформулировала и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила – действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации, но отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предпололжение Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Во вторник Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в России 6 мая. Это уже четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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Лазарев пообещал вернуться на сцену «Евровидения»
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Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», заявил в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village о готовности выступить на международном музыкальном конкурсе в третий раз.
«Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!» – приводит РИА «Новости» ответ Лазарева на вопрос о том, планирует ли он выступить на «Евровидении» вновь.
На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку «Бог любит троицу».
«Я вернусь», – среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.
Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как «микс фолка, поп-музыки и рока», отметив, что композиция получилась необычной. «Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита», – сказал Лазарев, говоря об исполнительнице.
Напомним, представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
Напомним также, Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2019 году с песней Scream! и занял третье место, как и в 2016 году, когда участвовал в конкурсе в Стокгольме.
Египет объявил о соглашении на поставку «Спутника V»
Власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
«С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины «Спутник V». Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.
Эксперт: Законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. Однако, по ее словам, отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Как пояснила эксперт, в законе об охране здоровья граждан указывается, что россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее, передает РИА «Новости».
Также на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
«Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», – подчеркнула Попович.
Однако, эксперт отметила, что наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов.
«В раках действующего законодательства... меры административного принуждения невозможны», – добавила Попович, говоря о вакцинации.
Как подчеркнула директор НИУ ВШЭ, для того чтобы обязать россиян прививаться, властям придется серьезно поменять законодательство. По ее мнению, надо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации
Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.
«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.
Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Центр Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в Сербии
Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении, сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
Попович заявил, что Институт Гамалеи подтвердил – «вакцины, произведенные в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества», передает ТАСС.
«Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство», – добавил он.
Ранее сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк заявила, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.
Напомним, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии стартовало в апреле.
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