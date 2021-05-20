Живое выступление заразившегося COVID победителя «Евровидения-2019» отменили

Кононенко объяснил позитивные перемены в отношении россиян к Маниже

«Россияне очень ценят, когда их хвалят за рубежом», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя резкий рост поддержки представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи от соотечественников после ее выхода в финал конкурса.

Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал. Видео выступления артистки за ночь набрало 1 млн просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Кроме того, выступлением россиянки восхитились иностранные зрители.

«У нас любят тех, кто выигрывает, поэтому-то и изменилось так резко отношение к Маниже. А вообще, это была очень некрасивая история, потому что если человек всю жизнь живет в России, а она здесь с детства и воспитана в русской культуре, то она, конечно, русская, а не таджичка. Хотя она сама любит заигрывать со своей этой «таджичкостью», – говорит Кононенко.

Песня, по мнению собеседника, достаточно обычная, и Россия ранее уже отправляла на конкурс представителей с более сильной композицией. Тем не менее Манижа выбрала именно эту песню, «поставила на кон все и выиграла».

«Хотя на самом деле она пока еще не выиграла, потому что прошла она в полуфинал в не очень сильной группе. В финале ей будет потяжелее. Но все-таки у нас любят победителей, тем более про нее очень много хороших отзывов в иностранной прессе, а также от зарубежных зрителей. А наши сограждане очень ценят, когда их хвалят за рубежом. Соответственно, подтянулась и поддержка. Отношение, на мой взгляд, не поменялось. Оно какое было, такое и осталось», – считает блогер.

Саму историю с первым восприятием Манижи в России собеседник называет постыдной и отмечает, что за рубежом девушку приняли сразу. «Как только песня была представлена, она сразу начала собирать хорошие отзывы во всей этой машине вокруг «Евровидения». А у нас в это время говорили, что это плохая песня и ее нельзя отправлять. Вот за это стыдно до сих пор», – заключил Кононенко.

Напомним, как только стало известно, что от России на «Евровидение» поедет певица Манижа с песней Russian Woman, многие возмутились выбором. Так, продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет, поскольку в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Среди аргументов о неудачном выборе претендента на конкурс приводился и тот, что за Россию поедет выступать уроженка Таджикистана.

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