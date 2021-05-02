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2 мая, воскресенье | Последнее обновление — 22:15 | vz.ru
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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17:11
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса
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Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.
Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.
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Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»
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Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ.
Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины.
В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС.
В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата.
Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V».
Бразилия поставила России условие для разрешения поставок «Спутника V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика, заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.
«Мы приняли решение [о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V»] на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины в Бразилию]», – приводит слова главы Anvisa ТАСС.
«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», – добавил бразильский чиновник, призвав сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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Бразилия ответила на обвинения разработчиков «Спутника V»
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Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины «Спутник V», которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации. При этом бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V».
«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»... Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Anvisa Антониу Барры.
По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.
Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками «Спутника V», где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.
На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что «это отняло бы много времени».
Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, «заинтересованных или радующихся» отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины «Спутник V» был отправлен во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.
Ранее в пятницу Барра заявил, что Anvisa готово пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V» в республику после получения новых данных от разработчика российской вакцины.
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела
Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.
Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.
Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса.
Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.
Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99.
Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы.
В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса.
Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице
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Убедительных доказательств якобы участия агентов ГРУ в подрыве складов во Врбетице чешские власти не предоставили, а правительство явно не было готово к своим заявлениям, они сделаны в спешке и хаотично, заявил бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.
«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий) Чепига с (Александром) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат», – сказал Шандор, передает РИА «Новости».
По словам генерала, его весьма удивило, что спустя почти семь лет после событий во Врбетице руководители чешского правительства, озвучив столь громкую версию, не привели в ее подтверждение никаких доказательств. «Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!?» – говорит Шандор.
При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. «Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Емельяну Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», – сказал Шандор.
По его словам, власти Чехии ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию, он в этом абсолютно уверен.
Возвращаясь к теме информирования 17 апреля общественности руководителями чешского кабмина об инциденте во Врбетице, Шандор отметил, что они явно не были готовы к этому и свои заявления сделали в спешке и хаотично. «Во-первых, я не верю тому, что они (премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек) якобы узнали об этом (инциденте) в последний момент. Во-вторых, они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ. Они не были готовы, сделали все хаотично. Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело», – сказал Шандор.
При этом он полагает, что политики РФ и Чехии еще не исчерпали возможные взаимные претензии. «Конечно, нельзя исключить дальнейшей эскалации отношений обеих стран. Пока что остановились на том, что до конца мая сотрудники посольства РФ покинут Прагу. Потом будет период неких попыток договориться. Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить», – сказал в заключение генерал.
Ранее глава Минюста республики Мария Бенешова заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»
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Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.
«Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов.
Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет.
«Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог.
Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени».
«Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов.
Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.
В Праге прошел многотысячный митинг против «русака» президента Чехии Земана
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Вечером 29 апреля около 10 тыс. человек собрались на Вацлавской площади в Праге, выступая против политики в отношении России президента Чехии Милоша Земана, которого они называют «марионеткой» Москвы.
Организовало акцию общественное движение «Миллион мгновений для демократии». На одном из плакатов были изображены рыжие тараканы-прусаки с надписью «Выгнать русаков из Града».
Как заявляют представители движения, Земан движет Чехию «прямо в руки России», распространяя «те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда», передает Deutsche Welle.
Председатель движения Беньямин Ролл выразил мнение, что если Земан останется на посту президента, это будет нести «риск для безопасности». Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.
Напомним, сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Стало известно число привившихся от коронавируса россиян
Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений между Москвой и Прагой, а также поддержал решение чешской стороны исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, сообщил Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента.
В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решения чешского правительства исключить российскую госкорпорацию Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
В российской госкорпорации заявили, что исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным.
Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирован российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины «Спутник V» в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», – передает заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджи РИА «Новости».
Сообщение о регистрации вакцины в Турции подтвердили также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутник V», – передает сообщение РФПИ ТАСС.
В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
Эрдоган заявил о «внушительной» поставке вакцины «Спутник V» в Турцию
Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V», заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V». Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника», – цитирует ТАСС Эрдогана.
В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, почему вакцинированные от коронавируса должны проходить ПЦР-тестирования по возвращении из-за границы, отметив, что пока нет полных данных о последствиях для окружающих при контакте с привитым.
«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Албания зарегистрировала «Спутник V»
Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», первую партию которой страна уже получила, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», – передает сообщение фонда РИА «Новости».
Албания стала 64-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V». Сейчас вакцина занимает второе место в мире по числу полученных государственными регуляторами одобрений. Поствакцинационные исследования в ряде стран доказали, что «Спутник V» самый безопасный и эффективный препарат от коронавируса, отметили в РФПИ.
Ранее в пятницу было объявлено о регистрации «Спутника V» в Турции.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян – это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам
Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток, следует из постановления главного санитарного врача Анны Поповой.
Постановление размещено на официальном портале правовой информации.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России (...) необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию России», – говорится в документе.
Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.
Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг, до получения анализов прибывшие должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
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В США задумались над нарушением патентов на препараты от COVID
Торговый представитель США Кэтрин Тай рассматривает возможность поддержать нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источники, что с предложением приостановить действие патентов на такие препараты в прошлом году выдвинули в ВТО Индия и ЮАР, его поддержали почти 60 стран, передает РИА «Новости».
Администрация экс-президента Дональда Трампа выступила решительно против, однако недавно Тай вернулась к этому вопросу.
Торгпред заявила об этом своим коллегам, но пока еще собирает информацию. На прошлой неделе она обсуждала этот вопрос с главным инфекционистом Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах.
Вместе с тем некоторые сотрудники Министерства торговли опасаются негативных последствий нарушения патентных прав – в частности, того, что соперники США получат американскую интеллектуальную собственность.
Как писало издание Financial Times, фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов, потому что это якобы может привести к передаче разработанных технологий Китаю и России.
Ранее нобелевские лауреаты призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку действия патентов на вакцины.
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