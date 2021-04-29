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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:15 | vz.ru
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Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится.
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Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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17:11
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
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Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Лавров назвал шизофренией ситуацию вокруг расследования взрывов в Чехии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего.
«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», – сказал Лавров РИА «Новости».
Он напомнил, что «когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов». «Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну», – сказал Лавров.
«Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», – заключил министр.
Кроме того, Лавров заявил, что Прага пытается отойти от увязки высылки дипломатов России со взрывами во Врбетице. «Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки», – сказал Лавров.
Он напомнил, что власти Чехии обвинили во взрывах на складах «вот этих вездесущих людей» Александра Петрова и Руслана Боширова. «И у всех, у большинства, сложилось впечатление, что это (высылка) наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы – чехи – определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов нам предоставлено не было», – добавил министр.
Он также обратился к теме высылки российского дипломата из Румынии, указав, что Бухарест никак не объяснил причины такого решения. «Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему – не сказали», – сказал Лавров.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
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Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».
Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Россия отправила в Индию второй самолет с медоборудованием для лечения COVID
Второй самолет с экстренной гуманитарной помощью Индии для борьбы с коронавирусом отправился из подмосковного аэропорта Жуковский.
Военно-транспортный борт Ил-76 вылетел в Дели в 19.30 мск, сообщается на сайте аэропорта.
Напомним, ранее в среду в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Всего российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Лавров призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием
Брюссель должен разобраться в вопросе отношения частных предпринимателей к сладам боеприпасов в Чехии и Болгарии и ответить, насколько ЕС контролирует выполнение его членами обязательств в сфере торговли оружием, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии – ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели. И Евросоюз должен все-таки ответить на вопрос, который мы задали и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», – заявил Лавров, комментируя скандалы вокруг взрывов на складах в Болгарии и Чехии, передает РИА «Новости».
По его словам, «Евросоюзу не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с теми самими международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали».
Ранее Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Кроме того, издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости».
По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Лавров оценил решение Бразилии отказаться от «Спутника V»
Глава МИД Сергей Лавров отреагировал на решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины «Спутник V», указав, что США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
Лавров заявил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как «американцы не стесняются, что они эту работу ведут», передает РИА «Новости».
«Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов», – добавил он.
По словам министра, в данный момент в Бразилии «возникло движение протеста против такого лишения».
«И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать», – сказал он.
При этом Лавров подчеркнул, что «уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину».
«Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: «Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут», – заявил глава российского МИД.
Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».
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Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии
Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России».
Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости».
«И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса
В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.
«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.
При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.
Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год
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Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено в интервью изданию Milenio.
«В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины «Спутник V», в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз», – приводит слова главы компании Birmex ТАСС.
По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску российской вакцины «Спутник V» эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
Как уточнил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
Накануне стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
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В России выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 7848 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1840, Санкт-Петербурге – 723, Московской области – 612.
Всего в стране выявлено 787 273 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 411 098 человек, из них 8420 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367человек.
Накануне, 27 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8053. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 205.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19
Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека.
Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily.
Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.
Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.
Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.
Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время.
«Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости».
Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом России в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует к концу лета зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Скворцова сообщила, что регистрация планируется «ближе к концу лета». При этом в ведомстве полагают, что «на первом этапе этого (препарата) не будет в аптеках, а (...) будет в лечебных медицинских организациях», передает ТАСС.
На данный момент начата вторая фаза клинических испытаний препарата, «уже на пациентах с ковидом». По итогам первой фазы исследователи пришли к выводу, что «препарат безопасный и хорошо переносится».
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19».
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Роспотребнадзор рассказал о заразности новых штаммов коронавируса
Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, заявила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, «при обычном референт-штамме» на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших – в среднем по 23, передает РИА «Новости».
Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 – британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины «Спутник V» заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.
Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.
Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.
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