Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу ГИБДД Москвы поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч 19 мая 2021, 18:10 Текст: Дарья Григоренко

ГИБДД Москвы сообщила, что поддерживает идею введения ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. «Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость», – говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

Отмечается, что 17 мая началась шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Как уточнили в ведомстве, главная тема – снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. «Последние – самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый день в мире в ДТП погибают 3 тыс. детей и подростков. И если при скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 км/ч это практически невозможно», – добавили в ГИБДД. Ранее, вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Регионы также получили рекомендацию применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС. В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей.

Предположительно угнанную машину отца Цоя нашли 17 мая 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, но вряд ли это был угон, сообщил источник в силовых структурах. «Автомобиль найден недалеко от места парковки. По предварительной версии, заявивший в полицию об угоне Роберт Максимович мог забыть, где припарковал свой автомобиль», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее, по информации источника, 83-летний Роберт Цой заявил в полицию, что неизвестный угнал у него синий Volkswagen, припаркованный на Гражданском проспекте.

Центральный детский магазин на Лубянке опечатали 18 мая 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. «По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию 16 мая 2021, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. «В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – пояснил правозащитник РИА «Новости». По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят. Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами. В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. Петербургские водители рассказали о новом тренде у автоворов 17 мая 2021, 17:24

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения. Владелец BMW оставил 7 мая автомобиль у дома по Лиственной улице, позже он обнаружил разбитые окна и увидел, что у машины пропал руль, передает «Фонтанка». В соцсетях пользователи предположили, что стоимость руля этого автомобиля составляет от 38 до 60 тыс. рублей. Часть комментаторов вспомнили, что в 90-х у машин крали дворники и магнитолы. «Теперь домой уходить надо с рулем», – написал один из пользователей. Жители Лиственной улицы в комментариях отметили, что подобное уже случалось по этому адресу, но подробностей не привели. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту пропажи руля, пока с подобным заявлением обратился только один автомобилист. 33-летний хозяин авто сообщил о пропаже 17 мая в полицию, возбуждено дело по статье «Кража». Ранее в Петербурге под суд отдали членов группировки, занимавшуюся угоном автомобилей. Возглавляет группу, по версии следствия, многодетный отец, увлекающийся эзотерикой. В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров 17 мая 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. «Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости». Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 17 мая 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая. Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00. В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий 18 мая 2021, 21:49 Текст: Елена Мирошниченко

Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24». «Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились». Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. В Москве спасли поселившееся на территории детсада семейство лис 17 мая 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

На территории детского сада в Москве нашли семейство лис, сотрудники пожарно-спасательного столичного центра спасли животных, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. «Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада», – сообщили в ведомстве РИА «Новости». Животных спасал расчет аварийно-спасательного отряда № 3, они поймали животных сачком, после чего передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. «В ближайшее время лис отпустят в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции ни один лисенок не пострадал», – заключили в департаменте. Ранее в Туве энергетики сняли с опоры линии электропередач кошку, которая просидела на ней четыре дня. Они провели операцию ночью, для этого отключили линию электропередачи и поднялись на вышке к животному. Кошка пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней, но в итоге ее спасли. Мужчина с ножом напал на подростка в лифте в Москве 19 мая 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве мужчина напал с ножом на школьника в лифте одного из жилых домов, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. Неизвестный в лифте угрожал несовершеннолетнему предметом, похожим на нож. Преступник похитил у десятиклассника телефон и скрылся, передает «Вечерняя Москва». Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Позже подозреваемый был задержан, им оказался 43-летний безработный. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Пассажирам метро Москвы и МЦК начали раздавать питьевую воду 18 мая 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если температура на станциях будет выше 28 градусов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что для комфорта пассажиров в метро был увеличен воздухообмен, вентиляцию перевели в летний режим работы. Кроме того, было принято решение бесплатно раздавать пассажирам воду на станциях, «если температура на них превысит 28 градусов». Отмечается, что воду уже раздают на станциях «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровской линии), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», а также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская». Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели. Международный музыкальный фестиваль «Москва встречает друзей» посвятили медикам 18 мая 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Участники XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей», который стартует 18 мая, посвятят свое творчество медикам, борющимся с пандемией коронавируса. Масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова при участии ЮНЕСКО продлится до 1 июня. «Творчество участников фестиваля станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог пережить это время. Пусть фестиваль будет тем глотком воздуха, который поможет исцелить раны и горести, которые принес нам этот непростой год. Открывая новые таланты по всей России, мы вернем веру в то, что жизнь и творчество способны преодолеть любые трудности», – отметил художественный руководитель Международного Благотворительного Фонда Спивакова и художественный руководитель фестиваля Петр Гулько. На фестиваль было подано более 1 500 заявок. Организаторы отобрали около 500 детей из более чем 100 регионов России и 37 стран мира. Концерты с участием солистов-инструменталистов, вокалистов, танцоров и других представителей культуры и искусства будут проходить в онлайн и оффлайн форматах, передает «Москва 24». Открытие проекта состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки. На нем выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Кроме того, последний вручит приз «Милосердие» сотрудникам НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (Коммунарка). Торжественный концерт и выставка в Московском театре «Мастерская П. Н. Фоменко» завершат Международный фестиваль. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Москвы и департамента культуры города, администрации президента РФ, МИД, Организации Объединенных Наций, а также комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Фасад здания обрушился на двух человек в Москве 19 мая 2021, 12:37 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура Москвы инициировала проверку после обрушения фасада здания на двух человек, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 19 мая на улице Садовой-Спасской произошло частичное обрушение штукатурного слоя фасада жилого дома. В результате двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В ходе проверки планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку полноте действий ответственных лиц управляющей компании. В феврале в центре Москвы обрушились строительные леса, пострадал человек, правоохранители проводили проверку. Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году 19 мая 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах. Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет. «Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник. Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном. В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Собянин опроверг информацию о застройке «РЖД Арены» жильем 19 мая 2021, 14:54 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены», он назвал это бредом и добавил, что стадион и окружающий его спортивный кластер должны развиваться. «Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», – цитирует его РИА «Новости». Также он подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки, мэр считает, что «новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона». Также Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью. «Достаточно много людей с ограниченными возможностями, которым нужны специальные требования для таких спортивных сооружений. Здесь как раз такой спортивный объект, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются регулярно, ...и всем желающим москвичам ...заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, на тренажерах и так далее», – рассказал Собянин. По его словам, в ФОКе созданы условия для занятий спортом и проведения реабилитации людей с инвалидностью: помещения расширены для проезда колясок, а также оснащены цветовой навигацией для слабовидящих людей, в раздевалках и бассейне есть специальные приспособления, которые позволяют пользоваться ими людям с инвалидностью. ФОК может оказывать услуги 120 посетителям ежедневно. Мэр рассказал, что за последние годы в Москве построили около140 новых спортивных объектов, в их числе бассейны, ледовые арены, футбольные поля. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово. В новости отмечается, что ремонтировать стадион клуба в Черкизово нет смысла, на его месте якобы построят новый многофункциональный район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.