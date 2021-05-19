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ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации
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Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.
«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.
Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Роспотребнадзор отреагировал на случаи «заражения» черной плесенью
Черная плесень обычно не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что черная плесень – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», передает РИА «Новости».
«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.
Так, например, концентрация спор черной плесени в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом.
Между тем городской портал Сочи sochi.com сообщил, что в России якобы зафиксировали несколько случаев заражения индийской черной плесенью – болезнью, которой заражаются некоторые больные коронавирусом.
Речь идет о мукормикозе – инфекции, которая распространяется в организме с помощью микроскопичеких грибов. В Индии она распространена среди зараженных COVID.
Указывается со ссылкой на СЗГМУ имени Мечникова, что в России отмечались единичные случаи этого заболевания, причем болеют им в основном пациенты с онкологией.
Эксперты предупредили, что болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Мукормикоз тяжело лечится, требуется долгая терапия. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вирусолог рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»
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Граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов глава России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V».
«Дело в том, что первый компонент вакцины «Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны. Схема прививки «Спутник V» состоит из двух инъекций: первого компонента и второго. После введения первого компонента оказалось, что он сам по себе достаточно иммунногенен. Первостепенно она предназначена для облегченных каких-то случаев», – говорит Зуев.
Врач подчеркивает, что выпуск четвертой российской вакцины создает выбор между вакцинами. Так, например, облегченным вариантом могут привиться люди, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции (прививаться вакциной «Спутник V»). «Спутник Лайт» для них вполне сможет стать более приемлемой альтернативой.
«Это не значит, что при введении двух компонентов идет какая-то нагрузка, организм начинает тяжело дышать и вырабатывать антитела, нет. Этот процесс происходит по-другому. Все люди отличаются внешне, а еще сильнее – внутренне, поэтому каждый по-разному реагирует на тот или иной препарат, дозу и так далее», – рассказывает вирусолог.
Соответственно, каждый человек может по-разному реагировать и на препарат, продолжает собеседник. При использовании вакцины «Спутник V» в некоторых случаях у граждан слегка повышалась температура, что считается нормой, поскольку это ответная реакция организма. Но в большинстве случаев пациенты даже не почувствовали, что им что-то ввели. Поэтому вакцину «Спутник Лайт» может порекомендовать и сам лечащий врач.
«Люди, которые с опаской относятся к вакцинации, вполне могли бы привиться «Спутником Лайт», поскольку она все-таки облегченная. Возможно осознание того, что это легкая вакцина, приведет людей на прививку и даст им какое-то количество антител и элементарную защиту против коронавируса. Ну, и уже переболевшим будет вполне достаточно одного компонента, потому что у организма есть иммунологическая память», – заключил Зуев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакциной «Спутник Лайт» сможет прививаться молодежь, а также категория людей, которая уже переболела коронавирусной инфекцией.
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Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей
В Бельгии посетители заведений общепита стали чаще покидать столики на открытых террасах, не заплатив по счетам, владельцы заведений полагают, что это связано с ослаблением мер против коронавируса.
«Некоторые кафе и рестораны сообщают о новом явлении: все больше клиентов, пользуясь тем, что они сидят на улице и официанты за ними не следят, покидают заведение, не заплатив», – цитирует телеканал RTBF РИА «Новости».
По словам владельцев, из-за подобных посетителей они стали терять 5-10% дохода, таким образом пытаются сэкономить не только молодые люди, но и респектабельные семьи.
«Мы заметили схему: после обеда жена с детьми поднимается и уходит. Глава семейства, остающийся за столиком, чтобы якобы заплатить по счету, отправляется в туалет, а потом сразу уходит, как будто он уже расплатился», – рассказали в одном ресторане.
По их словам, уследить за подобными клиентами не всегда получается.
Владельцы кафе и ресторанов полагают, что теперь необходимо требовать оплату счета в момент заказа.
Бельгийские власти разрешили кафе и ресторанам отрыть террасы для посетителей с 8 мая.
Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии
Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии нового коронавируса минимум до 21 июня, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала сведениям, такое решение в скором времени озвучит канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает ТАСС.
Канада закрыла границу с США протяженностью почти 9 тыс. км 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как пояснил премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу.
Напомним, 9 мая главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся в США от коронавируса больше официально публикуемых данных. В начале апреля президент США Джо Байден заявил о быстром распространении в стране новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Депутат Рашкин заболел коронавирусом
Депутат Государственной думы фракции КПРФ, председатель московского горкома партии Валерий Рашкин заболел коронавирусной инфекцией.
«Да, есть положительный тест. Вчера вечером узнал. Мы ж в Государственной думе сдаем каждый понедельник. Вот утром сдал, вечером мне сказали. Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо», – заявил Рашкин «Открытым медиа».
Напомним, Рашкин разделял взгляды людей, которые считали опасность коронавируса сильно преувеличенной, и сравнивал пандемию с шоу. Один из роликов на его YouTube-канале носит название «Пандемия коронавируса. Зачем власть нас обманывает?».
В нем он привел данные по смертям от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и онкологии в 2019 году, и заявил, что «власти не паникуют» от этих показателей. «С начала так называемой пандемии все средства массовой информации, ну буквально все мусолят эту тему, – сказал он. – Новая инфекция есть, этого никто не оспаривает. И она распространяется, тоже нет спору. Но паника-то распространяется куда шире, чем эта инфекция». По его словам, «миллионы людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 8183 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. 17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составляло 9328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1145.
Страны ЕС договорились разрешить въезд вакцинированным туристам
Страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам, сообщили источники в ЕС.
По информации агентства AFP, одной из главных экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая станет тема открытия границ и сертификатов о вакцинации, передает ТАСС.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Лидер Приднестровья отправился в Москву обсудить поставку вакцины от COVID
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что отправился в Москву, чтобы обсудить поставку российской вакцины от коронавируса.
«Вылетаю в Москву. Есть необходимость обсудить на месте ряд вопросов, в том числе о дальнейшем обеспечении приднестровцев COVID-вакциной российского производства. Имеется предварительная договоренность о поставке препарата на 10 тыс. курсов вакцинации. Речь идет об очередном транше гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Кроме этого, в повестке вопрос приобретения вакцины. Он требует проработки. На ближайшие дни запланирован ряд встреч», – написал Красносельский в своем Telegram.
По его словам, в Москве также будет обсуждаться возможность закупки российской вакцины.
6 мая в Приднестровье началась вакцинация от коронавируса «Спутником V». В конце апреля в республику поступила 31 тыс. доз вакцины.
Напомним, в январе президент Молдавии страны Майя Санду заявила, что власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V».
Разработчиков «Спутника V» наградили за служение идеалам гуманизма
Коллектив разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» получил приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма на открытии XVIII международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки (ММДМ).
Приз вручил на концерте народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков. Статуэтку приняла старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елизавета Токарская, передает ТАСС.
Фестиваль «Москва встречает друзей» в 2021 году посвящен медикам, борющимся с пандемией. Он проходит под девизом «Жизнь отстоявшим». «Мы посчитали, что наш человеческий долг – посвятить медикам фестиваль. Врачи сделали все возможное, чтобы дать нам шанс. Борьба продолжается, мы должны выразить им чувство любви и благодарности», – сказал художественный руководитель смотра Петр Гулько.
Международный фестиваль открылся выступлением детских коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во втором отделении на сцену вышли юные музыканты и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова. «Чудесные дети, невозможно без счастья, любви, радости с ними общаться. Они настоящие маленькие большие артисты. По тому, как они играют, как ведут себя на сцене», – отметил маэстро.
Фестиваль продлится до 1 июня. В его концертах вживую и онлайн примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и более 30 стран. «За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен. Те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль», – подчеркнул глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Международный фестиваль «Москва встречает друзей» – титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.
В прошлую пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия предложила вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений.
Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной
Вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».
«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – передает его слова ТАСС.
Медведев также призвал страны отказаться от «вакцинного национализма». «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма», – сказал зампред Совбеза.
Он также отметил, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. Сейчас, по его словам, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.
«Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам – все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти. И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций», – сказал Медведев.
Если же пробелы в регулировании будут сохраняться, то неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. «И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – заключил зампред СБ России.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий
Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились».
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
Названы сроки возобновления работы Центрального детского магазина в Москве
Центральный детский магазин в Москве снова заработает после устранения нарушений противоэпидемических мер, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.
«Руководство [ЦДМ] уже все сказало в воскресенье на эту тему. Это была их трагическая ошибка, когда они не подготовились к данному мероприятию. Действительно, большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора и привело сейчас к опечатыванию магазина... Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает ТАСС. Также он уточнил, что наряду с временным закрытием магазин может быть оштрафован.
Ранее Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия.
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
В России выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2096, Санкт-Петербурге – 784, Московской области – 697.
Всего в стране выявлено 4 965 676 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 581 787 человек, из них 9561 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 390 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 965 человек.
Накануне, 18 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8183. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 263.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посла Индии вызвали в МИД Сингапура из-за слов о новом штамме COVID-19
Министерство иностранных дел Сингапура вызвало индийского посла в связи с высказанной позицией главного министра столичного округа Дели Арвинда Кеджривала о якобы появлении сингапурского штамма коронавируса.
«Верховный комиссар Индии П. Кумаран был приглашен в МИД, где была доведена позиция сингапурской стороны», – указывается в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что в министерстве разочарованы непроверенными фактами, которые высказал видный политический деятель. «Мы сожалеем о появлении подобных необоснованных утверждений», – добавили в ведомстве.
Минздрав республики также опроверг подобные высказывания, отметив, что никакого сингапурского варианта вируса не существует.
«Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии, – B.1.617.2. Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», – заверили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».
Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию
Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях
«Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.
В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения
В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.